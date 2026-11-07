7 de noviembre de 1933: Líbano protege sus antigüedades

El 7 de noviembre de 1933, el Decreto 166/LR organizó la protección de las antigüedades en Siria y el Líbano. Define la propiedad en cuestión, distingue descubrimientos fortuitos de excavaciones autorizadas y supervisa obras en monumentos. Este texto aprobado con arreglo al mandato francés también prevé procedimientos de inventario y clasificación. Su historia arroja luz sobre el interés público en la conservación del patrimonio, sin confundir las normas originales con los procedimientos administrativos actuales o todas las normas adoptadas desde entonces.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Este día en la historia del Líbano.El 7 de noviembre de 1933, el Alto Comisionado de Francia aprobó la Orden 166/LR sobre antigüedades en Siria y el Líbano. El texto define los activos protegidos, organiza sus registros de inventario y somete a autorización. La protección de las antigüedades libanesas tiene ahora un marco detallado. Noventa y tres años más tarde, esta fecha nos permite entender una opción sostenible: la preservación de los restos es de interés público, incluso cuando están en propiedad privada.

La fecha no se refiere a un descubrimiento espectacular ni a la apertura de un museo. Señala una decisión administrativa adoptada con arreglo al mandato francés. Su objeto es muy concreto: determinar quién puede buscar, quién posee los descubrimientos y qué obras pueden tocar un monumento. Detrás de estas reglas hay una pregunta que siempre es conocida en el Líbano: ¿cómo podemos preservar las huellas del pasado en territorios habitados, cultivados y construidos?

Protección de las antigüedades libanesas en 1933

La orden se refiere entonces a Siria y el Líbano, bajo mandato francés. Pertenece a un conjunto de decisiones anteriores. Su preámbulo incluye el Reglamento de 1926 y las disposiciones sobre comercio de antigüedades de 1927. Así que no crea protección arqueológica de nada. Recoge y especifica mecanismos que afectan a descubrimientos, monumentos, colecciones e investigación.

Hay que distinguir tres fechas. El decreto lleva el 7 de noviembre de 1933. Su referencia a la publicación se refiere al Boletín Oficial del 30 de noviembre. A continuación, una edición impresa del reglamento dice Beirut, 1935. Esta última fecha aparece en la página de presentación del documento, pero no constituye su fecha de adopción.

La base internacional de las leyes de la República del Líbano es el 7 de noviembre de 1933. Esta precisión cuenta para un efímero. Evita confundir la decisión, su publicación administrativa y la posterior producción de una copia para servicios o lectores.

El umbral 1700 y sus excepciones

El primer artículo proporciona una definición amplia. Las producciones de la actividad humana antes de 1700 entran en la categoría de antigüedades, independientemente de su civilización. Por lo tanto, el criterio no se limita a templos romanos o objetos fenicios. Permite incluir vestigios de diferentes épocas y tradiciones.

El mismo artículo prevé la apertura de ciertos bienes inmuebles después de 1700. Su conservación debe ser de interés público histórico o artístico. Su inclusión en el inventario general de monumentos históricos los hace entrar en el sistema. Por lo tanto, la antigüedad es un primer hito, pero no agota la cuestión del patrimonio.

Las regulaciones distinguen entonces entre antigüedades y antigüedades. La primera categoría incluye edificios, sus restos y restos enterrados. También incluye información, estas acumulaciones de rastros de la ocupación humana. Las cuevas o rocas con inscripciones y esculturas también están incluidas en la definición. Los objetos hechos por el hombre que no caen dentro de esta categoría son propiedad móvil.

Este corte tiene consecuencias prácticas. La preservación de una pared vieja, una inscripción fijada en una pared o objeto transportable no requiere las mismas decisiones. Por lo tanto, el texto organiza una serie de procedimientos, en lugar de una única prohibición aplicada indiscriminadamente a todos los bienes.

El descubrimiento privado también interesa al Estado

La regulación da un lugar central a descubrimientos incidentales. Un vestige puede aparecer durante un sitio de construcción o trabajo agrícola, sin investigación arqueológica previa. Los artículos 9 y 11 exigen una declaración en un plazo de 24 horas a la autoridad administrativa más cercana. Este último debe informar a los funcionarios responsables de las antigüedades y al museo competente.

La declaración se refiere tanto a descubrimientos inmobiliarios como a objetos muebles. Debe permitir que la administración identifique la propiedad antes de la dispersión o transformación. En este sentido, encontrar un objeto no es suficiente para resolver inmediatamente la cuestión de su propiedad.

El texto proporciona diferentes situaciones dependiendo de la ubicación y naturaleza del descubrimiento. Reconoce los derechos privados, mientras organiza los del Estado. Para ciertos objetos móviles descubiertos incidentalmente, define en particular un derecho de adquisición dentro de un período especificado. También prevé procedimientos de indemnización en determinadas situaciones. Esta arquitectura contradice una lectura demasiado simple que cada propiedad vieja caería automáticamente bajo el mismo régimen.

Estas disposiciones describen las normas históricas aquí. No son una guía de los procedimientos administrativos a seguir en 2026. Las reglas posteriores, las competencias actuales y la situación precisa de un inmueble deben verificarse por separado.

Inventario, clasificación, trabajo de marco

El decreto organiza un inventario general de monumentos históricos en cada Estado. El registro debe contener propiedad pública, pero también propiedad privada o comunitaria de interés histórico o artístico. La inscripción da una existencia administrativa al monumento y permite informar a su propietario de las limitaciones correspondientes.

La clasificación es otro paso. El reglamento prevé una decisión del Jefe de Estado, a propuesta o después de la opinión del jefe de antigüedades. Para un edificio clasificado, destrucción, desplazamiento, restauración y modificación no se puede tratar como trabajo ordinario. El departamento competente debe intervenir.

La protección también puede afectar el ambiente inmediato del monumento. Las tierras o edificios vecinos pueden estar involucrados para limpiar un edificio o preservar su carácter. El esquema reconoce que el interés de un vestigio a veces depende de lo que lo rodea. Un nuevo edificio puede afectar a un monumento sin quitar una sola piedra.

Article 19 even links antiquities to town planning. Prevé la intervención del servicio en los planes de extensión y embellecimiento. Para aquellas localidades donde domina el interés arqueológico, le da un papel más fuerte. La protección del patrimonio forma parte de la construcción del espacio urbano, más allá de la gestión de los museos.

La búsqueda se convierte en una actividad autorizada y documentada

El título de búsqueda está sujeto a autorización. El Reglamento reserva las solicitudes a los órganos científicos que persiguen un objetivo científico. La persona responsable de las obras debe proporcionar garantías de experiencia arqueológica. El archivo debe identificar el sitio, el programa de investigación y la persona encargada de la gestión.

Este requisito distingue la investigación organizada de la simple búsqueda de objetos. El vestige tiene un valor que excede su apariencia o precio. Su ubicación, otros elementos descubiertos en las inmediaciones y las condiciones de su actualización contribuyen a su interpretación. El marco de excavaciones busca preservar esta dimensión documental.

El sistema sigue siendo el del mandato. El Alto Comisionado interviene en los contratos de concesión y concesión de licencias. Por consiguiente, presentar el texto como decisión de la República libanesa independiente borraría su contexto institucional. Su lectura arroja luz tanto sobre la construcción de herramientas patrimoniales como sobre la autoridad política que las administraba.

Un legado visible en los registros del patrimonio

A continuación, el reglamento de 1933 figura en documentos internacionales sobre emplazamientos libaneses. El registro del Valle de Qadisha menciona la Orden 166/LR como uno de los instrumentos de protección. Una misión dedicada a Tiro en 2012 también menciona esto, con los textos de planificación urbana y las disposiciones locales que complementan el marco jurídico.

Estas referencias muestran continuidad administrativa. No prueban que cada monumento goza del mismo nivel de protección, ni que el único decreto resuelve todos los conflictos. Un arreglo general debe incluir inventarios, decisiones de clasificación, planes y métodos de conservación.

Por último, el documento proporciona información muy concreta. Article 50 provides for the communication of the lists to the land authorities and their posting in local government. La protección debe ser conocida, no sólo decidida. Para rastrear la historia de un monumento libanés, la regulación del 7 de noviembre de 1933 abre un camino preciso: encontrar su inscripción, su posible clasificación y los límites de la propiedad realmente protegida.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews