Profesores contratados: una estancia solicitada en el Líbano

El Comité Parlamentario de Educación recomienda que se posponga la decisión 1513 y se mantengan los contratos de maestros. Su intervención del 4 de noviembre también busca la reanudación de los cursos en la escuela secundaria pública. Detrás de los umbrales de 32 estudiantes por clase y 125 estudiantes por supervisor, el conflicto se relaciona con horas de trabajo, números y horarios. The available data shed light on the weight of the contractors, but did not enable the jobs directly affected by the contested measures to be quantified.

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Los profesores de contratos del Líbano encontraron apoyo al Parlamento en sus armas con el Ministerio de Educación. El conflicto se refiere al mantenimiento de sus contratos, pero también al tamaño de las clases y la supervisión de los alumnos. Reunión el 4 de noviembre de 2026 en presencia del Ministro Rima Karami, la Comisión de Educación recomienda que la decisión 1513 se aplace el 28 de octubre. Al mismo tiempo, llamó a la Liga de Maestros Secundarios Públicos a regresar a su huelga. Este llamamiento queda por traducir en decisiones: la recomendación parlamentaria no invalida la medida ministerial y queda por confirmar la reanudación de los cursos.

Contratistas en el Líbano: preservación de contratos y horas

Presidida por Hassan Mourad, el comité aprobó su recomendación por la mayoría de sus miembros. Pidió que se retuvieran los contratos para maestros de contratos y personal auxiliar, conocido como « bihom multitaano ». El estudio del archivo pertinente no se completa. Los eurodiputados también quieren permitir que los maestros que han sido impedidos de dar clases para unirse a los programas de enseñanza, con un servicio por hora asegurado. Esta solicitud se aplica a quienes siguen respetando su presencia administrativa en instituciones.

Para los maestros pagados por hora, mantener un contrato no es suficiente: todavía tenemos que tener cursos para dar. Sus ingresos dependen del servicio que reciben. Una clase reagrupada, asignación modificada o nueva distribución de materiales pueden reducir este servicio sin que el contrato sea formalmente roto. Es esta fragilidad que la recomendación parlamentaria busca tener en cuenta combinando el mantenimiento de contratos con la garantía de horas de enseñanza.

El año escolar ya ha comenzado y los parlamentarios están tratando de evitar una ruptura en las escuelas. Su recomendación se basa en contratos y servicios educativos, sin anunciar la tenencia general ni una nueva escala de sueldos. Queda por tramitar el pago de las sumas adeudadas, otra reclamación central de los contratistas.

Una huelga apoyada por 3.229 participantes votantes

La mediación tiene lugar al comienzo del movimiento anunciado el miércoles 4 de noviembre. El día anterior, la Liga Secundaria Pública confirmó su compromiso de respetar el voto de las asambleas generales. De los 4.253 participantes, 3.229 habían elegido la huelga, o alrededor del 75,9%. Los opositores eran 591 y los abstainers 433.

El equilibrio interno del poder es claro: los votos a favor exceden los de los opositores y los abstainers reunidos. Sin embargo, el alcance real de la movilización sigue siendo más difícil de medir: no se dispone de cargos nacionales verificados de escuelas secundarias cerradas o maestros de huelga.

Así pues, la Liga se acercó a los debates con un mandato mayoritariamente mayoritario de sus asambleas generales. A fin de obtener la reanudación, la Comisión le pidió que reconsiderara una decisión adoptada por los propios maestros. Por lo tanto, las garantías de la organización escolar serán decisivas. Corresponderá al representante sindical decidir, y luego a las instituciones para organizar el regreso a la clase.

Los contratos y auxiliares representan casi el 58%

El último boletín estadístico, dedicado al año 2024-2025, muestra cuánto depende la escuela pública de este personal. En la educación pública, el censo distingue a 17.996 contratistas, 2.030 asistentes y 13.762 titulares. El total, junto con las demás categorías, es de 34.608 funcionarios. Así pues, los contratistas solos representan aproximadamente el 52%. Con auxiliares, su parte subió al 57,9%.

En 2023-2024, su peso era menor. El boletín anterior tenía 18.108 contratistas y 2.113 asistentes públicos de un total de 37.841. Las dos categorías representaban alrededor del 53,4%. Su peso relativo aumenta en el próximo censo a pesar de una ligera disminución en su número. Por lo tanto, este aumento de su participación se debe a la evolución del número total de funcionarios, en lugar de a un aumento de su número.

El expediente del contrato afecta así a la mayoría del personal que figura en la lista pública. Sin embargo, estas estadísticas abarcan todo el sector, más allá de las únicas escuelas secundarias involucradas. Antes de las medidas del otoño de 2026, no permiten contar el número de personas directamente afectadas por ellas.

El mismo boletín contiene 294.726 estudiantes en el sector público, 50.171 de los cuales están en el nivel secundario. De nuevo, este es el número de estudiantes en un año anterior, no el número de estudiantes que no estaban en la escuela el 4 de noviembre. However, they give the measure of the school network in which the conflict is involved. El lugar de los no titulares vincula estrechamente las condiciones de empleo de los maestros con la continuidad de los cursos.

El umbral de 32 estudiantes en el corazón del desacuerdo

En particular, la controversia se refiere a la duplicación de clases. En su explicación del 30 de octubre, el Ministerio presenta un umbral de 32 estudiantes, frente a una referencia de 40 en el reglamento. Señaló que había tenido en cuenta las propuestas de los representantes de la escuela secundaria y de las direcciones. La diferencia es de ocho alumnos, un umbral inferior del 20% que esta referencia.

La Liga impugna esta presentación. Su jefe de relaciones mediáticas, Hassan Khodr, recordó que su propuesta era de 30 estudiantes. También argumenta que el límite máximo regulatorio de 40 no prohibía la duplicación antes de alcanzarlo. Es tanto el umbral elegido como la forma en que se presenta que se opone a ambas partes.

El ministerio destaca la relajación de los 40 estudiantes en las regulaciones. La Liga, por otra parte, juzga a los 32 estudiantes en su solicitud de 30 años y se niega a ver la traducción de sus propuestas allí. Detrás de la aparente proximidad de las cifras, por lo tanto, los dos lados no hablan del mismo punto de partida.

En las instituciones, la aplicación de este umbral también es contraria a las realidades de las habitaciones: su tamaño, el número de funcionarios presentes y la necesidad de acompañamiento varían. Las direcciones están pidiendo que se tengan en cuenta las capacidades materiales que han pasado al departamento. La elección para mantener o consolidar una división determina entonces el número de cursos que se han de proporcionar y las horas que deben distribuirse entre los maestros.

Monitoreo, otro punto de fricción

La misma divergencia aparece en el marco administrativo y educativo de las escuelas secundarias. El ministerio presenta un supervisor para 125 estudiantes en lugar de 150. También se refirió a la posibilidad de añadir 15 horas de vigilancia según fuera necesario y necesario. Presenta estas disposiciones como una adaptación del marco reglamentario a las necesidades de las instituciones.

Hassan Khodr se opone a otra referencia: la decisión 1065, de fecha 29 de agosto de 2026, que al parecer retenía un supervisor por cada 100 estudiantes. La Liga invoca así una organización más reciente, que todavía considera aplicable y más protectora. Este retraso explica el desafío a una medida que el departamento presenta como favorable.

Con un supervisor para 125 estudiantes en lugar de 150, la carga teórica se reduce en 25 estudiantes. Pero aumenta tanto si retenemos la referencia sindical de 100. Para medir el impacto en los puestos y horas de supervisión, sería necesario contar con el número de estudiantes en cada escuela, las normas de redondeo, los servicios ya distribuidos y las excepciones concedidas.

Por consiguiente, la negociación debe aclarar la norma de referencia y las condiciones para su aplicación. En ausencia de un balance de establecimiento por establecimiento, no se pueden cuantificar los ahorros previstos ni una posible disminución nacional del empleo.

Las direcciones piden considerar los edificios

En un enfoque de Rima Karami, los directores de las escuelas secundarias públicas pidieron que los datos se utilizaran como base para las decisiones. Su memorando, publicado el 3 de noviembre, se refiere al número de funcionarios, el número de habitaciones, su tamaño y su capacidad de acogida. Apoya los objetivos de racionalización, al tiempo que pide que se aplacen los cambios que perturban a los grupos ya constituidos.

Los directores también señalan que las funciones de los supervisores son simultáneas. Se refieren a corredores, cursos, movimientos entre sesiones y situaciones imprevistas. La distribución de espacios cuenta tanto como el número total de alumnos. Dos edificios con el mismo personal pueden tener necesidades diferentes si sus pisos, accesos o equipo están dispersos.

El calendario refuerza la dificultad. Las escuelas secundarias ya han distribuido estudiantes, han dejado de programar y han iniciado evaluaciones. El cambio de divisiones en esta etapa requiere la reanudación de varias de estas operaciones juntas. Por eso los eurodiputados insisten en que el año escolar ha entrado en su segundo mes. El restablecimiento de esta organización permite a los gerentes y maestros, con un costo de tiempo de trabajo que no se incluye necesariamente en una partida presupuestaria.

Derogaciones para clases pequeñas

The Ministry also mentions for classes whose numbers remain below the statute minimums. Se cita a 10 alumnos para el kindergarten, el tercer ciclo de educación básica y educación secundaria. El mínimo anunciado para los dos primeros ciclos es de 15 estudiantes. Las situaciones geográficas, de seguridad y sociales pueden justificar la adaptación, al igual que la existencia o el otro establecimiento vecino.

El tercer ciclo corresponde a los años de educación básica, antes de la secundaria. Hay otra disposición para su presencia en algunas escuelas secundarias. El Ministerio afirma que no permite nuevas aperturas de este ciclo en las escuelas secundarias que lo soliciten para 2026-2027. Señaló, sin embargo, que las situaciones anteriores seguían sin cambios durante ese año.

La Liga había propuesto un mínimo de siete estudiantes. Para las pequeñas divisiones, la obtención de una derogación puede decidir mantener una educación estrecha, especialmente cuando la agrupación de alumnos es difícil. Por lo tanto, las consecuencias dependerán de las autorizaciones otorgadas localmente. La minima nacional no condena todas estas clases al cierre, pero tampoco garantizan su retención.

La huelga plantea un problema particular para los contratistas

Hamza Mansour, coordinador del movimiento de maestros por contrata, planteó otra dificultad el 4 de noviembre: días sin curso pueden resultar en una pérdida de sueldo para este personal. Pide que la movilización incluya explícitamente el aumento de la tasa horaria, los pagos mensuales y la liquidación de las horas de septiembre y octubre.

En su declaración, pide la aplicación de la Ley No 44 relativa al aumento del tiempo contractual. Describe a los maestros que continúan financiando sus viajes a pesar de esperar pagos. Su movimiento denuncia esta expectativa sin proporcionar una cuenta completa de las deudas del Estado a las diversas categorías.

Los contratistas deben defender sus horas futuras mientras esperan el pago del trabajo ya realizado. Para los hogares interesados, la dificultad es inmediata. Apoyar el desafío de agrupaciones puede significar renunciar a nuevas horas pagadas, mientras que los pagos anteriores están esperando. En este punto, los titulares y no titulares no abordan la huelga en las mismas condiciones.

Por consiguiente, incluso un acuerdo sobre la decisión 1513 dejaría abierta la cuestión de los atrasos. El mantenimiento de los contratos y la organización de cursos, en el centro de la recomendación parlamentaria, tendrán que ir acompañados de decisiones y plazos de pago para atender todas las solicitudes.

Promesas de revisión, decisiones aún pendientes

El relator del comité, Edgard Traboulsi, indicó después de la reunión que había solicitado la suspensión de las decisiones impugnadas. He reported that the Minister promised to review them and take into account the exceptions. The MP refers to a promise of review, without announcing a ministerial decision to defer.

Para evaluar las consecuencias de las medidas impugnadas, el número de contratistas tendrá que conciliarse con el servicio semanal prestado a cada uno. Las necesidades difieren según las disciplinas y las instituciones: un personal nacional no permite saber qué horas puede reasignarse o a qué maestros.

Queda por especificar el número exacto de contratos, las horas que pueden cambiar y el costo presupuestario de mantenerlos. La mayoría de las instalaciones están a la espera de instrucciones sobre las normas que deben mantenerse, las situaciones que deben examinarse y los servicios basados en el tiempo que deben garantizarse. La respuesta de la Liga al llamamiento parlamentario decidirá, por su parte, las condiciones para la reanudación de los cursos.

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