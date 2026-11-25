La Agencia Espacial Europea presenta el miércoles en Berlín sus primeras fotografías cercanas de Dimorphos. Quiere medir los efectos del impacto de DART, que acortaron la órbita de este asteroide alrededor de Didymos en 33 minutos.

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La Agencia Espacial Europea presenta el miércoles en Berlín sus primeras fotografías cercanas de Dimorphos. Quiere medir los efectos del impacto de DART, que acortaron la órbita de este asteroide alrededor de Didymos en 33 minutos.

Cuatro años después de la colisión voluntaria de la sonda americana DART con Dimorphos, los científicos podrán examinar de cerca qué impacto ha cambiado en la superficie de asteroides. La Agencia Espacial Europea (ESA) está programada para presentar el miércoles 25 de noviembre, de las 7.45 horas en París y Berlín (8.45 p.m. en Beirut), las primeras imágenes cercanas de Dimorphos tomadas por su sonda Hera. La presentación, organizada en el Museo de Historia Natural de Berlín, se transmitirá en ESA Web TV y el canal de YouTube de la agencia.

Una órbita corta de 33 minutos

El 26 de septiembre de 2022, la NASA dirigió DART hacia Dimorphos, un pequeño asteroide de unos 150 metros de diámetro que gira alrededor de Didymos, un cuerpo significativamente mayor. Antes del juicio, Dimorphos tomó casi doce horas para dar la vuelta. Las observaciones de la Tierra mostraron que el impacto se redujo esta vez en unos 33 minutos. Por lo tanto, es la órbita de Dimorfo alrededor de su compañero que se utilizó para medir la eficacia del choque. La pareja de asteroides no amenazó a la Tierra.

La colisión lanzó escombros al espacio, observado desde la Tierra. Su eyección ayudó a alterar el movimiento de Dimorphos. Determinar hasta qué punto es necesario conocer la masa del asteroide y entender cómo su estructura reaccionó al choque. Los primeros planos compararán la forma y la superficie de Dimorphos con las imágenes enviadas por DART antes de la colisión.

¿Qué puede medir Hera en el acto?

El 11 de noviembre, la ESA informó de que Hera había iniciado observaciones a una distancia de aproximadamente 25-30 kilómetros de los dos asteroides. Su gravedad es demasiado baja para que la sonda siga, en esta etapa, una órbita circular clásica como alrededor de la Tierra. Más bien, viaja trayectorias controladas alrededor del centro de gravedad del par a una velocidad típica de unos 12 centímetros por segundo.

Hera tiene que acercarse en los próximos meses. A principios de 2027, la ESA planea desplegar dos satélites pequeños, Milani y Juventas, para examinar las propiedades de la superficie y sonda dentro de Dimorphos. Las mediciones de la misión deben ayudar a comprender las condiciones en que el método probado por DART podría funcionar en otro asteroide con una masa o estructura diferente.

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