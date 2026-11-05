5 de noviembre: caídas tecnológicas, rebotes petrolíferos

Wall Street sufre una fuerte corrección este 5 de noviembre, especialmente en tecnología, mientras que el petróleo recupera terreno. Nuestro registro diario reúne precios temporizados, los resultados de Qualcomm, AMD, Arm y BT, los últimos datos estadounidenses sobre empleo y productividad, y la decisión del Banco de Inglaterra. Tres infografías acompañan el análisis de ingresos, beneficios y lagunas en efectivo. En el expediente también se examinan las consecuencias para las empresas libanesas y se explican los efectos secundarios de la inflación.

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El jueves 5 de noviembre, Wall Street sufrió una fuerte corrección, especialmente marcada en la tecnología, mientras que el barril reanudó parte del suelo perdió el día anterior. Sin embargo, los resultados de los fabricantes de chips muestran que todavía existe una fuerte demanda en los centros de datos. Esta brecha entre la actividad industrial y los precios de las acciones es la fuerza impulsora de nuestra agenda económica nocturna. Otra advertencia: el Banco de Inglaterra eleva su tasa de políticas al 4%, en un momento en que el aumento de los precios de energía amenaza con prolongar la inflación.

Esta edición reúne citas disponibles antes de las 7 p.m. en Beirut, las últimas publicaciones económicas americanas y las cuentas de cuatro empresas. Dado que las sesiones no están sincronizadas, las cifras europeas, asiáticas y americanas no describen el mismo momento. A continuación se indican las horas de cada encuesta. Se utilizan cuentas trimestrales para examinar las empresas; Ellos solos no permiten que cada movimiento sea explicado.

Foto de portada: Archivo de Libnanews, publicado en junio de 2019 y utilizado como ilustración.

Becas : Wall Street recoge, se abren las brechas

SPLP 500: 7 476.87 (2,75%) , tiempo de estampación 18:27:32 en Beirut (16:27:32 UTC), precio retardado.

, tiempo de estampación 18:27:32 en Beirut (16:27:32 UTC), precio retardado. Nasdaq Composite: 24 743.44 (3,86%) , tiempo de estampación 18:28:29 en Beirut (16:28:29 UTC), precio retardado.

, tiempo de estampación 18:28:29 en Beirut (16:28:29 UTC), precio retardado. ACC 40: 8 205.37 puntos (+0,34%) 18:43:15 UTC), registrada después de la reunión en curso, no presentada aquí como cierre final.

18:43:15 UTC), registrada después de la reunión en curso, no presentada aquí como cierre final. DAX: 26 327.90 puntos (0,42%) 18:28:28 UTC), precio retardado.

18:28:28 UTC), precio retardado. Nikkei 225:61 077.90 puntos (1,79%), sello de hora 08:30:01 en Beirut (06:30:01 UTC), final de sesión japonés.

Variaciones de la referencia del día anterior mostrada por el proveedor. Hora de estampación del sitio francés convertido desde París a Beirut y UTC. Se informa que los datos estadounidenses y alemanes se retrasan; No constituyen una fotografía simultánea ni una cerca de la calle muralla. El registro japonés pertenece a la reunión ya terminada.

Cambios en la referencia del día anterior. Registros del 5 de noviembre, recogidos a las 18:43 horas en Beirut; calendarios específicos para cada flujo en el gráfico y en el texto. Wall Street en sesión, flujos de EE.UU. y DAX pospuso, Japonés sentado terminado. © Libnanews, datos de Boursorama

Reuters conecta parte de las ventastemores de una supervisión más estricta de la expansión de los centros de datos, después de la derrota republicana en las elecciones de mitad de período. Los inversores vuelven a evaluar el posible ritmo de los proyectos de IA. Esta reacción se centra en las futuras condiciones de desarrollo: no mide directamente las órdenes ya entregadas o los beneficios obtenidos por las empresas.

La brecha entre los índices merece tanta atención como su dirección. Nasdaq concentra más empresas cuyo valor se basa en beneficios esperados a largo plazo. Cuando los inversores reevaluan el rendimiento que exigen o el precio que aceptan pagar por el crecimiento, estos valores pueden ajustarse particularmente rápidamente. Sin embargo, un descenso agudo del índice no demuestra el colapso de la demanda de inteligencia artificial o el deterioro equivalente de cada empresa que lo compone.

CAC 40 y DAX tienen diferentes estructuras, con diferentes pesos de industria, finanzas, lujo o energía. Por lo tanto, una comparación de sus únicas variaciones no mide directamente la salud relativa de las economías francesa y alemana. Los grupos enumerados también hacen una parte importante de sus ventas fuera de su país. Para interpretar la sesión, es necesario separar los efectos de los sectores, las monedas y las noticias específicas de las empresas. Atribuir todo el movimiento a un solo evento político eliminaría estas diferencias.

La misma precaución se aplica a Tokio. La sesión asiática ya terminó en el momento de la aceleración del declive americano observado en nuestras encuestas. El Nikkei no es una reacción a esta fase de Wall Street. Esta brecha es útil para leer al día siguiente: la apertura asiática mostrará cómo los inversores en la región absorben los movimientos estadounidenses, y luego cómo los valores de exportación responden a las monedas y pedidos esperados.

La cuestión inmediata es el alcance y la duración de la disminución. Una corrección concentrada en algunas grandes capitalizaciones no tiene el mismo significado que un declive general acompañado de un endurecimiento del crédito. Nuestra fotografía nocturna no nos permite concluir este segundo escenario. Tendremos que mirar el cierre americano, la propagación del movimiento entre sectores y la capacidad del mercado para absorber la nueva economía esperada el viernes.

Aceite: el rebote del día no borra la caída del miércoles

En la serie de referencia publicada por BoursoramaBrentse muestra en$97.37 por barril (+2,91%)18:33:23 UTC en Beirut. ElWTI, ICE WBS series, es$90.76 (+3,12%)a 1833:11 UTC (16:33:11). Ambos flujos se retrasan. Dado que el plazo preciso no se muestra en estas páginas, estos niveles se citan como series indicativas, sin asimilarlos a un contrato de entrega específico o calcular una brecha entre los contratos.

El punto de comparación sigue siendo la fuerte caída del día anterior. Elmiércoles 4 de noviembre asentamiento reportado por Xinhuacolocó el Brent para su entrega en enero a $94.62 por barril, hasta el 8,67 por ciento, y el WTI de diciembre calificó el Nymex a $88.12, abajo el 8.29%. Estos contratos de fecha no deben confundirse con una serie indicativa cuya fecha de vencimiento no es especificada por el proveedor. Sin embargo, dan el orden de magnitud del shock antes de que el jueves esté sentado.

Por lo tanto, un movimiento diario positivo puede coexistir con un precio todavía mucho menor que antes de la caída. Cuentas rítmicas: después de una disminución del 8,67%, se necesita un aumento de alrededor del 9,5% para volver al nivel inicial. El cálculo se refiere al cambio de precio, no a una previsión. Simplemente hablando de « aceite interior » sin especificar el período daría una impresión engañosa de inversión completa aquí.

Para las empresas, el precio del barril es sólo una parte de la factura energética. El refinamiento, el transporte, el seguro, los impuestos y el horario de compra también determinan el costo pagado. Dependiendo de la forma y madurez de sus cubiertas, una aerolínea no puede beneficiarse inmediatamente de ninguna gota en el aceite crudo. Un industrial puede, por otro lado, permanecer expuesto a la electricidad o al gas mientras el aceite se relaja. Los resultados de un grupo energético dependen de su actividad: la extracción, el refinamiento y la distribución no reaccionan de la misma manera.

Las acciones estadounidenses proporcionan un punto de referencia físico. Según cifras de EIA publicadas el 4 de noviembre ynotificado por ReutersLas reservas comerciales brutas disminuyeron en 865.000 barriles en la semana que terminó el 30 de octubre a 409,8 millones. Las existencias destiladas, que incluyen diesel y aceite de calefacción, cayeron de 3,6 millones de barriles a 99,3 millones de barriles. La gasolina cayó de 222.000 barriles a 209 millones de barriles.

Estas variaciones muestran por qué la vigilancia del petróleo crudo es insuficiente. La presión sobre el diesel puede aumentar el transporte por carretera y algunas actividades agrícolas, incluso cuando el barril de referencia cae. Pero una disminución semanal de las existencias no prueba aisladamente una escasez: las importaciones, las exportaciones, el funcionamiento de las refinerías y la temporada también alteran los volúmenes disponibles. La serie se vuelve más informativa cuando está más cerca de varias semanas y capacidades de entrega.

Oro, monedas y materias primas: distinguir el precio de su uso

Luna vez4.117,70 dólares (+1,33%)en 1843:17 UTC en Beirut (16:43:17 UTC). Esta es la referencia por onza troy, alrededor de 31.1 gramos, y no el precio cobrado por una pieza o joya. Para las monedastasa de referencia publicada por el BCE el 5 de noviembrees1 euro por 1.1224 dólares. Esta tasa de referencia diaria no es una cotización instantánea ni una tasa de conversión bancaria.

El precio del oro merece ser leído con el dólar y las tasas reales, es decir, los rendimientos ajustados por la inflación esperados. El metal no paga ingresos. Por lo tanto, su atractivo relativo cambia con la remuneración de otros activos, pero también con la demanda de protección y compras institucionales. Una sesión donde el oro aumenta mientras las acciones caen son compatibles con una búsqueda de seguridad; no demuestra que todos los compradores persiguen el mismo objetivo.

Para las materias primas industriales, el problema del tiempo es particularmente concreto. La encuesta de cobre disponible durante nuestra colección aún estaba fechada el 4 de noviembre. Por lo tanto, no se presenta como un curso del jueves. Una vieja figura puede seguir siendo útil para seguir una tendencia, siempre que mantenga su fecha. Se vuelve engañoso cuando se coloca, sin aviso, junto a citas actualizadas unos minutos antes. Lo mismo se aplica a los precios agrícolas menos documentados y a los mercados locales.

Empresas: la AI acelera, pero no todos los ingresos siguen

Los resultados de la 5a sesión de noviembre dibujan una economía digital de múltiples velocidades. Los fabricantes más expuestos a los centros de datos se benefician de una alta demanda de energía informática. Los medios públicos generales siguen siendo mucho menos prometedores. Para leer estas publicaciones, son esenciales dos distinciones: entre los ingresos ya alcanzados y los objetivos empresariales, y luego entre los beneficios contables y los indicadores ajustados. Las cuentas de Qualcomm, AMD y Arm miden estas diferencias. En Europa, BT ilustra otra dificultad: convertir la modernización de la red en efectivo disponible.

Qualcomm, una diversificación que aún necesita compensar los teléfonos inteligentes

Publicado el 4 de noviembre, elqualcomm resultados liberación para su cuarto trimestre fiscal, terminado el 27 de septiembre de 2026muestra ingresos contables del GAAP de 10.322 millones de dólares, menos del 8% anual al año. Las ventas de teléfonos inteligentes bajaron un 26% a $5.137 mil millones. El coche creció en un 89% a 1.900 millones, pero su peso todavía era insuficiente para borrar esta disminución. Los ingresos diluidos por acción son $1.17 según los estándares GAAP, en comparación con $2.17 después de los ajustes del grupo.

La comparación anual requiere precaución adicional. El beneficio neto del GAAP para el ejercicio fiscal 2026 ascendió al 46% a 13.628 millones de dólares, con una ventaja fiscal de 5.700 millones de dólares relacionada con la reanudación de una disposición para la depreciación de los activos fiscales diferidos. Los ingresos netos ajustados disminuyeron en un 15%. Este contraste prohíbe presentar el aumento del beneficio contable como una aceleración equivalente de la actividad. Al mismo tiempo, Qualcomm reafirma un objetivo de 5.000 millones de dólares en ingresos en los centros de datos para el año fiscal 2027: esto es un pronóstico, no ventas.

SegúnReuters, que entrevistó al CEO Cristiano Amon, la perspectiva para el próximo trimestre no incluye más ventas de pulgas a Apple. La agencia también señala que las ventas de teléfonos inteligentes permanecen por debajo de las expectativas de los analistas. Por lo tanto, la cuestión industrial es específica: los nuevos mercados deben sustituir parte de la base histórica, incluso antes de generar más crecimiento.

AMD y Arm: la solicitud de cálculo no exime de leer los detalles

AMD tiene el lado más dinámico del ciclo. Es..resultados publicados el 3 de noviembre, para el trimestre terminado el 26 de septiembre, posted $13.377 billones en ingresos, hasta el 45%. El segmento del centro de datos alcanzó unos 8.500 millones, un aumento del 97%. Los ingresos diluidos por acción fueron de 1,46 dólares en el GAAP y 2,09 dólares en datos ajustados. Para el cuarto trimestre, la gestión apunta aproximadamente $17 mil millones en volumen de negocios, con un 3% de margen de cambio.

Esta fuerza no es uniforme: los ingresos de videojuegos caen en 40% a $773 millones. Por lo tanto, la lectura económica se debe a la composición de las ventas. Los pedidos de infraestructuras informáticas pueden atraer a un grupo muy fuertemente sin informar de una recuperación general en las compras de computadoras. El objetivo del próximo trimestre dependerá también del aumento de la producción anunciado por AMD; una perspectiva todavía no es una entrega.

El Ejército Británico, cuyas cuentas se presentan en dólares, proporciona un matiz complementario. Es..publicación de 4 de noviembrepara el segundo trimestre del ejercicio económico 2027, terminado el 30 de septiembre de 2026. Los ingresos aumentaron en un 27% a 1.443 millones de dólares. Pero las licencias y otros ingresos son de hasta un 50%, en comparación con el 8% de las regalías. El beneficio por acción es de $0.12 en GAAP, en comparación con $0.52 en datos ajustados. La administración espera $1.54 mil millones en ingresos en el trimestre siguiente, hasta $50 millones.

Estas dos fuentes de ingresos no dicen exactamente lo mismo. Las licencias incluyen el acceso a la tecnología; las tarifas están vinculadas a los chips comercializados.Reuters destacael primero excede las estimaciones, mientras que el segundo es menor. Por lo tanto, una gran publicación general puede coexistir con un aumento más lento de los ingresos atribuidos a los chips entregados. Arm also states that the size and timing of certain contracts influence licensing revenues.

BT, se beneficia pero efectivo bajo presión

Elresultados bianuales publicados por BT el 5 de noviembreofrecer un contrapunto europeo. En los seis meses terminados el 30 de septiembre, las actividades continuaron generando 8.753 millones de libras de volumen de negocios y 1.071 millones de ganancias antes del impuesto, esta última aumentó en un 12%. EBITDA ajustado, a £4.097 mil millones, gana sólo 1%. La corriente de efectivo normalizada disminuyó a 236 millones de libras esterlinas, en un 59%, debido en particular a los movimientos en las necesidades de capital de trabajo.

Sin embargo, BT mantiene su objetivo de aproximadamente £2 billones de flujo de efectivo normalizado para el año fiscal 2027, excluyendo los efectos de la adquisición de TalkTalk. Por consiguiente, la diferencia entre el desempeño medio año y el objetivo anual seguirá siendo fundamental. El logro de este objetivo implica una fuerte mejora en la segunda mitad del año. Este flujo es en sí mismo un indicador estándar, cuyo alcance excluye ciertos desembolsos, incluida la reestructuración. Por lo tanto, el crecimiento de los ingresos previos a los impuestos no es suficiente para describir la capacidad de financiación del grupo.

BT: ingresos antes de los flujos tributarios y estandarizados disponibles, los semestres terminaron el 30 de septiembre de 2025 y 2026. Comparación 2025 retirada. © Libnanews, BT data

¿Por qué una buena actividad puede acompañar una mala sesión

Las publicaciones de los grupos tecnológicos invitan a distinguir tres preguntas. La primera se refiere a la demanda real: ¿los clientes compran más capacidad de cálculo? Las ventas en AMD proporcionan una respuesta positiva en su perímetro. La segunda se refiere a la rentabilidad: ¿cuánto queda después de los costos de producción, investigación y comercialización? El tercero es un mercado de valores: ¿qué precio paga hoy el inversionista por estos ingresos y por los que espera para mañana? Una respuesta favorable a la primera no garantiza a los otros dos.

El cambio de la inversión a la rentabilidad se refiere a toda la cadena AI. Los fabricantes pueden registrar sus ventas antes de que los operadores de centros de datos hayan demostrado el pleno rendimiento de su equipo. Las empresas de usuarios deben convertir estas capacidades en ahorros, nuevos servicios o ingresos adicionales. Cada enlace sigue su propio calendario. Añadiendo anuncios de inversión como si representaran tantos beneficios futuros podrían confundir el gasto del otro con los ingresos del otro, sin medir el beneficio neto de cada enlace.

BT recuerda, en otro sector, que los beneficios y el dinero disponibles no siempre progresan juntos. Una venta registrada no es necesariamente cobrada inmediatamente. Las inversiones y los plazos de pago pueden absorber efectivo mientras el resultado mejora. Para una empresa que moderniza una red o construye una infraestructura digital, el análisis debe centrarse en la financiación del programa, su duración y los ingresos realmente generados, más allá del beneficio anunciado.

Tarifas y empleo: señales económicas que no cuentan la misma historia

ElBanco de Inglaterra aumentó su tasa de política el jueves del 3.75% al 4%Ocho miembros escogieron este aumento en un cuarto de punto; el noveno quería un punto medio. La institución observa una tasa de inflación del 3,5% en septiembre y prevé que podría aproximarse al 5% a mediados de 2027. Esta última figura es una proyección, no una tasa ya observada. La energía sigue siendo el centro de sus preocupaciones, aunque todavía muestra pocos signos de una propagación sostenida del shock a los salarios y precios.

Para los hogares y las empresas británicas, se está produciendo un aumento gradual de la tasa. Cambia el costo de nuevos préstamos y ciertas refinanciaciones, pero no necesariamente todos los pagos mensuales al día siguiente. Para los mercados internacionales, la decisión recuerda sobre todo que un reflujo petrolífero reciente no es suficiente para eliminar las presiones de precios acumuladas. Los bancos centrales deben evaluar la persistencia del choque y sus consecuencias en el comportamiento, en lugar de seguir cada cambio diario en el barril.

En los Estados Unidossolicitudes iniciales de subsidio de desempleo publicadas el juevespara la semana que terminó el 31 de octubre, 189.000 menos que la cifra revisada para la semana anterior. El promedio de cuatro semanas fue de 194,750. Las solicitudes en curso se refieren a otra semana: ascienden a 1.718 millones para el 24 de octubre. Mezclar estas dos fechas o asimilar este total al número nacional de desempleados llevaría a una lectura errónea.

Las bajas aplicaciones iniciales indican pocas nuevas redundancias cubiertas por este esquema. No proporcionan información directa sobre la facilidad de encontrar empleo, creación de empleo o personas que permanecen fuera del sistema de compensación. En consecuencia, el informe mensual que se espera el viernes proporcionará información adicional. En particular, contribuirá a reducir la brecha entre el empleo, los ingresos y la participación en el mercado de trabajo.

Otra publicación del jueves merece ser acercada a la AI sin asignar sus resultados demasiado rápido. SegúnBureau of Labor StatisticsLa productividad en el sector comercial no agrícola estadounidense creció un 3,6% en el tercer trimestre a un ritmo anualizado, en un cálculo preliminar. Más de un año, el aumento es del 2,1%. Los costos de trabajo unitarios disminuyen en un 0,7% a un ritmo anual trimestral, pero siguen aumentando en un 2,4% al año. Estos indicadores agregados no permiten que la contribución de la inteligencia artificial sea aislada.

Estados Unidos, sector comercial no agrícola: estimación preliminar del tercer trimestre de 2026. Cambios trimestrales anuales, no cambios anuales. © Libnanews, BLS data

En el Líbano, los precios de la energía y el acceso a las finanzas siguen estando vinculados

Para una economía importadora, una reducción sostenible del petróleo puede facilitar los pagos externos necesarios para comprar energía. En el Líbano, su efecto en los hogares también depende de los arreglos de distribución, la producción de electricidad disponible y las compras de combustible. Una sola sesión de mercado no permite cuantificar la economía futura. La cantidad realmente pagada varía con los volúmenes importados, cuando se compran y los costos que agregan al producto mismo.

La moneda de facturación crea un segundo canal. Una empresa cuyas ventas se cobran en una moneda y los suministros pagados en otra puede ver su cambio de margen sin cambiar sus volúmenes. La apreciación del euro contra el dólar, por ejemplo, aumenta en dólares un proyecto de ley europeo denominado en euros, todas las demás cosas siendo iguales. La dirección inversa puede aclarar este proyecto de ley. Los contratos y los plazos de pago deben revisarse antes de que un cambio de tipo de cambio se convierta en una ganancia o pérdida.

La financiación es un obstáculo distinto. Elanunció el desplazamiento americano del gobernador Karim Said, programada más tarde en noviembre, incluirá intercambios con el Tesoro y el FMI. Continúan las consultas sobre reestructuración y depósitos bancarios. En las actas de la reunión con el Presidente Joseph Aoun no se anunció un acuerdo final ni un calendario de reembolso. Por lo tanto, no se puede contar con una reunión internacional como financiación ya obtenida.

Para las empresas locales, el resultado concreto esperado de la consolidación bancaria sería un acceso más predecible a los pagos y el crédito. Esto requiere balances creíbles, asignación transparente de pérdidas e instituciones viables. No puede basarse únicamente en una mejora del discurso. Mientras los recursos disponibles y las condiciones de financiación sigan siendo inciertos, un proyecto de papel eficaz en función de los costos puede retrasarse debido a la falta de corriente de efectivo. Los movimientos de las grandes bolsas de valores no resumen esta limitación libanesa.

El concepto del día: los efectos secundarios de la inflación

Un aumento del petróleo aumenta directamente el precio de ciertos combustibles. Es el primer efecto. A continuación, puede aumentar el costo de transporte de un producto, calentar un comercio o electricidad requerido por una fábrica. A continuación, las empresas arbitran entre elevar sus precios, reducir su margen o limitar otros gastos. Estos son, primero, los efectos indirectos de los precios más altos de la energía, con diferentes tiempos e intensidades dependiendo de las actividades.

Los bancos centrales supervisan principalmente el riesgo de que esta propagación se vuelva persistente. Si todos anticipan aumentos sostenibles, las negociaciones salariales y las decisiones sobre precios pueden integrar esta expectativa. Los efectos secundarios se refieren a estos efectos más amplios sobre los salarios y los precios, que pueden mantener la inflación después del shock inicial. Su apariencia no es automática. Depende en particular de la competencia, la demanda, los márgenes y los mecanismos de indexación.

La productividad también cambia la ecuación. Cuando un empleado produce más por hora, se puede absorber un aumento de los ingresos sin un aumento equivalente del costo por unidad producida. Por eso la lectura de los salarios se acerca a la productividad. Un aumento salarial no significa mecánicamente que los precios tendrán que aumentar tanto.

El concepto de hoy es importante porque explica la diferencia entre un precio de petróleo decreciente y un banco central que sigue aumentando su tasa. La institución busca juzgar la duración del choque y su futura difusión. Su instrumento sigue siendo imperfecto: una tasa más alta no produce aceite adicional. Afecta principalmente el crédito, la demanda y las expectativas, con el riesgo de frenar la actividad. La pregunta es si este costo es necesario para evitar que la inflación se ajuste.

Viernes: la reunión de empleo estadounidense

Elcalendario americanoprevé la publicación del informe sobre el empleo el viernes 6 de noviembre, a las 8.30 horas, en Nueva York, a las 15.30 horas, en Beirut. La creación de empleo, los salarios y las revisiones en meses anteriores tendrán que ser leídos juntos. Una figura aislada puede ser espectacular sin cambiar la tendencia por sí sola.

Hasta entonces, el cierre de Wall Street dará la medida final de la corrección del jueves. Para la energía, será necesario comprobar si el barril rebota más allá del período de sesiones. Y para las empresas tecnológicas, la distinción seguirá siendo la misma: el crecimiento del mercado, las ganancias realizadas y el precio pagado en la bolsa de valores son tres objetos diferentes. Traerlos juntos en una sola fórmula entusiasta o alarmista perdería mucha información.

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