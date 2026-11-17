Los mercados disminuyen antes de los resultados de Nvidia, mientras que el petróleo y la moneda complican el arbitraje. Esta cuestión del 17 de noviembre distingue entre los precios temporizados, los anuncios industriales y las decisiones monetarias. También explica sus posibles efectos sobre las importaciones, la financiación y los hogares libaneses, sin confusos pronósticos con hechos establecidos.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El descenso de las existencias, el aumento del petróleo y el dólar mantienen un papel central en el arbitraje. El panorama económico del martes 17 de noviembre de 2026 no es, sin embargo, un escape general del riesgo. Los inversores deben distinguir entre las dificultades de gobernanza de Nvidia, las perspectivas industriales de inteligencia artificial, las restricciones del mercado del petróleo y las decisiones monetarias reales. Para el Líbano, estos movimientos externos se transmiten principalmente a través de facturas de importación, financiamiento y poder adquisitivo de ingresos extranjeros.

Market point based on 17 November observations between 4:02 p.m. and 4:18 p.m. UTC, i.e. 18:02 p.m. to 18:18 p.m. in Beirut. Este no es un balance global de cierre. Los valores europeos y americanos de abajo son intradía. Las referencias asiáticas corresponden a sesiones cerradas. Los flujos pueden retrasarse; cada horario es el de la cita transmitida, no una garantía de disponibilidad en tiempo real.

Mercados mundiales del día: una gran disminución, no un cierre definitivo

En Wall Street, el SplP 500 fue de 7,336.38 puntos a las 16:17:29 UTC, por un 1,08% del cierre anterior. El Composite Nasdaq publicó 24.227.71 puntos al mismo tiempo, por debajo del 1,15%. El Dow Jones alcanzó 50 887.63 puntos a las 16:17:36, menos 1,40%. Las desviaciones se calculan a partir de los valores de referencia del período de sesiones anterior proporcionados con las calificaciones.

En Europa, el ACC 40 se incrementa a 8.235.36 puntos a las 1602:30 UTC, es decir, -1.40%. El DAX alemán tiene 26,107.71 puntos a las 16:02:42, es decir, -1.85%. El British FTSE 100 valoró 10 709,90 puntos a 16 h 02 min 45 s, por 1,58%. Estas declaraciones preceden a los cierres locales: presentarlas como los resultados finales del día sería incorrecto.

En Asia, el Nikkei 225 terminó en 58.860.43 puntos, 1,34%, según el último valor transmitido a las 06:45:03 UTC. El Hang Seng muestra 23,508.17 puntos y -0,55%, con un sello de hora final a las 0808:36 UTC. Las diferencias en los horarios prohíben leer el conjunto como una fotografía simultánea de todos los lugares.

Estos datos se derivan del públicoYahoo Financeconsultada para cada instrumento. El proveedor no devuelve un marco de tiempo consistente en los metadatos utilizados. Las encuestas europeas tienen un sello temporal aproximadamente 15 minutos antes de las encuestas americanas. Por lo tanto, estas horas deben mantenerse, en lugar de sustituirse por una etiqueta global « en vivo ».

La disminución se refiere a índices con composiciones muy diferentes. No puede atribuirse totalmente a una sola empresa tecnológica. Un índice representa una cartera ponderada: el peso de unos pocos valores grandes, la estructura sectorial y el método de cálculo cambian su sensibilidad. La disminución de un índice no significa que cada empresa que lo compone pierda exactamente la misma proporción, ni significa que sus ganancias hayan disminuido tanto.

Nvidia: la gobernanza se convierte en una variable económica

El martes, Nvidia anunció la creación de un comité permanente del Consejo sobre seguridad nacional, control de las exportaciones y riesgos del comercio mundial. Según sucomunicado de 17 de noviembreSuzanne Nora Johnson, con Stephen C. Neal y John O. Dabiri, ejercieron la Presidencia. El plan debe ser apoyado por especialistas externos independientes y reunirse al menos trimestralmente.

Los equipos nacionales de seguridad y cumplimiento comercial informan al Comité y, para su conducta cotidiana, al Director Ejecutivo interino Colette Kress. Este anuncio establece un cambio en la supervisión interna. No constituye una investigación o certificación de que se resolverían todos los riesgos anteriores.

Elcomunicado de prensa del 12 de noviembreconfirmó la salida inmediata de Jensen Huang de la oficina como director y director. Colette Kress mantiene la gestión financiera; Harvey C. Jones preside el consejo. La empresa asegura que quiere cumplir sus compromisos de clientes y su calendario industrial sin interrupción. Esta continuidad anunciada debe distinguirse de una garantía independiente para el desempeño futuro.

Los resultados trimestrales se anuncian para el martes aproximadamente a las 1:20 p.m. en California, a las 9:20 p.m. UTC y a las 11:20 p.m. en Beirut. La conferencia siguió a 2200 UTC, así que a medianoche en Beirut la noche del 17 al 18. En el momento de los comentarios sobre este archivo, estas cuentas todavía no se publican. Sería prematuro asignarles el cambio de título, aumentó a 155,08 dólares a las 16.17:55 UTC, o a 0,68%.

El mecanismo económico supera la reputación de un líder. Para una empresa que vende equipo estratégico a nivel mundial, la capacidad legal de entregar, la identificación del cliente final y los procedimientos de cumplimiento influyen en la facturación alcanzable. Un libro de aplicaciones comerciales no tiene el mismo valor si parte de la entrega permanece sujeta a autorización. La supervisión reguladora se convierte así en un parámetro de análisis industrial, de la misma manera que la capacidad de producción o los retrasos en el suministro.

La AI todavía no ha convertido sus promesas en ingresos respendibles

Las cuentas de proveedores más pequeños permiten comprender otra dificultad: entre un pedido, una entrega y un recibo, pueden pasar varios meses. En sucomunicado de 16 de noviembrePOET Tecnologías anuncia una cifra trimestral de 1.026 millones de dólares, un 244% anual al año. Pero los 30 000 motores ópticos esperados originalmente en 2026 ahora se entregan en el segundo trimestre de 2027. Se anuncia capacidad adicional para mediados de 2027.

La empresa informó de que había 774,3 millones de dólares en efectivo y inversiones a corto plazo. Esta cantidad no debe confundirse con los ingresos comerciales: describe un recurso financiero en una fecha determinada. Las corrientes de efectivo consumidas por la operación alcanzaron 12,7 millones de dólares en el trimestre. El contraste entre medios financieros, ventas todavía modestas y calendario industrial explica por qué la única tasa de crecimiento de la facturación no es suficiente para evaluar la trayectoria.

Al otro lado,Aehr Test Systems publicado el 2 de noviembreuna facturación trimestral de 33 millones de dólares y el aumento de las ventas previstas para el ejercicio económico de 2027 a 150 millones de dólares. El grupo anuncia 46,7 millones de órdenes y un libro real de 109,3 millones. Estos son datos específicos para un fabricante de equipos de prueba, no una medida de la rentabilidad de toda inteligencia artificial.

Estos ejemplos no son una selección de títulos para comprar. Ilustran diferentes etapas del ciclo industrial. Una empresa puede tener una tecnología deseada pero todavía tiene que demostrar su producción de volumen. Otro ya puede ofrecer, aunque sigue siendo sensible a la concentración de sus clientes y su tasa de inversión. Agregar sus anuncios bajo una sola etiqueta « Auge » borra precisamente los riesgos que las cuentas permiten distinguir.

Consumo y uso: otras pruebas del ciclo

El día no sólo se juega en semiconductores. Home Depot anunció el 17 de noviembre una facturación trimestral de $43.4 mil millones, un 4,9% y un beneficio neto de $3.7 mil millones. El beneficio diluido es de $3.72 por acción, en comparación con 3.62 al año anterior, después de supublicación de los resultadosSin embargo, a las 1618:04 UTC, el valor fue de 339,98 dólares, en un 2,17%.

Este contraste nos recuerda que una empresa rentable puede decepcionar al mercado. Una cita compara no sólo cuentas con el pasado, sino también expectativas con expectativas ya incluidas en el precio. Sin embargo, el sentido de la variación no es suficiente para identificar la causa exacta: sin una lectura detallada de la respuesta del inversionista, esta disminución no debe atribuirse mecánicamente a un elemento de balance específico o a una sentencia de administración.

Reino UnidoOffice for National Statisticspublicó una tasa de desempleo de 4,6% para julio a septiembre de 2026, menos 0,3 puntos porcentuales sobre el trimestre. La tasa de empleo para los mayores de 16 a 64 años es del 75,4% e inactividad del 20,8%. Estos datos publicados hoy describen un período de tres meses, no la contratación del día solo.

El Instituto pide que se comparen con otros indicadores y destaca la volatilidad de algunas estimaciones. La caída del desempleo no se lee en forma aislada: puede acompañar un aumento del empleo, pero su importancia también depende de la entrada y salida de la fuerza de trabajo. Los cambios en los salarios, horas trabajadas y vacantes por lo tanto completan el diagnóstico. Ninguna de estas cifras hace posible anunciar la próxima decisión del Banco de Inglaterra.

Las tasas votadas no son las tasas previstas

En los Estados Unidos, la última decisión deComité de Política Monetaria, 28 de octubre, mantiene la gama de fondos alimentados entre 3.75% y 4%. Dos miembros, Lisa Cook y Beth Hammack, querían un aumento de cuarto. El comunicado de prensa destaca una fuerte actividad y una inflación todavía elevada. Esta Decisión constituye el marco en vigor; Este no es un nuevo anuncio del 17 de noviembre.

La tasa clave, el rendimiento de un bono de 10 años y el costo de un préstamo bancario cumplen diferentes determinantes. El primero es fijado por el banco central. El segundo incluye expectativas de política monetaria, inflación e indemnización por el riesgo de duración. El tercero añade las características del prestatario, las garantías, la competencia bancaria y los honorarios. Una estabilidad de la primera no impide que los otros dos se muevan.

Para las empresas, el efecto concreto depende del calendario de refinanciación. Una deuda de tipo fijo ya emitida no se vuelve totalmente más cara durante la noche. Por otro lado, un nuevo proyecto financiado hoy o un préstamo maduro puede cumplir diferentes condiciones. Por lo tanto, un análisis de costos de capital debería examinar la madurez y la corriente de efectivo en lugar de deducir una carga inmediata de cada movimiento de tasas de mercado.

Aceite: el rebote del día no elimina la fragilidad

El contrato de futuro de Brent seguido bajo el símbolo BZ=F se aumenta a $93.57 por barril a 1607:42 UTC, hasta 1,22% de su referencia anterior. El WTI es seguido por CL=F a $46.90 a 4:07:55, o 1.38%. Éstos son presupuestos anticipados emitidos porYahoo Finance, no el precio del petróleo entregado en un puerto libanés. El contrato de oro GC=F publicó $3,873.80 onza a las 4:07:57 p.m., hasta el 0,54%.

Elinforme de noviembre del Organismo Internacional de Energía, publicado el 13, describe una recuperación en el suministro mundial: 105.4 millones de barriles por día en octubre. Las existencias observadas aumentan en 52 millones de barriles, pero los volúmenes de mar aumentan en 86 millones, mientras que las reservas de tierras siguen disminuyendo. Esta composición es tan importante como el total: el petróleo en tránsito no está inmediatamente disponible en los depósitos de usuarios.

La agencia estima que la demanda promedio de 2026 a 102,3 millones de barriles diarios se redujo en 2,7 millones durante un año. Este promedio anual no debe restarse de la producción en octubre solo para producir un superávit mensual. Los periodos y perímetros deben corresponder antes de cualquier comparación.

En supublicado el 10 de noviembre y aprobado el 5 de noviembreLa agencia estadounidense EIA anticipa un Brent promedio cerca de $100 en noviembre y diciembre, luego una relajación gradual en 2027. Subraya que las carreteras más largas y el riesgo de interrupciones pueden limitar el efecto inmediato de la reconstrucción de las existencias. Este es un escenario condicional, no un precio prometido o un precio que un importador puede comprar hoy.

Por lo tanto, la lectura económica es doble. Una oferta que recupera ejerce presión descendente, todas las otras cosas siendo iguales. Pero la localización de volúmenes, su calidad, refinación y transporte pueden mantener tensiones en ciertos productos. Un mercado mundial mejor suministrado con aceite crudo puede coexistir con diesel todavía caro para un consumidor en particular. La factura final depende de la cadena completa, no sólo del primer enlace.

Moneda: lo que significa un euro a $1.0989

ElEuropean Central Bankpublica una referencia de $1.0989 para un euro para el 17 de noviembre. Otras referencias incluyen 175,05 yenes, 0,83305 libras esterlinas y 0.9233 Francos suizos por euro. Estos son tipos informativos: el BCE no recomienda su uso como precio de transacción. La consulta tendrá lugar normalmente alrededor de 14.10 y la publicación alrededor de 16.00 en Europa Central.

Para ilustrar el orden de magnitud, una factura de 100.000 euros representa 109.890 dólares en esta referencia, antes de los honorarios. Este cálculo no es una estimación bancaria. El costo real depende de la tasa propuesta en el momento del pago, la comisión y los cargos de transferencia. Dos proveedores con una comisión diferente pueden resultar en un costo final invertido si su margen de cambio difiere.

Para un hogar que recibe ingresos en una moneda y gasta en otra, el cambio actúa como un segundo precio. Un salario estable en euros puede comprar más o menos bienes facturados en dólares sin ningún cambio en el contrato de empleo. Por el contrario, una empresa que cobra en dólares y compra en euros variará su costo incluso cuando el proveedor mantiene el mismo precio. El significado del efecto depende siempre de la moneda de ingresos y gastos.

Líbano: facturas y crédito para la transmisión · Voces globales

Para el Líbano, el interés de estos movimientos no es reproducir cada oscilación en Wall Street. Es entender qué puede cambiar los costos y la disponibilidad de financiación. El petróleo influye directamente en el gasto energético y el transporte indirecto. El intercambio cambia el valor de las compras e ingresos. Las condiciones financieras externas pueden afectar a los socios comerciales, los inversores y los hogares de la diáspora.

Sin embargo, una disminución del producto interno bruto no significa que los gastos locales caen al mismo ritmo e inmediato. El stock podría comprarse a un precio más alto; el producto refinado puede seguir una trayectoria diferente; el flete, el seguro y los márgenes pueden evolucionar por separado. El mismo razonamiento se aplica a un aumento: debemos conocer los contratos y el calendario de renovación antes de reducir el alcance exacto del impacto. No hay nuevos aranceles libaneses extrapolados aquí solo de Brent.

El registro bancario sigue siendo separado. En su comunicado del 10 al 13 de noviembre,reproducido por Mirage NewsEl FMI informa de los avances, pero indica que aún se necesita más trabajo para acordar una estrategia sostenible. Destaca la aplicación del marco de resolución bancaria y la asignación de pérdidas en consonancia con la jerarquía de la deuda. Los reembolsos previstos deben ser compatibles con la liquidez del sector, la solvencia del banco central y la sostenibilidad de la deuda pública. Este texto no vale la pena anunciar un acuerdo final.

La cuestión económica es distinguir el derecho al reembolso de una capacidad inmediata de pago. Una reclamación puede ser reconocida sin todos los recursos correspondientes disponibles a corto plazo. Por el contrario, un horario muy rápido pero sin financiación puede crear una promesa frágil. Por consiguiente, la credibilidad de una solución depende simultáneamente de la valoración de los activos, la asignación de las pérdidas, la movilización de recursos y el ritmo de los pagos.

Esta distinción se refiere también al reinicio del crédito. Un banco que se ocupa de los pagos actuales no es necesariamente capaz de financiar nuevas inversiones a largo plazo. A fin de prestar de manera sostenible, debe contar con recursos estables, fondos propios y visibilidad de sus compromisos. Por lo tanto, la normalización se mide no sólo por el número de transacciones realizadas en las ventanas, sino también por la capacidad de transformar los ahorros disponibles en financiación productiva sin desequilibrios recreativos.

Comprender: tres precios, tres riesgos para una empresa

Tomemos una compañía ficticia que tiene que pagar una máquina en euros, una entrega en dólares y financiación parte de su compra mediante préstamos. Su riesgo de divisas se relaciona con la conversión del euro. Su riesgo logístico es sobre el transporte. Su riesgo de financiación se refiere a la tasa, los costos y la duración del préstamo. Estos tres componentes pueden evolucionar en dirección opuesta. Así, una mejora de más de un año no garantiza una reducción del costo total.

En un ejemplo puramente pedagógico, el equipo de 10.000 euros cuesta 11.000 dólares a una tasa de 1,10 dólares por euro. Al 1.05, el mismo equipo es de $10.500, que es $500 menos antes de los cargos. Pero si el transporte aumenta en 600 dólares simultáneamente, la economía de cambio es más que compensada. La compañía finalmente paga más, a pesar de que la moneda se ha vuelto más favorable.

La financiación añade otra dimensión. Con la misma capital, un plazo más largo puede reducir los pagos mensuales mientras aumenta el interés acumulativo. Un retraso de pago del proveedor puede aliviar el flujo de efectivo pero ser integrado en el precio comercial. Un descuento para el pago inmediato puede ser interesante solamente si la empresa no tiene que pedir prestado más caro para disfrutarlo. Los flujos completos deben compararse con sus fechas, no con un solo porcentaje.

La misma precaución se aplica a la bolsa de valores. Un precio es el precio de una transacción marginal, no una experiencia definitiva de todos los activos de una empresa. La capitalización no está disponible en efectivo. Un libro de pedidos no es la facturación ya recibida. Un beneficio contable no siempre es un flujo de efectivo libre. Estas distinciones explican por qué los anuncios favorables pueden coexistir con necesidades de financiación y alta volatilidad.

Esto ayudará a aclarar el diagnóstico

La primera fecha identificada sigue siendo la liberación de las cuentas de Nvidia esta noche. Las cifras de ventas, las perspectivas y los comentarios de gestión ayudarán a distinguir entre la trayectoria operacional y los cambios en la gobernanza. La reacción después del cierre no debe confundirse con la sesión regular descrita aquí. Las citas nominales también se pueden formar con diferente liquidez.

Para la energía, la señal a seguir no es sólo el nivel del Brent, sino la disponibilidad real de productos y costos de transporte. Para las monedas, la referencia diaria ilumina las comparaciones sin reemplazar las condiciones obtenidas de un intermediario. Para el Líbano, los textos aprobados, las modalidades de resolución aplicables y los compromisos financieros cuantificados tendrán más alcance que una fórmula general sobre el fomento de la confianza. El hilo en el archivo sigue siendo el mismo: distinguir un anuncio, un recurso disponible y un pago realmente alcanzable.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews