La carnicería de Oslo, un síntoma de la deriva del pensamiento intelectual occidental

Poster of the gathering planned in Strasbourg on 2 July 2011 of the first transatlantic conference against Islamisation. La alianza entre la extrema ley europea e Israel: una impostura moral de la alianza de descendientes de las víctimas del genocidio de Hitler con los herederos espirituales de sus ex verdugos. Anders Behring Breivik, autor de los ataques en Noruega, julio de 2011, cita varios […]

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Poster of the gathering planned in Strasbourg on 2 July 2011 of the first transatlantic conference against Islamisation.

La alianza entre la extrema ley europea e Israel: una impostura moral de la alianza de descendientes de las víctimas del genocidio de Hitler con los herederos espirituales de sus ex verdugos.

Anders Behring Breivik, autor de los ataques en Noruega, julio de 2011, cita a varias docenas de Bat Ye. El nombre de « Bat Ye His pen name Bat Ye En su libro (Eurabia, Islam y Dhimmitud), ella denuncia un acuerdo, según ella, entre ciertos órganos rectores europeos y países árabes para someter Europa al mundo árabe con el fin de formar una nueva entidad que ella llama « Eurabia ».

En su manifiesto de 1500 páginas, el terrorista noruego cita varias veces a Alain Finkielkraut. Esto es lo que Anders Behring Breivik habría escrito en su manifiesto « Una Declaración Europea de Independencia – 2083 » (2083, una declaración de independencia europea): « El filósofo francés Alain Finkielkraut ha advertido que la idea elevada de « la guerra contra la raza » se graduó convirtiéndose en una ideología horriblemente falsa. Y este antirracismo será para el siglo XXI lo que el comunismo fue para el siglo XX: Una fuente de violencia « El filósofo francés Alain Finkielkraut advirtió que una idea generosa de una guerra contra el racismo se está convirtiendo gradualmente en una ideología monstruosamente falsa. Y este antiracismo será en el siglo XXI lo que el comunismo fue en el siglo XX: una fuente de violencia.

Oslo, lugar cargado con un simbolismo pesado

Un sitio simbólico pesado, Oslo, cuya sede de gobierno fue objeto de un ataque mortal el viernes 22 de julio de 2011, sirvió como marco para las negociaciones que llevaron a los primeros acuerdos directos israelo-palestinos, los Acuerdos de Oslo, el 13 de noviembre de 1993.

Mal Hasard, efecto de paquete o premeditación? La matanza, que mató a 76 personas, tuvo lugar tras el compromiso del gobierno noruego de « reconocimiento del Estado Palestino » en la próxima Asamblea General de la ONU que se celebrará el próximo septiembre, mientras que los jóvenes del Partido Laborista noruego en congresos de la isla vecina de la capital abogaban por una acción más radical hasta el boicot económico de Israel. Al punto de que un conocido periodista israelí, Gilad Atzmon, no duda en plantear abiertamente la cuestión del vínculo entre esta carnicería y la campaña BDS (Boycott, Disinvestment, Sanctions) que los jóvenes socialistas exigieron aplicar contra Israel en el modelo de Sudáfrica del apartheid (1).

Yasser Arafat, jefe de la Organización de Liberación de Palestina, y los signatarios israelíes del acuerdo, el Primer Ministro del Trabajo Ytzhak Rabin, que había sido asesinado por un ultrasionista, y los Padres Shimon, entonces Ministro de Relaciones Exteriores, habían ganado conjuntamente el Premio Nobel de la Paz, el único de los cinco Premios Nobel otorgados por Noruega bajo la voluntad del químico Alfred Nobel. El gobierno israelí, que ya había vaciado los acuerdos de Oslo de su sustancia durante la primera visita al gobierno de Benyamin Netanyahu en 1995, también está considerando la posibilidad de derogar estos acuerdos en conjunto en represalia por la declaración de la independencia de Palestina.

Obra de un fundamentalista cristiano, cerca de los círculos de la extrema derecha, este ataque recuerda los vínculos de la extrema derecha europea con Israel en una alianza contra la naturaleza basada en una ideología particularmente islamofóbica. Según su propia confesión, Anders Behring Breivik, principal sospechoso del doble ataque asesino de Oslo, ex miembro del « Partido del Progreso » (FrP), el derecho populista, es un nacionalista revanchard, impulsado por una aversión visceral al Islam.

La prensa occidental ha abordado el mutismo, incluso en una indiferencia culpable, las derivas semánticas y políticas de esta improbable alianza entre Israel y los conocidos antisemitas europeos, sellados por una « Declaración de Jerusalén » en diciembre de 201O, cuyo efecto paradójico ha sido degradar un poco más la imagen de Israel en el mundo al limpiar populistas europeos.

Alentado por un clima xenófobo relevado a nivel europeo por la campaña por la libertad de expresión con motivo de la publicación de los dibujos animados de Mohammed, toda una terminología de estigmatización fue forjada por los intelectuales más prominentes de los medios israelíes, para acusar a toda una parte de la población hostil al unilateralismo del eje israelo-americano.

Fascismo, Eurabia, izquierdista islámico: Bat Ye ́or, Alain Finkielkraut Alexandre Adler, Yvan Riouffol, Philippe Val, Bernard Henri Levy y Dominique Strauss Khan

No un importante periódico europeo ha hecho ninguna crítica contra esta fraseología islamofóbica y arabofóbica que ha florecido en debates políticos, especialmente en los medios de comunicación, bajo cubierta de la lucha contra el « terrorismo islámico », para castigar de hecho las refractarios al pensamiento hegemónico occidental.

Nadie ha hecho ninguna reserva contra palabras demagógicas, como el « islamismo fascista » (2), la expresión preferida del tándem mágico del periódico Le Figaro Alexandre Adler y Yvan Rioufol, o Eurabia (3), la expresión acuñada por el teórico del ultra de derecha europeo, Bat Ye.

No una sola palabra frente al trabajo de deconstrucción histórica realizado por Alain Finkielkraut (4) y Bernard Henry Lévy, presentando, en una especie de revisionismo antiárabe, « el islamismo radical como una variante de este fenómeno global que fue, hace casi un siglo, el fascismo », o la denigración sistemática de la « política árabe de Francia » iniciada por el CRIF con el apoyo activo de Philippe Val, director de Manhattan.

Nadie ha hecho pedagogía sobre este complejo problema, en particular contra esta presentación tendenciosa de los hechos, que hace que los musulmanes en general y los árabes en particular responsables de todos los males del planeta, mientras que los denunciantes del Islam en sus diversas declinaciones, como el nuevo investigador Bernard Henri Lévy, saludó, en otros momentos, a los afganos Mujahedin, así como a los árabes afganos como « los de la libertad en Afganistán ».

Nadie ha destacado la contribución del Mundo Musulmán a la implosión de la Unión Soviética y a la Libertad de Europa. El hecho de que el Mundo Musulmán y el Mundo Árabe fueran los principales aliados de la alianza atlántica en la implosión del bloque soviético en el clímax de la Guerra Fría Soviética-Americana, y también uno de los principales proveedores de combatientes durante las dos guerras mundiales (1914-1918/ 1939-1945) por la liberación de Francia del yugo nazi, junto con el gran perdedor de su alianza privilegiada con los Estados Unidos de América, cuya pequeña concesión fue acompañada por.

El mismo mutismo culpable fue observado durante la unión política entre la extrema derecha europea y la franja más xenófoba del tablero de ajedrez político israelí, hasta el punto de que los movimientos en Israel de los líderes europeos más radicales se convirtieron en un ejercicio obligatorio del proceso electoral, un paso necesario de la formidable rehabilitación política y moral del antisemitismo (5).

La alianza entre la extrema ley europea e Israel: una impostura moral de la alianza de descendientes de las víctimas del genocidio de Hitler con los herederos espirituales de sus ex verdugos.

Entre estas operaciones mediáticas, con dividendos electorales, es importante mencionar el desplazamiento de una impresionante delegación de casi treinta y cinco parlamentarios y funcionarios europeos de la extrema derecha, realizada el 18 de diciembre de 2010 en Israel, durante las vacaciones de Navidad. La delegación abarcó toda la gama de sensibilidades europeas de derecha, desde populistas de la UDC hasta fascistas suecos, cuyo vínculo común era una islamofobia igual, amplificada por el pasado nazi o antisemita probado por algunos de los participantes.

La delegación estuvo compuesta por las siguientes personalidades: Geert Wilders, fundador del PVV (Partij voor de Vrijheid, Partido por la Libertad), partido populista holandés, Filip Dewinter y Frank Creyelman (responsable para el Comité de Relaciones Exteriores, Parlamento belga), Heinz-Christian Strache (successor de Jorg Haider), René Stadtkewitz (presidente del Partido Sue Danly.

Durante esta gira, Geert Wilders también tendrá derecho a una entrevista personal con Avigdor Lieberman, el ministro xenófobo israelí de asuntos exteriores, mientras que, por su parte, la delegación fue recibida en el Knesset en una casa de huéspedes, luego por el alcalde de Ashkelon (con Aix en Provence), con ocasión de una conferencia organizada en la universidad local, David Buskila, Alcalde de Sederot (con Antony Labour), un miembro del Partido.

La delegación pidió una « European Freedom Alliance (EFA) » que no es más que el nombre de la rama europea de la « American Freedom Alliance », una de estas compendias islamofóbicas neoconservadora financiada por el lobby multimillonario Aubrey Chernick. Este último ha firmado una « Declaración de Jerusalem », que propone una alianza de democracias contra « una nueva amenaza global del tipo totalitario: islamismo ».

Centrado en contra del islam (no contra el islamismo), arraigado en la teoría de la « Carta de Civilizaciones », partidarios de la democracia directa contra las élites, estos movimientos ansiosos de deshacerse de los oripales voluminosos del antisemitismo han hecho un vínculo táctico con Israel promovido al rango de « Rempartamento de Occidente »; una variante de la expresión del presidente francés Nicolas Sarkozy y el periodista de la guerra expressnu.

La misma lógica errática alimenta el pensamiento de Claude Goasguen, el alcalde de la UMP del distrito XVI de París, que es por excelencia para la binacionalidad, mientras que, paradójicamente, es el patrocinador del más problemático de los binacionales, Gilad Shalit, el petrolero israelí de habla inglesa sin ninguna conexión lingüística o patrimonial con Francia, que sin embargo se acordó de su nacionalidad francesa en el preciso momento de su captura en Gaza por Hamas Palestina.

Propone denunciar, de cualquier manera y fuera de la cuestión, « la alianza marrón, roja, negra », según su propia terminología falsamente científica, estos falsificadores serán de homicidio extremo hacia esta impostura moral representada por la alianza de la xenofobia israelí con el antisemita europeo, es decir, la alianza de descendientes de las víctimas del nazismo con los herederos espirituales de sus antiguos verdugos.

La islamofobia es una ideología de masas que penetra lentamente la sociedad francesa

« La islamofobia es una ideología de masas que penetra lentamente la sociedad francesa », observa Nicolas Lebourg, historiador de la extrema derecha, señalando la responsabilidad tanto de la extrema derecha francesa radical, como de la UMP, de los intelectuales de la izquierda secular o de los grandes canales de televisión.

« El argumento islamofóbico nació al margen, en la extrema derecha radical, antes de extenderse en la sociedad francesa. Las guerras en la ex Yugoslavia marcaron un punto de inflexión, con las primeras difusiones de la idea de que Europa está siendo islamizada. Incluido en las altas filas del personal francés y en una parte de la laica dejó la idea de que Serbia estaba, en Kosovo, defendiendo Europa contra la islamización. Durante los últimos diez años, el discurso islamofóbico se ha vuelto legítimo. Hoy lo escuchamos en los grandes canales de televisión. Es demasiado fácil señalar sólo radicales. En Francia, el discurso de la extrema derecha radical es sólo la caricatura de la que se escucha en la extrema derecha tradicional, en la UMP, o en una parte de los intelectuales de la izquierda secular. La terminología utilizada en Francia evoca constantemente, en diferentes grados, invasión y colonización. Desde el momento en que la gente se sugiere constantemente que están invadidos, tiene sentido que al final de un momento está armando a algunas personas. Es una ideología de masas que penetra lentamente a la sociedad », explica en una entrevista publicada el 25 de julio de 2011.

La primera Conferencia de Anti-Islamización Transatlántica

Esta luna de miel no adulta terminaría con una gran ceremonia en Estrasburgo en el verano de 2011 con la primera conferencia « Transatlántica Anti-Islamización ». El sábado 2 de julio de 2011, la conferencia no tuvo lugar finalmente. Los organizadores cancelaron por la negativa del Instituto Católico a otorgarles una habitación.

La meseta iba a reunir los principales puentes de la islamofobia en ambos lados del Atlántico. Christine Tasin y Pierre Cassen de Riposte Layique/Resistance Républicaine iban a hablar, como fueron Fabrice Robert, presidente del Bloc de Identidad. Los organizadores también invitaron a Roberta Moore, representante de la « sección judía » de la Liga de Defensa Inglesa, así como a Pamela Geller, activista estadounidense, cerca de John Bolton, un halcón de la administración de George W. Bush, para quien sirvió como embajador en las Naciones Unidas. Autor del libro « La Presidencia Postamericana: La Guerra de la Administración Obama contra América », Patricia Geller también anima « Stop Islamization of America ». Danes Anders Gravers, que fundó a raíz del caso de los dibujos animados de Mahoma, el grupo « Stop Islamisation of Europe », fue uno de los tobillos obreros de este encuentro.

Todos estos grandes demócratas, portadores de la civilización, maestros de las lecciones, deben recordar, sin embargo, en interés de la credibilidad de su mensaje universal, esta regla de higiene moral, que deben levantar en una línea cardinal inalterable: Nuestros amigos son nuestros amigos, nuestros enemigos son nuestros enemigos, pero los enemigos de nuestros enemigos no son necesariamente nuestros amigos.

Referencias 1-Sobre este tema, a la atención de los lectores de habla inglesa Ver el artículo del periodista israelí Gilad ATzmon GILAD ATZMON: ¿Fue el MASACRE en NORWAY A ACTION TO BDS? http://www.gilad.co.uk/writings/gilad-atzmon-was-the-massacre-in-norway-a-reaction-to-bds.html 2- Este término es particularmente utilizado por Alexandre Adler y Yvan Rioufol, (Journal le Figaro) y el grupo de intelectuales que gravitan en la órbita de la revista « The Best of the Worlds » reciclando la terminología de Bernard Lewis, el islamólogo pro israelí estadounidense, así como la expresión « Gran fascismo » o « la alianza roja negra » para castigar cualquier pensamiento crítico hacia el unilateralismo pro-oeste. 3 – Eurabia: término acuñado por Bat Ye Su nombre de bolígrafo Bat Ye En su libro (Eurabia, Islam y Dhimmitud), ella denuncia un acuerdo, según ella, entre ciertos órganos rectores europeos y países árabes, para someter Europa al mundo árabe con el fin de formar una nueva entidad llamada Eurabi. Anders Behring Breivik, autor de los ataques en Noruega, julio de 2011, cita a varias docenas de Bat Ye. 4- Acerca de Alain Finkielkraut, vea su discurso en el Centro de Civilización française de la Universidad de Varsovia el 27 de junio de 2011 sobre el tema « ¿Quién tiene miedo al multiculturalismo en Europa? » donde el filósofo desarrolla su demostración de la desaparición de la identidad francesa. En el informe de 1.500 páginas, el terrorista noruego cita varias veces a Alain Finkielkraut. Esto es lo que Anders Behring Breivik habría escrito en su manifiesto « Una Declaración Europea de Independencia – 2083 » (2083, una declaración de independencia europea): « El filósofo francés Alain Finkielkraut ha advertido que la idea elevada de « la guerra contra la raza » se graduó convirtiéndose en una ideología horriblemente falsa. Y este antirracismo será para el siglo XXI lo que el comunismo fue para el siglo XX: Una fuente de violencia « El filósofo francés Alain Finkielkraut advirtió que una idea generosa de una guerra contra el racismo se está convirtiendo gradualmente en una ideología monstruosamente falsa. Y este antiracismo será en el siglo XXI lo que el comunismo fue en el siglo XX: una fuente de violencia[lo, en una entrevista con el diario israelí Haaretz, 17 de noviembre de 2005, edlr]. Otros franceses son citados por el asesino noruego: Jacques Chirac (los ruidos de los olores), Nicolas Sarkozy « las ovejas que el « cerebro en las bañeras ». Según cifras de la ONU y el Ined (Institut national de la démographie), sin embargo, la proporción de inmigrantes (extranjeros residentes en Francia y franceses que adquirieron nacionalidad) se ha mantenido estable durante 20 años: 10,7% en 2010 en comparación con el 10,4% en 1990″. http://www.rue89.com/2011/07/27/finkielkraut-malade-de-son-obsession-du-metissement-215843 5- En el cruce entre Israel y la extrema derecha israelí, véase https://geo.dailymotion.com/player.html?video=xjog5x y la serie « Israel: Propaganda » de www.renenaba.com

1a parte: Buen uso de la Biblia http://www.renenaba.com/israel-de-la-propagande-part-13-2/

2o hilo: Hasbara, Kiss, spot and shot, the vade mecum of communication tools https://www.renenaba.com/israel-de-la-propagande-part-23/

3a parte: « La guerra suave: Al Jazeera como ejemplo y los Sayanims como contribución. https://www.renenaba.com/israel-de-la-propagande-part-33/

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