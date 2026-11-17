Reda Khadra se mudó a Qarabağ después de su visita a Reims y su préstamo a Le Havre. Samy Merheg se unió a Alverca de Braga, después de una formación colombiana. João Gabriel Makhlouf, conocido en Como Cardozo, continúa su carrera en equipos juveniles italianos. Los tres ilustran diferentes pasos hacia la selección libanesa. Sus viajes se presentan de la información de sus clubes, distinguiendo la carrera profesional, la formación y la convocación con el equipo nacional superior.

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Reda Khadra, Samy Merheg y João Gabriel Makhlouf representan tres cursos deportivos diferentes en la selección libanesa. Su trayectoria pasa por los campeonatos europeos, una formación colombiana y los equipos juveniles italianos. Sus clubes actuales nos permiten situar con precisión su progreso, sin confundir una convocación internacional con el status ocupado en un equipo profesional.

Reda Khadra continúa su carrera en Qarabağ

Reda Khadra se trasladó a Qarabağ, la primera división azerbaiyana. Reims Stadium anunció su traslado final el 28 de agosto de 2026. Por lo tanto, su paso en Francia es ahora parte de su viaje, no de su situación contractual actual.

Llegando a Reims en 2023, el alaman jugó 36 partidos. El club francés recuerda que una lesión grave marcó su temporada 2024-2025 y que luego fue prestada a Le Havre. Su partida para Azerbaiyán abre una nueva etapa después de esta sucesión de períodos de clubes y dificultades físicas.

Este curso lo distingue de los otros dos jugadores: su experiencia documentada ya incluye varios pasajes en equipos profesionales, donde Merheg y Makhlouf todavía están al comienzo de su progresión.

Samy Merheg, de Pereira a Alverca

Samy Merheg, 19, pertenece al FC Alverca. El club portugués llegó oficialmente el 18 de julio de 2026 de SC Braga. El atacante fue entrenado en Deportivo Pereira, Colombia, donde hizo su debut entre los mayores de 17 años.

En la temporada 2025–26, jugó con el equipo B en Braga, marcando cuatro objetivos en diez juegos. Este es el registro citado por Alverca durante su reclutamiento, no un total de metas bajo su nueva camiseta.

La presentación oficial de Alverca menciona su doble nacionalidad colombiana y libanesa y sus pasajes en las selecciones de jóvenes de ambos países. También confirma su integración en la selección del Líbano. Las cifras de selección aprobadas en el momento de la firma no constituyen una evaluación actualizada de noviembre.

João Gabriel, entre formación en Como y selección de personas mayores

João Gabriel Makhlouf, de 19 años, se presenta en los diarios de Como bajo el nombre de João Gabriel Cardozo. El club italiano confirmó la convocación de su defensor con la selección libanesa para el torneo internacional amistoso en Bassora.

En el club, su viaje documentado es responsabilidad de los equipos juveniles de Como, especialmente el Primavera. Esta distinción es esencial: ser llamado como un equipo nacional A no significa tener un lugar en el primer equipo de un club Serie A.

Estas tres situaciones demuestran la diversidad de recursos movilizados por la selección libanesa. La experiencia acumulada en varios clubes, la progresión de un atacante que pasa por Colombia y Portugal, y la formación de un defensor en Italia son contribuciones diferentes. Su complementariedad deportiva sigue siendo construida en las reuniones y reuniones del equipo nacional.

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