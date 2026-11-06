Nabatiyé: un mercado vial de 3,69 millones de dólares

In Nabatiyah, the CDR issued a decision holding Al-Bunyan for a road market of $3,689,470. El archivo establece una atribución y su cronología. Aún no proporciona una evaluación pública de la labor realizada, los pagos o las carreteras recibidos en el distrito de que se trata en el Sur.

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El mercado vial de Nabatiyé mide una etapa concreta en la reconstrucción del Sur. El 9 de octubre, el Consejo para el Desarrollo y la Reconstrucción (CDR) emitió una decisión en la que tomaba la oferta de Al-Bunyan por 3.689.470 dólares. El archivo se refiere a la limpieza y rehabilitación de carreteras dañadas en la caza. Lleva una cantidad y un galardonado a un debate a menudo dominado por los anuncios. Sin embargo, por sí solo no se da cuenta de la labor realizada.

Esta distinción tiene pleno significado después de la reunión del Gobierno celebrada el 5 de noviembre sobre el regreso y la rehabilitación de las regiones afectadas. Los funcionarios examinaron el progreso de los procedimientos de la RDC y el Consejo Meridional. En el informe no se detalla cada contrato, sus pagos o su tasa de terminación. El registro público del CDR permite ir más lejos para un archivo específico, sin extrapolar a todo el programa.

El mercado vial de Nabatiyé tiene un premio

Número de archivo 1250 en el registro RDC y referencia LEAP-SW4-NABATIEH. El aviso también aparece en la plataforma de contratación pública número 12530. Estos identificadores evitan confundir este proyecto con otras intervenciones en Nabatiyah o con los contratos del Consejo del Sur.

El proyecto de asistencia para emergencias en el Líbano, LEAP, con el apoyo del Banco Mundial. El CDR presenta el procedimiento como una licitación nacional abierta para el trabajo. El objeto cubre caminos en Nabatiyah, no la reconstrucción de todos los edificios destruidos de la ciudad.

La decisión publicada selecciona la empresa Al-Bunyan para ingeniería y construcción, con su sede en Beirut. La suma es de 3.689.470 dólares. En el documento se indica que este valor no está sujeto al IVA como parte de la financiación correspondiente. Esta es la cantidad de la licitación elegida. Esto no representa un gasto ya pagado íntegramente ni el valor del trabajo recibido.

Cinco ofertas y varias fechas para distinguir

El llamado a licitación se publicó el 18 de agosto de 2026. La hoja RDC mantiene un seguimiento de la extensión del plazo, inicialmente fijado para el 2 de septiembre al 3 de septiembre. La comisión de la adjudicación examinó cinco licitaciones, según la decisión consultada.

El documento indica que los cinco expedientes fueron admitidos después del examen administrativo y técnico. Presentó a Al-Bunyan como autor del precio más bajo entre las ofertas aceptables. La lista de licitadores también incluye obras y empresas comerciales. Sin embargo, la página no incluye una imagen completa de los precios competidores. Por lo tanto, no permite calcular la diferencia entre la propuesta elegida y las demás.

La Junta Directiva de la RDC adoptó la Decisión No 617 el 17 de septiembre. El documento menciona entonces la no objeción del Banco Mundial, registrada el 1 de octubre. The publication of the notification on the RDC website is dated 9 October.

Estas tres fechas corresponden a diferentes actos. El voto de la junta no se confunde con la respuesta del arrendador. Otro paso es poner la notificación en línea. Confundirlos daría la impresión de una asignación decidida en noviembre, mientras que la reunión del 5 de noviembre se centró en el seguimiento de los archivos.

A notification, not a report of receipt

El archivo electrónico RDC clasifica el contrato como « assignado ». La decisión adjunta utiliza, en su título, el concepto de aceptación de la oferta ganadora y el otorgante provisional. También establece que el período de suspensión previsto en la Ley de contratación pública no se aplica en este caso de emergencia, de conformidad con el marco que cita.

Esa aclaración debe mantenerse al describir el estado de las actuaciones. La publicación demuestra que una oferta fue seleccionada y que la selección recibió la no objeción mencionada. No vale la pena publicar el contrato firmado, una orden de inicio o un certificado de pago.

La página consultada no da un porcentaje de progreso. Tampoco contiene minutos de aprobación para confirmar que las carreteras han sido restauradas. La ausencia de estos documentos en esta hoja no demuestra el paro del sitio. Simplemente limita lo que revela el registro público.

Las carreteras de limpieza también significa seguir los escombros

Los documentos técnicos dan una idea más precisa de las obligaciones previstas. El plan ambiental se refiere a la limpieza de las vías y su restauración temporal. En particular, supervisa el transporte de desechos a sitios aprobados por el Ministerio del Medio Ambiente.

El plan prevé registros de transporte que contengan el origen de las cargas, la sección correspondiente, las cantidades estimadas y el destino. También requiere trazabilidad y aprobación del vehículo. Se prohíben depósitos en valles, tierras agrícolas o sitios no autorizados.

Estos requisitos son importantes para evaluar la calidad de un proyecto. Una vía de transporte clara puede mover las dificultades a otro lugar si los materiales no siguen una ruta controlada. Pero el plan describe las obligaciones contractuales. No constituye una prueba de que cada transporte ha cumplido con ellos o una lista de los destinos realmente utilizados.

Un primer punto de comparación para la reconstrucción

Este mercado proporciona un punto de referencia verificable para monitorear el Sur: un objeto identificado, un procedimiento, un adjudicado y un precio. Este ejemplo debe evitarse como examen general de la RDC. Los mercados de agua, electricidad, salud y socorro cumplen otros plazos y pueden estar cubiertos por otros fondos.

La misma precaución se aplica al Consejo del Sur. Su presencia en la reunión del gobierno no significa que haya adjudicado el contrato número 1250. El CDR aparece aquí como el órgano responsable del procedimiento. Identificar correctamente al contratista entonces le permite buscar los documentos de ejecución en el lugar correcto.

Por lo tanto, la siguiente etapa del seguimiento será documental y material: contrato, orden de inicio, situaciones de trabajo y recepción de secciones. Es su acercamiento con la decisión publicada que nos permitirá pasar del anuncio al mercado verdaderamente establecido.

Credit Line

Nabatiyah, fotografía de archivo publicada en octubre 2024. No muestra la ejecución del mercado de carreteras estudiado. Libnanews coverage. Foto real de Libnanews, media 247630: https://img.libnanews.com/wp-content/uploads/2024/10/Nabatiyeh.jpg . Fotografía integral redimensionada proporcionalmente; texto añadido fuera de la foto. No hay generación ni retoque.

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