El índice de precios seguido por la Reserva Federal creció un 3,8% al año en octubre. El PIB del tercer trimestre se revisa al 4,3% a un ritmo anualizado, pero el consumo real no es el mismo en octubre.

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El índice de precios seguido por la Reserva Federal creció un 3,8% al año en octubre. El PIB del tercer trimestre se revisa al 4,3% a un ritmo anualizado, pero el consumo real no es el mismo en octubre.

La inflación estadounidense se aceleró en octubre según el Índice de Precios del Consumidor (CPI). Es 3,8% año tras año, después del 3,7% en septiembre, según cifras publicadas por la Oficina de Análisis Económico (BEA) el miércoles 25 de noviembre. Sin alimentos y energía, el aumento anual del 3,1% al 3,3%. Durante un mes, ambos índices aumentaron un 0,3%.

Los hogares pasan más, sin comprar más

El gasto de consumo aumentó un 0,3% en dólares corrientes en octubre. Una vez que el aumento de precios se reduce, sin embargo, bajan en menos de 0,1%. Los ingresos desechables de hogares, después de impuestos, aumentan en un 0,8% en valor. Por consiguiente, la cifra de gastos en dólares da una imagen más favorable del consumo que la de las compras medida por volumen.

La Reserva Federal establece su objetivo del 2% del índice ECP general. Este índice no es el índice de precios al consumidor (CPI), publicado por otro cuerpo. Distintan en particular en los gastos abarcados y en el peso que se da a cada categoría. Por lo tanto, la cifra anual del 3,8% abarca el ECP; no completa la tasa de 12 meses que falta en la publicación del ICC para octubre.

Inversiones y consumo

En una publicación separada, el BEA representa el crecimiento real del tercer trimestre en 4,3% en términos anuales, en comparación con 3,4% en su estimación inicial y 2,2% en el segundo trimestre. Durante los tres meses de julio a septiembre, el aumento fue de aproximadamente 1,1% en comparación con el trimestre anterior. La tasa anualizada proyectaba esta tasa más de cuatro trimestres; no mide los progresos en comparación con el verano 2025.

La revisión se debe principalmente a una mayor estimación de la inversión y el consumo. El gasto público también apoyó la actividad durante el trimestre, mientras que la disminución de las exportaciones y el aumento de las importaciones afectaron el cálculo del PIB. Estos datos se detienen en septiembre: la disminución de las compras de volumen en octubre da una primera visión general del consumo en el trimestre siguiente. La próxima estimación del PIB y la encuesta del ECP de noviembre se espera el 23 de diciembre.

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