Líbano del Sur: explosión en Qantara, disparos en Khiam

La Agencia Nacional de Información del Líbano (NNA) informó el viernes 6 de noviembre, una operación de explosión del ejército israelí en Qantara. It also reports machine gun fire in Khiam, southern Lebanon.
Dynamiting reportado en Qantara
El envío de Qantara indica que las fuerzas israelíes llevaron a cabo una operación de explosión en la zona. No especifica el edificio, instalación o sitio de que se trate. No hay registros humanos ni daños.
Gunfire in Khiam
En otro informe publicado el viernes por la mañana, el NNA describe un disparo a gran escala de ametralladoras por fuerzas israelíes en Khiam. No especifica el objetivo o la duración.
Esta información se basa en los dos envíos de la agencia oficial. No han sido confirmados independientemente. La ausencia de un balance en estos primeros escritos no permite concluir que no hay víctimas ni daños.
Khiam visto desde Marjayoun, archivo de fotos. Crédito: François el Bacha for Libnanews.com. Esta imagen no representa el rodaje del 6 de noviembre de 2026.
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