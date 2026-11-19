Francia presenta un plan de ciberseguridad para las administraciones y los servicios esenciales. El gobierno anuncia un mayor apoyo al sector energético. Reafirma los objetivos presupuestarios de los ministerios y moviliza un sobre ya previsto en Francia 2030. Estos anuncios todavía deben aplicarse.

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El 19 de noviembre, el gobierno francés presentó un plan de seguridad cibernética para las administraciones y servicios esenciales. Sébastien Lecornu anuncia la operación Gigawatt para el sector energético. La empresa debe extender su apoyo a operadores de tamaño medio.

Ciberseguridad: Se reafirmaron los objetivos presupuestarios

Cada ministerio tendrá que dedicar al menos el 5% de su presupuesto digital a la ciberseguridad para 2027, con un objetivo de 10% para 2030. La protección de los sistemas existentes debe tener precedencia sobre proyectos digitales nuevos e innecesarios. Estas proporciones se refieren a presupuestos numéricos, no a todos los gastos departamentales.

El ejecutivo también moviliza los 200 millones de euros ya previstos en Francia 2030. Por lo tanto, no es un sobre adicional anunciado este jueves. En mayo ya se habían presentado al Parlamento cantidades y metas departamentales.

Anuncios a implementar

El plan también prevé el desarrollo ulterior de 17 servicios de asistencia a las víctimas. Acompaña el proyecto de ley de Resiliencia y Seguridad Cibernética aprobado por la Asamblea Nacional el 17 de noviembre. Esta etapa parlamentaria no es una ley.

Ilustración genérica de una computadora, no relacionada con un ministerio o ciberataque. Pexels / Pixabay, archivo publicado en 2016.

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