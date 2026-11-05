Montenegro: La UE planea poner fin a las negociaciones

Montenegro podría concluir sus negociaciones con la Unión Europea antes de finales de 2026. El paquete de ampliación aprobado el 4 de noviembre prevé una hoja de ruta indicativa, con una posible firma de tratados en junio de 2027. El acuerdo de los Estados Miembros, las reformas y las ratificaciones sigue siendo esencial. Podgorica pretende entrar en la Unión en 2028, sin ninguna garantía en esta etapa. Veintiún capítulos están cerrados provisionalmente. Las decisiones futuras deberían centrarse en las esferas aún abiertas y las condiciones institucionales para la adhesión.

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La adhesión europea de Montenegro es clara: el país podría concluir sus negociaciones con la Unión Europea antes de finales de 2026. Esta perspectiva se refleja en el paquete de ampliación aprobado por la Comisión Europea el miércoles 4 de noviembre. El país todavía necesita el acuerdo de los Estados Miembros sobre las etapas finales. El anuncio acerca a Podgorica a un Tratado de Adhesión, sin garantizar su entrada en la Unión en una fecha determinada.

El horario es ahora más preciso. Según la prensa del organismo, se podría firmar un tratado tan pronto como en junio de 2027. Las autoridades montenegrinas solicitaron la adhesión en 2028. Este objetivo político sigue separado de la decisión europea de admisión y de las ratificaciones necesarias. Montenegro, que tiene alrededor de 630 000 habitantes, tiene como objetivo convertirse en el vigésimo octavo miembro de la Unión.

La adhesión europea de Montenegro: un paso decisivo

La evaluación del 4 de noviembre coloca al país en la parte superior de los candidatos más avanzados. La Comisión acompaña su informe anual sobre la hoja de ruta para cuatro países: Montenegro, Albania, Moldova y Ucrania. Para Podgorica, la labor sobre el futuro tratado ya ha comenzado. También han avanzado los preparativos financieros. Estas medidas acompañan las negociaciones, pero no reemplazan las decisiones restantes.

El alcance de este avance va más allá de un simple cambio calendario. La Unión ya no ha estado en condiciones de concluir negociaciones con un candidato desde la clausura de los debates con Croacia en 2011. El acercamiento de Montenegrin es, por tanto, una prueba concreta del retorno a una ampliación efectiva. Otras aplicaciones mantienen su propio ritmo y condiciones.

Negociaciones iniciadas desde 2012

La solicitud de Montenegrin data del 15 de diciembre de 2008. El país obtuvo la condición de candidato en diciembre de 2010, antes de la apertura de las negociaciones en junio de 2012. El proceso implica la reanudación de las normas europeas comunes. En él se examinan las políticas públicas por capítulo en conferencias que reúnen al candidato y a los representantes de los Estados Miembros.

En esta etapa, los 33 capítulos de negociación están abiertos y 21 están provisionalmente cerrados. La última conferencia, celebrada el 12 de octubre de 2026, concluyó tres esferas: política económica y monetaria, estadísticas, política social y empleo. Otros dos, la competencia y la unión aduanera, habían llegado a esta etapa en julio. El Consejo también estableció un grupo en abril para preparar el Tratado y los actos conexos.

Calendario indicativo hasta junio 2027

La hoja de ruta divide las próximas discusiones entre noviembre y diciembre. La energía, el transporte, la tributación, el movimiento de bienes y la seguridad alimentaria están en la primera secuencia. A continuación se incluyen la justicia, los derechos fundamentales, el medio ambiente y los arreglos institucionales. El pleno queda sujeto al acuerdo del Consejo.

Tras un posible cierre en diciembre, el texto del Tratado podría finalizarse en la primavera de 2027. La hoja de ruta entonces prevé su firma en junio. Afirma que estos parámetros no prejuzgan el resultado de los debates o decisiones de las instituciones. Las traducciones y acuerdos jurídicos sobre disposiciones financieras o de transición también deben tener éxito.

La vigilancia de los compromisos continuará hasta la adhesión. La Comisión establecerá evaluaciones periódicas y medidas correctivas en caso de dificultades. También prevé una cláusula para posponer la entrada en la Unión como último recurso si no se pueden corregir retrocesos graves de otro modo.

Las reformas deben mantenerse

En el informe sobre Montenegro se observa una aceleración de los preparativos. Durante el período que se examina se cerraron provisionalmente catorce capítulos. La Comisión considera que se cumplen todos los criterios de cierre. Sin embargo, esta evaluación técnica favorable por sí sola no es una decisión de los gobiernos europeos.

El texto pone de relieve el papel de la cooperación de los partidos en la adopción de leyes relacionadas con la integración europea. Los cambios constitucionales han fortalecido la independencia del poder judicial, los fiscales y el banco central. También se han cubierto las vacantes del Tribunal Constitucional. Todavía se necesitan más esfuerzos para completar los preparativos.

El informe mantiene reservas sobre los métodos de trabajo institucionales. El procedimiento legislativo todavía se basa en gran medida en la urgencia, en particular en la legislación relativa a la adhesión. También es necesario realizar algunos trabajos sobre las recomendaciones electorales internacionales. Por consiguiente, la proximidad de un plazo no exime a las autoridades de consolidar la calidad y la aplicación de las reformas.

Desde el final de las negociaciones hasta la entrada en la Unión

El proceso europeo distingue varias decisiones. Una vez concluidos las negociaciones, la Comisión decide sobre la capacidad del país para ser miembro. Los Estados deben aprobar su admisión por unanimidad. El Parlamento Europeo también debe dar su consentimiento.

El Tratado debe ser firmado y ratificado por los Estados Miembros y el país candidato. Por consiguiente, el cierre de los capítulos, la firma del Tratado y su entrada en vigor no son intercambiables. Una fecha anunciada para uno de estos pasos no establece automáticamente lo siguiente.

Para Montenegro, el próximo plazo operacional es más cercano: la Comisión tiene la intención de remitir al Consejo el proyecto de posiciones comunes que aún se necesitan a mediados de noviembre. La Comisión aún no ha aprobado los próximos pasos.

Referencias

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