Nigeria: candidatura de Atiku invalidado, llamada anunciada

El 5 de noviembre, el Tribunal Supremo Federal de Abuja invalidó el liderazgo del CDA dirigido por David Mark y sus decisiones, incluida la inauguración presidencial de Atiku Abubakar. La apelación fue presentada por un ex funcionario del partido, Nafiu Bala Gombe. El CDA anuncia una apelación y dice que espera la copia certificada de la sentencia. Este revés viene cuando se lanza la campaña presidencial; no constituye una exclusión definitiva de Atiku de las elecciones de 2027.

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En Nigeria, el Tribunal Supremo Federal de Abuja invalidó el jueves 5 de noviembre de 2026 la candidatura presidencial de Atiku Abubakar para el Congreso Democrático Africano (ADC). El fallo afecta al liderazgo del partido y las decisiones que ha adoptado. La CDA anuncia un recurso: esta decisión de primera instancia no termina la batalla judicial.

El juez Peter Lifu declaró ilegal el liderazgo liderado por el ex presidente David Mark. Canceló sus acciones, incluyendo el procedimiento para designar a Atiku Abubakar como candidato en la elección presidencial de 2027.

El revés viene ya que el ex Vicepresidente ya ha comenzado su campaña. Ganó la candidatura del CDA en mayo y es uno de los principales opositores del Presidente Bola Tinubu. Vicepresidente de 1999 a 2007, Atiku fue segundo en las elecciones presidenciales anteriores.

La candidatura presidencial de Atiku Abubakar debilitado

At the origin of the case is Nafiu Bala Gombe, former National Vice President of CDA for the North East. Retó las condiciones bajo las cuales David Mark había tomado la delantera en el partido después de la renuncia de Ralph Nwosu.

Gombe sostuvo que los estatutos le daban el derecho de tener éxito al presidente resignado. También denunció el nombramiento de David Mark y el secretario nacional Rauf Aregbesola, que consideró contrario a las normas internas y la ley electoral.

Su apelación, registrada en el número FHC/ABJ/CS/1819/2025, tiene por objeto impedir que los responsables actúen en nombre de la parte. También pidió que se dejaran de lado sus decisiones. El juez le dio una razón.

CDA prepara su desafío

Nkemakolam Ukandu, el líder nacional del CDA, anunció que el partido apelará. Su portavoz, Bolaji Abdullahi, denunció una decisión que consideraba políticamente motivada.

El CDA también afirma que espera que la copia certificada del fallo examine sus términos y alcance exactos. En ausencia de un resultado final de las apelaciones, el fallo no permite que Atiku sea presentado como definitivamente excluido de la votación.

La comisión electoral había publicado previamente su nombre como candidato para el CDA, junto con el ex gobernador de Rivers Rotimi Amaechi State como empaquetador. La parte debe defender ahora esta propuesta ante el Tribunal de Apelación.

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