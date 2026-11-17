El Ministerio de Juventud y Deportes anuncia un compromiso en virtud de la mediación de Qatar para reunir al Comité Olímpico libanés. Tras el vencimiento del 15 de noviembre, quedan por aclarar las modalidades de aplicación y la posición de los órganos internacionales.

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El Ministerio de Juventud y Deportes anunció el lunes 16 de noviembre un acuerdo para poner fin a la división de la familia olímpica libanesa. Mediante la mediación de Qatar, este acuerdo debería allanar el camino para la reconstrucción del Comité Olímpico libanés. Llega después de la fecha límite del 15 de noviembre para una respuesta libanesa a los órganos olímpicos internacionales.

El anuncio marca una evolución en un archivo que contrasta dos direcciones competidoras. Sin embargo, no constituye la publicación del texto del Acuerdo ni el anuncio de una nueva dirección definitivamente reconocida. El Comunicado Ministerial establece un objetivo y un método de solución, sin detallar su calendario de aplicación.

Mediación de Qatar para reunir al comité

Según el Ministerio, el diálogo entre las dos partes dio lugar a un compromiso que permitiría a la división emerger. La reconstitución del Comité tendrá que respetar los textos existentes y la Carta Olímpica, de manera democrática y transparente. El Ministerio pone en marcha la mediación de Qatar unos dos meses antes del anuncio.

Este enfoque es parte de los intentos de resolver una crisis que el ministerio está elevando en 2022 desde febrero de 2025. En su declaración, afirmó un papel de proteger el interés general y respetar el estado de derecho, al tiempo que dijo que no quería intervenir en la autonomía del movimiento olímpico.

Dos legitimidads competitivas desde mayo de 2025

La controversia había tomado una forma particularmente visible con las elecciones en competencia del 2025 de mayo. El comité encabezado por Boutros Jalkh, elegido el 16 de mayo, gozaba del reconocimiento del Comité Olímpico Internacional. Jihad Salameh, que fue elegido el 14 de mayo, tenía un certificado administrativo del Ministerio. Esta convivencia fue el centro del estancamiento institucional.

En una carta dirigida al Ministro Nora Bayrakdarian, la COI y el Consejo Olímpico Asiático habían solicitado una respuesta antes del 15 de noviembre. Recordaron en particular los requisitos de autonomía del movimiento olímpico. El plazo era una solicitud de aclaración, no una suspensión automática del Líbano.

Por consiguiente, el acuerdo anunciado el 16 de noviembre responde a la necesidad política de salir cara a cara. Su alcance institucional dependerá de las disposiciones efectivamente implementadas y su cumplimiento de los requisitos de las organizaciones olímpicas.

Las medidas restantes

El comunicado no contiene una lista de signatarios, disposiciones detalladas para la reconstitución del comité ni la fecha de una posible elección. Tampoco reproduce una decisión de la COI o del Consejo Olímpico Asiático que aprueba el reglamento. Estos elementos deben distinguirse del propio anuncio ministerial: la presentación de la crisis como definitivamente cerrada iría más allá de la información publicada en este texto.

Para federaciones y atletas, el desafío es tener un interlocutor nacional claramente identificado y reconocido. La preparación de concursos internacionales presupone continuidad administrativa que no debe depender de direcciones rivales. En el comunicado de prensa no se anuncian nuevos arreglos de registro para atletas o cambios en su participación en un concurso.

Por lo tanto, el siguiente paso es concreto: conocer las normas para la aplicación del acuerdo y la respuesta de las autoridades olímpicas interesadas. Mediación permitida para un anuncio de compromiso. Queda por documentar su traducción al gobierno deportivo libanés.

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