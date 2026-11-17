La Presidencia del Gobierno anuncia que esta semana no se celebrará ningún Consejo de Ministros. Nawaf Salam debe salir del Líbano el jueves; No se da fecha de reemplazo.

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El Consejo de Ministros no se reunirá esta semana. La presidencia del gobierno anunció el martes 17 de noviembre en una breve declaración de que Nawaf Salam debe salir del Líbano el jueves por una circunstancia familiar privada.

Por lo tanto, el anuncio se refiere al calendario gubernamental para la semana del 16 al 22 de noviembre. La partida mencionada está prevista para el jueves 19 de noviembre; No es un anuncio de un viaje ya realizado.

No se anunció fecha de sustitución

El comunicado no establece una nueva fecha para una reunión del Consejo de Ministros. No da más detalles sobre la duración de la ausencia del Primer Ministro. En este texto no se publican más detalles sobre la situación familiar.

Eldeclaración de la Presidencia del Consejose limita a este cambio de horario. No anuncia decisiones ministeriales tomadas a distancia, ni cambia el programa de una sesión futura.

Imagen del archivo: Nawaf Salam en Qlayaat, 2025 de marzo. Fondo de Libnanews. Esta fotografía no representa la salida anunciada para el 19 de noviembre de 2026.

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