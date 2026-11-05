Raji in Canada: State to decide war and peace

Durante el Mes del Patrimonio Libanés en Ottawa, Youssef Raji defendió el derecho exclusivo del Estado a decidir la guerra y la paz. El Ministro también dijo que el Líbano ya no debería depender de la generosidad de su diáspora para compensar los fracasos públicos. Su reunión con Anita Anand se anuncia el 6 de noviembre. El apoyo canadiense al ejército, las instituciones y la soberanía libanesas está en el orden del día, sin un nuevo sobre anunciado en esta etapa.

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Líbano quiere darle al Estado su autoridad y derecho exclusivo a decidir la guerra y la paz, dijo Youssef Raji de Canadá. El Ministro de Relaciones Exteriores y Emigrantes habló en el levantamiento de la bandera libanesa frente al Parlamento en Ottawa con motivo del Mes del Patrimonio Libanés. En sus comentarios denunciados el jueves 5 de noviembre por la Agencia Nacional de Información, también envió un mensaje a la diáspora: su generosidad ya no debe utilizarse para compensar las deficiencias del Estado.

« Las decisiones deben traducirse en acción », dijo el Ministroprimer envío de NNAReconoció la dificultad del camino por delante y aseguró que la determinación de las autoridades no debilitaría. La declaración combina así una línea política, el restablecimiento de la autoridad pública, con un requisito de aplicación.

Guerra y paz bajo la autoridad estatal

En elcuenta desarrollada de la ceremoniaRaji cree que el Líbano ha pagado durante decenios el precio de la interrelación de su política interna con los conflictos regionales y los programas externos. Reafirma el compromiso de restablecer la capacidad de toma de decisiones del Estado, incluida la guerra y la paz.

La cuestión se refiere a una cuestión central para el país: la autoridad facultada para comprometer al Líbano y responder a las consecuencias de sus decisiones. However, the speech does not present any new enforcement measures or timetables. La distinción es entre la afirmación de un principio de soberanía y los medios políticos, administrativos y de seguridad necesarios para aplicarlo.

El propio Raji destacó que la reconstrucción de un estado debilitado durante décadas no podía tener lugar durante la noche a la mañana. Por lo tanto, la referencia a los actos da un criterio para evaluar el seguimiento: los anuncios deben ser seguidos de decisiones e instituciones eficaces capaces de aplicarlos.

Una diáspora que ya no debe reemplazar al estado

El Ministro dio las gracias a los canadienses libaneses por su apoyo al país de origen, al tiempo que se negó a convertirlo en un modelo sostenible de funcionamiento. Según NNA, dijo que el Líbano ya no quiere depender de la generosidad de sus expatriados para compensar los fracasos del estado. Pidió construir instituciones dignas de confianza, talentos y aspiraciones.

Esta formulación mueve el acento. La diáspora se busca regularmente como recurso; Raji es también uno de aquellos a quienes el Estado es responsable de su capacidad de funcionar. La confianza no se limita al apego al país. Supone que las instituciones asumen sus responsabilidades, en lugar de pedir a las familias y a las redes de solidaridad que aborden sus deficiencias de manera sostenible.

El discurso no contiene un nuevo compromiso presupuestario para los expatriados. Expresa un objetivo político: reconstruir la relación con ellos sobre la credibilidad del Estado. El Ministro también se dirigió a las generaciones más jóvenes, recordándoles que el Líbano era también su país.

Canadian Army Support to Friday’s Program

Raji elogió el apoyo canadiense a las instituciones nacionales, en particular las fuerzas militares y de seguridad. Este tema también está incluido en el programa anunciado por Ottawa para su reunión con Anita Anand. Segúncomunicado de prensa de Global Affairs Canada publicado el 4 de noviembre, la Ministra de Relaciones Exteriores del Canadá está programada para recibir a su homólogo libanés el viernes 6 de noviembre.

Los intercambios previstos deberían abarcar la cooperación bilateral, el apoyo a las fuerzas armadas libanesas y otras instituciones, así como la estabilidad y soberanía del Líbano. También figuran en el programa los acontecimientos e iniciativas regionales para resolver los conflictos en curso. Por lo tanto, es una reunión anunciada, cuyas conclusiones aún no se conocen.

Desde mayo de 2025, Ottawa ha proporcionado más de 83 millones de dólares de los EE.UU. en ayuda humanitaria al Líbano, más 9 millones de dólares de los EE.UU. para el desarrollo, 8 millones de dólares para la paz y la estabilización, y 6 millones de dólares en apoyo de las Fuerzas Armadas Libanesas. Estas cantidades se incluyen en el balance canadiense notificado antes de la visita. No son un nuevo sobre para el discurso de Raji.

Libanés, un vínculo reconocido en el Canadá

Asistieron a la ceremonia, entre otros, Lena Metlege Diab, Ministra Canadiense de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, elegida de ascendencia libanesa y representantes comunitarios. Raji y Diab levantaron la bandera libanesa después de la intervención, según el NNA.

El Mes del Patrimonio Libanés ha recibido reconocimiento nacional desdeley sancionada el 20 de junio de 2023, que designa noviembre. En sudeclaración de 1o de noviembreEl gobierno canadiense presenta la edición 2026 como la cuarta celebración oficial. Recordó la antigüedad de una presencia libanesa cuyos primeros asentamientos en Montreal y Halifax datan de principios de 1880.

En Ottawa, este reconocimiento cultural sirvió de marco para un mensaje dirigido directamente al Líbano. El Ministro pide que se siga prestando apoyo externo y reconoce que la reconstrucción del Estado sigue siendo una responsabilidad libanesa. La reunión del viernes aclarará los medios de cooperación; La credibilidad de la promesa a la diáspora dependerá de las acciones que seguirán en el país.

Fotografía: Agencia Nacional de Información (NNA), imagen adjunta al número 5 de noviembre de la intervención de Youssef Raji en Canadá.

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