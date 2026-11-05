Arbousier: flores y frutas al mismo tiempo

Arbutus undo, una especie indígena en el Líbano, puede llevar sus flores y fruta madura al mismo tiempo. Este espectáculo otoñal se explica por la lenta maduración de los arbustos de la anterior floración. Entre las campanas blancas y los frutos rojos, casi un año separa dos generaciones. Nuestra cita « ¿Sabías? » explora este detalle de la flora mediterránea y recuerda por qué es necesario distinguir este árbol del arbusto oriental, también presente en el Líbano, pero con diferentes calendarios.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

¿Lo sabías? El árbol puede llevar flores maduras y fruta al mismo tiempo. En el otoño, sus pequeñas campanas ligeras a veces vienen junto a los arbouses rojos. Los frutos proceden de la floración anterior: pasaron casi un año en el árbol antes de alcanzar la madurez.

Esta particularidad pertenece aArbutus undo, una especie mediterránea que la Universidad Americana de Beirut ocupa entre las plantas nativas del Líbano. Un árbol del patrimonio natural libanés, cuyo calendario se lee en las ramas.

Casi un año para madurar

En este arbusto, la floración comienza en otoño. Los frutos que luego forman toman su tiempo: maduran en el otoño siguiente, mientras que una nueva floración ya puede comenzar. El Jardín Botánico de la Universidad de Cambridge describe este solapamiento entre las dos generaciones sobre el mismo tema.

Para entender lo que se ve, es necesario volver de una temporada de floración a otra. Las flores del momento preparan frutos futuros. Los arbouses rojos, por otro lado, completan un desarrollo iniciado mucho antes. Su presencia lado a lado no significa que la flor se haya convertido en fruta en unos días.

Este ritmo es largo incluso antes de abrir flores. Un estudio publicado en noviembre 2025Frontiers in Plant Science, llevado a cabo en tres árboles del jardín botánico de Roma Tor Vergata, siguió su desarrollo entre junio 2023 y enero 2024. Los investigadores distinguen siete etapas, desde el botón joven hasta la flor abierta. Esas observaciones se hicieron en Roma y no describen el calendario preciso de la población libanesa.

Follaje verde, campanas y frutas rojas

El árbol guarda sus hojas todo el año. Son duros, brillantes y recubiertos con dientes pequeños. Las flores, agrupadas en racimos colgantes, toman la forma de pequeñas campanas blancas con crema, a veces rosa. Los frutos están redondeados, con una superficie granular bien reconocida, y giran a la naranja y luego al rojo mientras maduran.

Es esta mirada que le da el apodo de « árbol con fresas ». Pertenece a las Ericaceae, la familia de los calentadores. El Museo Nacional de Historia Natural describe una carne dulce y ácida, pero más bien harina. Los arbouses son comestibles y se utilizan para hacer mermeladas. Sin embargo, una fotografía no es suficiente para identificar una fruta silvestre antes de consumirla.

En el Líbano, distinguir entre los dos arbustos

El nombre común puede ser confuso. El Líbano también acogeArbutus andrachne, a menudo llamado arbousier de Grecia o arbousier oriental. También guarda su follaje y lleva frutas rojas naranjas. Su corteza suave se destaca en placas delgadas, revelando cascos cambiantes.

Su tiempo difiere: su floración suele ser primavera, mientras que su fruta madura en otoño. Por lo tanto, no es posible atribuir a todos los arbustos el encuentro otoñal de flores y frutos característicos deArbutus undo. El nombre de la especie cuenta tanto como el color de las bayas.

Para observar este detalle, es mejor ver toda la rama: hojas, racimos de cogollos o flores y frutos presentes. Dependiendo del lugar y las condiciones del año, no todos están en la misma etapa. La foto que acompaña este artículo, tomada en España en diciembre de 2011, muestra dos arbustos maduros junto a los brotes de flores todavía cerrados.

Fotografía:Bj.schoenmakers / Wikimedia CommonsMontes de Málaga, España, 25 de diciembre de 2011,CC0. Foto original conservada, redimensionada y acompañada de un apósito tipográfico.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews