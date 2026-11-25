Encuentro por primera vez el miércoles, la Comisión de las Iglesias Católicas para el Sur quiere identificar las necesidades de los habitantes y facilitar la entrega de ayuda. Pide un acceso seguro y sostenible entre las aldeas fronterizas y el resto del país.

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Encuentro por primera vez el miércoles, la Comisión de las Iglesias Católicas para el Sur quiere identificar las necesidades de los habitantes y facilitar la entrega de ayuda. Pide un acceso seguro y sostenible entre las aldeas fronterizas y el resto del país.

La comisión encargada por el Consejo de Patriarcas Católicos y Obispos del Líbano para supervisar la situación de los pueblos fronterizos celebró su primera reunión el miércoles 25 de noviembre en Zouk Mosbeh, bajo la presidencia del Obispo Elias Nasar. Según el comunicado de la Comisión transmitido por la Agencia Nacional de Información, los participantes pidieron trabajar con las autoridades para garantizar un acceso seguro y sostenible a los residentes, entregas de bienes esenciales y equipos humanitarios.

Determinación de las necesidades antes de asignar ayuda

La Comisión desea establecer una declaración sobre las necesidades de quienes permanecen en las aldeas y las familias desplazadas. Dioceses, congregaciones y Caritas Líbano quieren coordinar sus intervenciones para evitar que varias organizaciones respondan a la misma emergencia mientras que otras necesidades siguen sin respuesta. La salud, la educación y la asistencia social se encuentran entre las esferas mencionadas. El comunicado no anuncia ningún presupuesto ni calendario de ejecución.

Arzobispos de Tiro Charbel Abdallah, para la Iglesia maronita, y Georges Iskandar, para la Iglesia Melquite greco-Católico, participaron en el encuentro, como lo hizo el presidente de Caritas Líbano, el padre Samir Ghawi. La Comisión tiene también la intención de trabajar con instituciones públicas libanesas, organizaciones internacionales y la Santa Sede.

Acceso solicitado, no un pasaje abierto

Los obispos vinculan el acceso del socorro a dos necesidades distintas: permitir a los que aún viven en las aldeas moverse y acceder a los servicios, y proporcionar las condiciones necesarias para el regreso de los desplazados. La Comisión no especifica la ruta del pasaje solicitado ni la forma en que se garantiza. Su llamamiento viene después de la decisión del Consejo, anunciada al final de su período de sesiones el 13 de noviembre, para coordinar las iniciativas de las Iglesias en las localidades fronterizas.

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