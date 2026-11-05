COP31: El coste climático de la guerra en debate

Líbano está preparando sus solicitudes para COP31 d’Antalya. Tamara El-Zein quiere reconocer las emisiones ambientales y los daños asociados a las guerras y la reconstrucción. Apoya subvenciones, procedimientos adaptados a países frágiles y criterios que tienen en cuenta las capacidades nacionales. El Ministro también pide una evaluación ambiental integral de la tecnología digital. Estas propuestas guiarán a los negociadores libaneses, sin constituir decisiones ya adoptadas por la conferencia internacional.

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El Líbano quiere incluir el costo climático de las guerras en las decisiones de la COP31. En un informe publicado el 4 de noviembre, Tamara El-Zein presenta esta prioridad a la delegación nacional de negociación. El Ministro del Medio Ambiente pide que los países destruidos no sufran las emisiones asociadas con su reconstrucción. También reclama donaciones en lugar de nuevas deudas. Estas posiciones serán defendidas en Antalya, Turquía, donde se celebrará la conferencia del 9 al 20 de noviembre de 2026.

El costo climático de las guerras más allá de la lucha

La demanda libanesa abarca todo el ciclo de guerra. Tamara El-Zein desea integrar la fabricación, el desarrollo y el transporte de armas. Su uso, destrucción y daños ambientales también entran en el ámbito propuesto. Por último, pide que se tengan en cuenta las necesidades de reconstrucción. Por consiguiente, el enfoque supera las únicas emisiones producidas durante las operaciones militares.

El Ministro aboga por que se examinen las causas de esos gastos y cuestiones adicionales. En su opinión, la reconstrucción de la infraestructura destruida no puede tratarse sin examinar las circunstancias que imponen esta labor. Los países afectados deben restablecer sus servicios al cumplir sus compromisos climáticos. Beirut quiere que las normas internacionales reconozcan esta limitación en los mecanismos de ayuda y financiación.

La posición también incluye una solicitud de responsabilidad. Tamara El-Zein quiere mecanismos de apoyo y compensación que tengan en cuenta a los actores responsables del daño. Pide disposiciones explícitas en las decisiones y recomendaciones de la conferencia. Este es un objetivo de negociación. En las actas de la reunión no se anunció ningún acuerdo internacional sobre esta propuesta.

Donaciones para evitar una nueva carga de la deuda

La naturaleza de la financiación es el segundo componente central del proceso. El Ministro pide un aumento de los recursos para los países en desarrollo. Defiende la prioridad de las subvenciones contra los préstamos. Para los Estados debilitados por la guerra y las crisis financieras, el acceso a los fondos no debe crear una nueva deuda.

Esta solicitud también se refiere a las condiciones de acceso. Tamara El-Zein quiere procedimientos más sencillos y más rápidos. Pide mecanismos urgentes y flexibles para los países frágiles. En su opinión, las condiciones impuestas deben tener en cuenta las capacidades de recuperación y las necesidades de desarrollo. El objetivo es permitir proyectos reales más allá del anuncio de una estrategia.

Sin embargo, la reunión no estuvo acompañada de nuevos fondos para el Líbano. Tampoco proporciona una lista de proyectos financiados ahora. El Ministro proporciona orientación a los negociadores antes de la conferencia. La financiación, las cantidades y las condiciones dependerán de decisiones separadas que no se establezcan en esta etapa.

Obligaciones de medición por capacidad nacional

La delegación también debe promover cambios en los indicadores utilizados para vigilar los compromisos en materia de clima. Tamara El-Zein pidió no limitar la evaluación a medidas absolutas. Se propone combinar indicadores relativos. Deben tener en cuenta los recursos económicos, el nivel de desarrollo y las circunstancias específicas de cada país.

Esta posición se refiere a las contribuciones determinadas a nivel nacional. Estos compromisos constituyen uno de los marcos para la participación del Estado en el esfuerzo climático. El Ministro impugna la aplicación de criterios uniformes a países cuyos medios difieren considerablemente. Su intervención exige un vínculo entre las obligaciones y las responsabilidades y capacidades disponibles.

No se detalla ninguna nueva fórmula de cálculo en los elementos publicados. Por consiguiente, la posición libanesa no puede presentarse como indicador ya operacional. Tampoco es una exención general del esfuerzo. La aplicación busca una evaluación más equitativa y medios adecuados para cumplir los compromisos.

El sujeto digital a una revisión completa

Tamara El-Zein también quiere hacer una propuesta sobre el impacto ambiental de las tecnologías. En particular, cita inteligencia artificial y herramientas digitales. A su juicio, su interés no debe conducir a su clasificación sistemática como soluciones ecológicas. Pide una evaluación de toda su vida útil.

Este enfoque incluye el uso de los recursos naturales, el consumo de energía, las emisiones y otras cargas ambientales. El Ministro propone comparar estos costos con las oportunidades que ofrecen los instrumentos. No pide una prohibición general de la inteligencia artificial en las declaraciones publicadas. Su intervención se centró en los criterios para evaluar su uso.

No se estima la huella de la tecnología digital libanesa que acompaña esta propuesta. No se presenta ninguna clasificación o balance de equipos específicos. El tema sigue siendo una dirección de negociación, vinculada a la demanda más amplia de evaluaciones amplias. No sustituye la cuestión principal de la financiación y las consecuencias de las guerras.

Acceso basado en las necesidades a los fondos

Por último, el Ministro insiste en la independencia de la financiación del clima. Pide la exclusión de consideraciones políticas, prejuicios y discriminación al examinar los proyectos. En su opinión, los criterios transparentes deben basarse en las necesidades y prioridades nacionales. El mismo requisito se aplica al acceso al apoyo técnico.

Por lo tanto, esta posición combina dos preguntas: el volumen de los recursos disponibles y su distribución. El aumento de la financiación no es suficiente si los países no pueden acceder a ella. El Ministro también quiere procedimientos para acompañar las limitaciones de las administraciones frágiles. Sin embargo, el registro no identifica a ningún menor individual que haya infringido estos principios.

Una delegación para defender estas posiciones en Antalya

En la reunión participaron el grupo técnico libanés y los jóvenes delegados capacitados en negociaciones internacionales. Su objetivo era establecer prioridades y orientar su labor. Tamara El-Zein les pide que coordinen sus posiciones con países amigos. Quiere propuestas comunes, preservando los propios intereses del Líbano.

La delegación llegó a un calendario temprano. La conferencia de las Naciones Unidas se inaugura el 9 de noviembre en Antalya y debe continuar hasta el 20 de noviembre. Por consiguiente, los anuncios libaneses preceden a las deliberaciones. No prejuzgan el lugar final de las solicitudes de Beirut en los textos negociados.

El próximo punto concreto será su traducción a la labor de la conferencia. The Minister asked to go beyond the presentation of national difficulties. Busca normas que tengan en cuenta las responsabilidades, las necesidades de reconstrucción y el derecho al desarrollo. Quedan por negociar acuerdos de financiación, criterios y disposiciones de guerra.

Fuentes

Al Sharq, 5 de noviembre de 2026, pág. 11.

Líbano Debate, informe del NNA, 4 de noviembre de 2026;Icon News, transcripción, 4 de noviembre de 2026.

UNFCCC: official COP 31 dates and venue.

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