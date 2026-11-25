El Parlamento Europeo aprobó en Estrasburgo el conjunto de acuerdos con Suiza por 584 votos contra 13 y 60 abstenciones. Bilateral III abarca el libre movimiento, la electricidad, la salud y otras esferas de cooperación. El Consejo de la Unión aún no ha concluido los acuerdos y el procedimiento continúa en Berna.

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El Parlamento Europeo aprobó el miércoles 25 de noviembre en Estrasburgo el conjunto de acuerdos negociados con Suiza. La votación sobre el consentimiento para la concertación de acuerdos fue de 584 votos a favor, 13 en contra y 60 abstenciones. El compromiso, denominado « Bilaterals III » en Suiza, se refiere al acceso al mercado europeo y a la nueva cooperación, en particular en las esferas de la electricidad, la salud y la seguridad alimentaria.

Qué contiene el paquete

Los textos firmados el 2 de marzo de 2026 en Bruselas por el Presidente de la Confederación, Guy Parmelin, y el Presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, actualizan varios acuerdos existentes. Entre ellas cabe citar la libre circulación de personas, el transporte terrestre y aéreo y el reconocimiento mutuo de las evaluaciones de la conformidad, lo que evita ciertos controles técnicos dobles.

El componente eléctrico establece las condiciones para la participación suiza en el mercado interno europeo. El Acuerdo de Salud organiza la cooperación contra las amenazas transfronterizas, mientras que el Protocolo de Alimentos pretende crear una zona común de seguridad alimentaria. El paquete también incluye un mecanismo de contribución suizo a la cohesión económica y social de la Unión.

Cómo se resolverán las controversias

En los sectores abarcados, se establecen normas para incorporar la evolución del derecho europeo. En caso de litigios no resueltos, puede incautarse un tribunal arbitral conjunto. Si considera necesario interpretar una disposición de derecho de la Unión, debe dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este punto y decidir la controversia.

El procedimiento continúa en Berna

El consentimiento del Parlamento Europeo no pone en vigor el conjunto. El Consejo de la Unión aún no ha concluido los acuerdos y Suiza debe completar su propio procedimiento. El Consejo de Estados y los comités del Consejo Nacional ya han examinado varios aspectos, pero las dos cámaras deben acordar los textos y las modalidades para su aprobación.

El Consejo Federal ha propuesto un referéndum facultativo. El Comité de Instituciones Políticas del Consejo Nacional recomendó el 16 de noviembre un referéndum obligatorio que exigía el acuerdo del pueblo y los cantones, mientras que el Comité de Política Exterior de la misma Cámara no exige la mayoría de los cantones. Esta divergencia no fue resuelta por las elecciones de Estrasburgo.

Ya se aplica provisionalmente un acuerdo separado sobre la participación de Suiza en los programas de la Unión, con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2025. Se refiere a Europa Horizonte, Euratom y Europa Digital; Este régimen no se aplica a los demás componentes de Bilateral III.

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