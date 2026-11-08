Precios del procesador: razones para aumentar

Los precios del procesador no todos suben al mismo ritmo. Los lanzamientos de NVIDIA desde 2020 muestran trayectorias opuestas a través de rangos, mientras que Intel publicó un aumento promedio de precios en 2026. La fabricación de silicio, eficiencia, memoria y montaje avanzado pesan sobre costos. Competición y composición de ventas también importan. Este archivo distingue los precios de lanzamiento, las tasas indicativas y las cantidades efectivamente pagadas, con una tabla comparativa y dos infografías para entender la factura de la computadora.

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El precio de los procesadores aumenta sobre varios segmentos, pero no sigue una sola curva. Precio de lanzamiento, precios recomendados, costos industriales y precio medio de venta cuentan de diferentes fenómenos. Confundirlos evita que entiendas lo que realmente añade a la factura de la computadora.

El problema se mide primero en el presupuesto de un comprador. El precio inicial de EE.UU. para una tarjeta gráfica GeForce 80 rango fue de $699 en 2020; Alcanzó $999 para la generación lanzada en 2025. La diferencia de 300 dólares representa el 42,9% en términos nominales. Pero el mismo rango alcanzó los $1,199 al comienzo de la generación media. Por lo tanto, un aumento de cinco años puede enmascarar una disminución entre dos generaciones.

En el lado central del procesador, Intel proporciona otro indicador: en el tercer trimestre de 2026, su precio promedio de venta de chips de PC aumentó un 9% durante un año, mientras que los volúmenes disminuyeron un 14%. El grupo invocó ajustes arancelarios y una mayor proporción de productos de alta gama. Esto establece un aumento del precio promedio para este fabricante, no una inflación uniforme de todas las CPU.

Precios del procesador: tres facturas diferentes

La CPU es el procesador de ordenador general. Una GPU realiza muchos cálculos en paralelo, especialmente para imágenes y ciertas aplicaciones de inteligencia artificial. En el comercio convencional, su precio generalmente se refiere a una tarjeta completa, con su memoria, tarjeta de circuito impreso, alimentación y refrigeración. Comparando esta cantidad con el precio de una sola CPU ya compara dos perímetros diferentes.

Los aceleradores de los centros de datos añaden otra complejidad. NVIDIA describe así Blackwell Ultra como un conjunto de dos grandes chips de computación y una interconexión dedicada. Las configuraciones del servidor también asocian procesadores, memoria y enlaces rápidos. El precio de un servidor o rack no es el precio de un « procesador » comparable al de un componente PC.

Esta distinción es una explicación económica. La demanda de AI puede energizar ciertas herramientas de fabricación, componentes o capacidades de montaje. No significa que cada CPU de consumo se haga en la misma línea o que utilice los mismos recuerdos que los aceleradores del servidor.

De 2020 a 2025, los precios de lanzamiento cambian según el rango

Una comparación consistente es mantener la misma moneda, mercado e indicador. Los anuncios U.S. NVIDIA proporcionan los siguientes puntos de referencia para las versiones básicas de las familias afectadas, sin Ti o Super variantes:

Lanzamiento Rango 80 Precio inicial Rango 90 Precio inicial 2020 RTX 3080, 10 GB 699 RTX 3090 1.499 dólares 2022 RTX 4080, 16 GB 1.199 dólares RTX 4090 1.599 dólares 2025 RTX 5080 $999 RTX 5090 $1,999

Cantidades en dólares corrientes, excluyendo impuestos locales. Estos son anunciados precios de partida, no encuestas en tienda o precios actuales.

Los rangos no siguen el mismo camino. Versiones básicas, excluyendo Ti y Super. Segments link launches, not annual observations. Fuentes: NVIDIA; cálculos de Libnanews.

La gama 90 aumentó en un 33,4% entre 2020 y 2025 lanzamientos. Los 80 rangos aumentaron un 42,9% durante este período, pero disminuyeron un 16,7% entre 2022 y 2025. Estos cálculos miden la evolución del ticket de entrada en los rangos comerciales. Rendimiento, memoria y cambio de arquitectura: no miden el precio del poder constante o la inflación ajustada por la calidad.

El contraste es aún más claro entre los dos últimos lanzamientos. El rango de 80 disminuye en $200, mientras que el rango de 90 aumenta en $400, o 25%. Por lo tanto, el mismo fabricante puede reducir el ticket de entrada de una familia y elevar el ticket de entrada de su rango superior. Agregar estas variaciones sin tener en cuenta las cantidades vendidas no daría un índice de mercado representativo.

En Intel, una baja disminuye y un precio promedio arriba

El 6 de mayo de 2025, Intel anunció una reducción del precio recomendado de su Core Ultra 7,265K en caja, de $399 a $299, o alrededor del 25%. Este precedente demuestra que la competencia y la reposición de una gama pueden reducir una CPU a pesar de las limitaciones industriales.

El 11 de marzo de 2026, Intel anunció el Core Ultra 7,270K Plus y Core Ultra 5,250K Plus de 299 y 199 dólares, para su disponibilidad el 26 de marzo. Al 8 de noviembre, los registros oficiales muestran « Precio recomendado del cliente » de $339 a $349 y $219 a $229 respectivamente.

Estos parámetros corresponden a indicadores arancelarios separados. Su diferencia por sí sola no es suficiente para medir un aumento del precio pagado por un producto idéntico. Intel afirma que su SPC es indicativo y no constituye una oferta formal. La cantidad realmente pagada todavía depende del vendedor, versión, promociones y condiciones locales.

Por qué el silicio puede costar más

La fabricación comienza en wafers, discos en los que se graban muchos chips. El costo de la parte de silicio depende del precio de la ola procesada, el área ocupada por cada circuito y el número de circuitos explotables. Un chip más grande o una menor eficiencia de fabricación puede aumentar el costo de la unidad. Así, un grabado más avanzado por sí solo no garantiza una reducción del precio de cada componente.

AMD identifica los rendimientos, la capacidad disponible, los plazos y los precios de sus subcontratistas como uno de sus riesgos industriales. La empresa también afirma que depende del TSMC para los wafers de sus microprocesadores y GPU grabados en 7 nanometros o menos. Esta concentración hace que las condiciones de producción de un número limitado de proveedores sean particularmente importantes.

El TSMC confirma la magnitud del esfuerzo industrial: el 15 de octubre de 2026, el fundador mantuvo una previsión anual del presupuesto de inversión de 60 mil millones a 64 mil millones de dólares. It also reports higher costs in its foreign plants and an adverse effect on the margin of the 2 nanometers. Estos factores explican las presiones de costes; no permiten calcular la parte exacta de una CPU dada.

Embalaje y memoria se vuelven decisivos

El grabado es sólo un paso. El embalaje conecta los diferentes chips entre ellos y el resto del sistema. Los procesos avanzados deben garantizar conexiones muy densas, soportar la energía eléctrica y preservar la calidad del producto final. En particular, el TSMC describe su proceso de CoWoS como un medio de integrar chips lógicos y memoria HBM en un medio de interconexión.

La memoria HBM, usada en aceleradores, no debe confundirse con la DDR de ordenadores o con la GDDR de tarjetas gráficas de consumo. Los mercados están vinculados por las inversiones de los fabricantes, pero los productos y precios siguen siendo distintos. El 30 de septiembre de 2026, Micron informó de haber concertado acuerdos que abarcaban la gran mayoría de sus volúmenes de HBM en bits para el año civil 2027, con aumentos de precios significativos durante un año. El grupo anticipa la primera producción de wafer de su nueva planta de Idaho a mediados de 2027: una capacidad adicional no se crea al instante.

Desglose cualitativo: costos y su cambio de peso dependiendo del producto. Ningún porcentaje de costo por componente se publica aquí por falta de datos verificables específicos para cada referencia.

Cuenta de demanda, rango y margen

Un precio de venta no se deduce mecánicamente de la adición de los componentes. También financia diseño, software, pruebas, garantía y tarifas comerciales. Por último, depende de la competencia y de lo que los compradores aceptan pagar. Una escasez puede aumentar la potencia de fijación de precios; un exceso de stock o un competidor más agresivo puede producir el efecto opuesto.

El indicador medio de precios debe interpretarse con la misma cautela. En el tercer trimestre de 2026, Intel anunció un aumento del 54% en el precio medio de sus CPUs servidor, principalmente ligados a una mayor proporción de productos de alta gama. Esta cifra no significa que cada modelo procesador servidor haya aumentado en un 54%.

Una empresa puede así gastar más porque un componente idéntico se vuelve más caro, porque compra una configuración más potente o porque tiene que completar su equipo. Estas tres situaciones requieren comparaciones diferentes. Una CPU más barata puede incluso acompañar una factura total más alta si aumenta la memoria, placa base o almacenamiento.

Compara el costo de la plataforma completa

Por lo tanto, para renovar una computadora es necesario acercar el costo de la CPU al de la plataforma completa y el trabajo que se debe realizar. Para un servidor AI, la comparación también debe incluir costos de memoria, red, consumo y operación. La pregunta económica adecuada se convierte: ¿cuánto es la capacidad útil que necesita el comprador?

La primera producción anunciada para la planta Micron de Idaho todavía está planeada para mediados de 2027. Para los compradores, el efecto de estas inversiones dependerá de los volúmenes realmente disponibles y de su destino: memoria pública general, servidores o aceleradores. Una capacidad anunciada todavía no es una caída de precio en el mostrador.

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