Seguridad alimentaria: Aoun pide prevención

Joseph Aoun pidió aumentar la seguridad alimentaria antes de que los productos peligrosos llegaran a los consumidores. En Baabda, el 4 de noviembre, exigió controles regulares de toda la industria, desde la importación a los restaurantes. Entre las prioridades figuran la carne y los establecimientos no autorizados. El Presidente también desea proporcionar recursos a la Autoridad Libanesa de Seguridad Alimentaria. Su presidente destacó la independencia de las inspecciones y la lucha contra la intervención. Quedan por especificar los resultados de las encuestas y los recursos realmente asignados.

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La seguridad alimentaria debe basarse en controles regulares antes de que los productos peligrosos lleguen a los consumidores. Joseph Aoun defendió esta prioridad en Baabda el 4 de noviembre ante la Autoridad Libanesa de Seguridad Alimentaria. Después de incidentes relacionados con familias en Beirut y Akkar, pidió que se vigilara todo el sector. También solicita recursos para la Autoridad e información pública detallada sobre los resultados de las inspecciones.

According to the report of the meeting taken up by the Lebanese press, the President of the Republic received the President of the Authority, Elijah Naji Awad, and the members of the organization. Esta fue su primera visita desde la publicación de los decretos que establecen la Autoridad. La entrevista se centró en las responsabilidades de los profesionales, pero también en las condiciones de control público. Los locales, el personal, el presupuesto y los laboratorios figuran entre las necesidades mencionadas explícitamente.

Aoun presenta el acceso a alimentos saludables como derecho y su protección como responsabilidad del Estado. Describió el fraude reciente como « un crimen que no sufre indulgencia ». Esta declaración expresa la posición del Jefe de Estado. No constituye una sentencia contra una institución específica ni una revisión judicial de los casos.

Seguridad alimentaria más allá de los cierres

El Presidente considera necesario cerrar los almacenes, restaurantes o tiendas en violación. Pero estas medidas vienen después del daño. Por lo tanto, pide un mecanismo de inspección periódica capaz de cubrir cada etapa de la ruta alimentaria.

Importación, mataderos, almacenes, transporte y catering están dentro del perímetro descrito. La carne es la prioridad anunciada. También deben revisarse los establecimientos no autorizados. El pasaje de varios operadores no dejará ningún enlace de la vigilancia.

Esta solicitud amplía la movilización de las autoridades en respuesta a las recientes advertencias sanitarias. A principios de noviembre, el Gobierno inició controles en los canales de carne. El Ministro de Economía, Amer Bissat, ha pedido un censo de almacenes, ya sea autorizado o no. The information sought concerns their supply, storage and transport. En Baabda, Aoun ahora está pidiendo una organización regular de esta vigilancia.

La distinción es concreta. Cerrar un punto de venta trata de la situación de un establecimiento. Examinar proveedores, almacenamiento y transporte permite verificar otros pasos en su suministro. El Presidente pidió esta continuidad en los controles, sin anunciar una nueva evaluación de las inspecciones realizadas.

Las actas de la reunión no especifican la frecuencia de las visitas previstas. Tampoco proporciona un calendario nacional de despliegue. Por lo tanto, la orientación presidencial se centra en el método que se establecerá. Las administraciones competentes todavía deben documentar los arreglos prácticos.

Responsabilidades buscadas en toda la cadena

Aoun espera que el seguimiento judicial se refiera a todos los actores cuya participación se establecería. He refers to the provider, warehouse and persons who allegedly covered an offence. Su aplicación excluye excepciones relacionadas con protección o intervención externa.

Esta posición amplía la mirada más allá del último establecimiento que sirvió o vendió una comida. Pide una búsqueda de responsabilidades a lo largo de su viaje. Sin embargo, cada archivo requiere sus propias conclusiones. The meeting did not provide a list of persons prosecuted or new convictions.

Elijah Naji Awad también destacó los posibles defectos del sistema. Según él, la lucha contra los riesgos alimentarios no puede separarse de la lucha contra la corrupción. He mentioned a number of practices that could weaken supervision: protecting institutions, ignoring offences, or putting pressure on inspectors.

El Presidente de la Autoridad también cita el manejo de análisis de laboratorio o certificados de conformidad. Menciona la introducción de productos de origen desconocido y circuitos sin autorización. Las licencias otorgadas sin respeto por las condiciones de salud y la aplicación selectiva de las reglas complementan sus observaciones.

Awad presenta estas situaciones como riesgos para combatir. His intervention does not identify particular officials and does not demonstrate every practice in recent cases. En particular, especifica las garantías que considera necesarias para garantizar la independencia de las decisiones de control.

Empoderamiento de la Autoridad

El papel de la Autoridad en el comercio de Baabda va más allá de la inspección de restaurantes. Aoun lo describe como la referencia nacional para coordinar los ministerios, municipios y departamentos pertinentes. Pidió que pudiera cumplir las tareas prescritas por la ley.

Awad se refiere a la Ley de Seguridad Alimentaria 35 de 2015. Quiere unificar y coordinar los controles entre diferentes administraciones. También destaca la autonomía de las decisiones científicas y sanitarias en el marco jurídico. El objetivo declarado es protegerlos de los intereses e intervenciones privados.

Los medios mencionados por Aoun corresponden a las necesidades materiales de esta misión. Un asiento debe acomodar a los equipos. El personal debe realizar las actividades. Los laboratorios deben permitir los análisis necesarios. Un presupuesto debe apoyar el funcionamiento del conjunto. El Presidente prometió su apoyo a la Autoridad para asumir plenamente sus responsabilidades.

Sin embargo, esta promesa no permite el cálculo de los recursos disponibles. En el informe no figura ningún presupuesto, personal adicional o equipo proporcionado. Por consiguiente, las solicitudes de recursos deben seguir siendo distintas de una asignación efectiva. En la reunión se describen las necesidades y el apoyo político, sin establecer que todas las capacidades ya estén en funcionamiento.

Informar sin mantener rumores

Por último, Aoun pide que los ciudadanos conozcan los resultados de los cheques y las medidas adoptadas. Quiere información precisa de una sola referencia. Este requisito acompaña las inspecciones: el público debe ser capaz de comprender las alertas sin depender de los rumores.

El Presidente vincula esta transparencia con la reputación de la cocina, los restaurantes y el turismo libaneses. También se refirió a la confianza en las exportaciones de alimentos. En su opinión, la supervisión seria también protege a las empresas competentes de la competencia injusta.

Awad vincula la prevención con la confianza en el Estado y los productos libaneses. Se cita alertas recientes relacionadas con la trichinellosis entre los acontecimientos revelando las dificultades de control. Su intervención exige evitar que los riesgos lleguen al consumidor, en lugar de tratar sólo sus consecuencias.

La información disponible no proporciona un registro de salud consolidado de los incidentes de Beirut y Akkar. Tampoco pueden atribuir el mismo origen a cada caso. Las siguientes aclaraciones previstas se refieren a los resultados de las inspecciones, los resultados de las investigaciones y los medios efectivamente abiertos a la Autoridad.

Fuentes

Al Hadeel: Informe de la reunión de Joseph Aoun con la Autoridad de Seguridad Alimentaria Libanesa, 4 de noviembre de 2026. Continuación de las intervenciones presidenciales y las del Presidente de la Autoridad.

Al Sharq, 5 de noviembre de 2026, pág. 3: » هي Report of the interventions of Joseph Aoun and Elijah Naji Awad.

Ad Diyar, 5 de noviembre de 2026, pág. 2: Proceedings of Joseph Aoun’s hearings, on the Lebanese Food Security Authority.

Libnanews, 4 de noviembre de 2026: « Trichinellosis: los controles vuelven a la industria ». Antecedentes de los cheques solicitados en los circuitos de carne.Véase la referencia.

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