Huelgas nominales en el sur del Líbano: varios lugares seleccionados

Las huelgas israelíes golpearon a Tallusa y sus alrededores, las afueras de Aïta al-Jabal y la zona entre Hadatha y Haris el miércoles 4 de noviembre de 2026. El envío de los dos últimos pueblos indicó que los misiles no habían explotado. El jueves por la mañana, un dron dejó caer una granada ensordedora cerca de la mezquita de Al-Amriyeh en el área de Mansouri. Estos incidentes siguieron la huelga en una motocicleta en Qabrikha el miércoles por la tarde, cuyo registro oficial fue uno muerto y otro herido.

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Las huelgas nocturnas en el sur del Líbano golpearon a Tallusa, las afueras de Aïta al-Jabal y la zona entre Hadatha y Haris, el miércoles 4 de noviembre de 2026. Una agencia de noticias libanesa informa que los misiles disparados entre estos dos últimos lugares no explotaron. El jueves por la mañana, un dron dejó caer una granada de ensordecimiento cerca de una mezquita en la zona de Mansouri. Estos eventos siguen la huelga mortal del miércoles por la tarde en Qabrikha, donde el Ministerio de Salud anunció una muerte y una lesión.

Huelgas nominales en el sur del Líbano: Tallousa y Aïta blanco

Dos ataques israelíes atacaron a Tallousa y sus alrededores el miércoles por la noche. El despacho que los reporta menciona la aldea y su perímetro, sin identificar ningún edificio específico. No proporciona un balance humano o material. Tampoco especifica el tipo de aeronave utilizado para estos ataques.

Otro informe de la misma tarde se refirió a un ataque de la aviación israelí a las afueras de Ayta al-Jabal. Se distingue esta huelga de otros dos ataques en la zona entre Hadatha y Haris. En el presente informe no se incluye ningún balance.

Esta información documenta varios ataques en diferentes sectores. No dan el número de municiones utilizadas en Tallusa o Aïta al-Jabal. Tampoco pueden identificar los objetivos militares que el ejército israelí buscaba en estas localidades.

Misiles sin explotar entre Hadatha y Haris

La cuenta relativa a Hadatha y Haris contiene un detalle particular. Según el envío libanés, las dos huelgas entre estas aldeas no llevaron a la explosión de misiles. Esto se refiere sólo a estos dos ataques. No se aplica a las huelgas en Tallusa o a las que se denuncian en las inmediaciones de Aïta al-Jabal.

El informe no describe la causa de esta explosión. No proporciona fotografías autenticadas del equipo o detalles de su condición. Tampoco reporta una intervención para neutralizarlos. Los envíos consultados no especifican su destino.

Los envíos nocturnos no muestran un conteo de viviendas dañadas o personas evacuadas. La ausencia de un registro en esta etapa no significa que no se haya encontrado ninguna víctima o daño. Simplemente limita las consecuencias que pueden establecerse de la información disponible.

En Qabrikha, el balance del miércoles permanece separado

El miércoles, un avión aéreo israelí atacó una motocicleta en Qabrikha, distrito de Marjayoun. The emergency operations centre of the Lebanese Ministry of Health reported one death and one injury. El comunicado de prensa aclaró la información inicial, que sólo mencionaba a una persona lesionada.

Esta evaluación se refiere al ataque el 4 de noviembre de la tarde. It should not be attributed to night strikes on Tallusa, Aïta al-Jabal or the Hadatha-Haris sector. The health information consulted does not specify the identity of the victims or the state of health of the injured person.

El ejército israelí afirma haber atacado a dos personas a las que acusa de observar a sus soldados. Esta justificación sigue siendo la del ejército israelí. No hay pruebas independientes disponibles para determinar la actividad de los afectados.

On the same day, another Lebanese dispatch reported an Israeli military air strike on Qantara. No le dio un balance. Este episodio, antes de los ataques nocturnos, añade a la sucesión de informes en el Sur sin permitir un total de víctimas.

Jueves por la mañana, una granada cerca de una mezquita

El último incidente reportado en esta secuencia se refiere al sector Mansouri, jueves por la mañana, 5 de noviembre. Según una agencia de noticias libanesa, un dron israelí dejó caer una granada desgarradora cerca de la mezquita de Al-Amriyeh, cerca de la ciudad.

El informe coloca el dispositivo cerca del lugar de culto. No describe una huelga directa contra el edificio. No especifica si las personas estaban en el lugar en el momento del incidente. No hay registro humano o material acompañando este envío.

Credit Line

Fotografía de la frontera entre el Líbano e Israel. No representa los ataques del 4 y 5 de noviembre de 2026. © François el Bacha for Libnanews.com. Todos los derechos reservados.

Fuentes y referencias

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