Oficinas de cambio: servicios autorizados en el Líbano

Las oficinas de intercambio libanesas han tenido un marco reorganizado desde el 20 de septiembre de 2026. La decisión 13837 distingue los servicios autorizados por categoría y mantiene una frontera clara con las actividades bancarias. Para el cliente hay tres auditorías: acreditación, servicio propuesto y condiciones para la transferencia de fondos. Sin embargo, los establecimientos ya aprobados se benefician de un período de cumplimiento. Aprobada el 18 de agosto, la decisión figura en el Diario Oficial del 10 de septiembre de 2026. Reúne las condiciones para el establecimiento y funcionamiento de instituciones de divisas. Su entrada en vigor no significa que cada institución tenga inmediatamente todas las autorizaciones requeridas. Tampoco convierte un contador de divisas en un banco.

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Las oficinas de intercambio libanesas han tenido un marco reorganizado desde el 20 de septiembre de 2026. La decisión 13837 distingue los servicios autorizados por categoría y mantiene una frontera clara con las actividades bancarias. Para el cliente hay tres auditorías: acreditación, servicio propuesto y condiciones para la transferencia de fondos. Sin embargo, los establecimientos ya aprobados se benefician de un período de cumplimiento.

Aprobada el 18 de agosto, la decisión figura en el Diario Oficial del 10 de septiembre de 2026. Reúne las condiciones para el establecimiento y funcionamiento de instituciones de divisas. Su entrada en vigor no significa que cada institución tenga inmediatamente todas las autorizaciones requeridas. Tampoco convierte un contador de divisas en un banco.

Oficinas de cambio: categoría autorizada

El primer punto de referencia es la inclusión del Banco del Líbano. Los documentos, correspondencia, publicidad y cualquier sitio del profesional deben indicar su número de registro. También deben especificar la categoría de servicios autorizados. El signo debe llevar su nombre aprobado, sin otro nombre comercial.

Categorías A y B pueden comprar y vender monedas. También pueden afectar partes metálicas y metales preciosos. Pero la categoría B se limita a metales preciosos que pesan menos de 1.000 gramos. Ambas categorías pueden actuar como agentes de proveedores de pagos electrónicos en las condiciones establecidas en los textos.

Categoría A tiene una posibilidad adicional: tarjetas bancarias prepagadas de marketing. Esta actividad sigue sujeta a la autorización previa y a un contrato con un banco o una institución financiera autorizada. La tarjeta debe ser emitida en nombre del titular por esa institución asociada. Por lo tanto, la oficina de intercambio no se convierte en el emisor del banco.

Categoría Actividad por distinguir Límite de determinación A Intercambio, metales preciosos y ciertos servicios complementarios Condiciones especiales para tarjetas prepagadas B Cambio y metales preciosos Metales preciosos menos de 1000 gramos A1 Transporte transfronterizo de billetes y metales preciosos Aprobación adicional de la categoría A A2 Transferencias tipo Hawala Aprobación adicional de la categoría A

Las entradas A1 y A2 no se derivan automáticamente de la categoría A. Requieren una autorización limpia, un aumento de capital y el pago de la cuota correspondiente. Por consiguiente, una institución autorizada a cambiar los billetes no puede deducir de esta actividad un derecho general a transferir dinero.

Una cantidad que queda en el mostrador no se convierte en un depósito

Las normas prohíben a las oficinas de divisas recibir depósitos en el sentido del Código de Moneda y Crédito. También prohíbe la publicidad y la apertura de cuentas de depósito temporal o transitorio. Los profesionales no pueden ofrecer crédito, administrar fondos para sus clientes o conceder préstamos, instalaciones y garantías.

Esta separación protege la comprensión de la operación. Un descuento de entradas para comprar otra moneda es un cambio especificado. No debe ser presentado como un ahorro colocado con el cambiador. Los equilibrios entre profesionales también son una función específica. No constituyen cuentas bancarias ni depósitos de clientes.

El texto también prohíbe a la oficina de cambio depositar efectivo directamente en la cuenta bancaria de su cliente. Le prohíbe aceptar un poder de abogado de este último. La existencia de una relación habitual o de una ventana conocida no elimina estos límites.

La tarifa publicada y la entrega de entradas

Los cursos de compra y venta deben permanecer claramente visibles en un dispositivo legible, así como en el sitio posible del profesional. Deben actualizarse inmediatamente después de cada cambio. El artículo 17 abarca la diferencia entre el precio mostrado y el precio aplicado, previendo una derogación sólo de manera favorable al cliente.

Antes de entregar dinero en efectivo, el cliente puede comprobar qué columna corresponde a su transacción y qué cantidad recibirá. El precio de compra de una moneda por el cambiador y su precio de venta al cliente no se refieren a la misma transacción. El sistema informático del profesional debe permitir la emisión de recibos de compra y ventas numerados sucesivamente.

La admisión de la contraparte es en principio inmediata para un intercambio de dinero o metal. Incluso en un operador A1, este principio permanece en vigor cuando el cliente es una empresa individual o comercial. Un período específico de tres días laborables se refiere a ciertas contrapartes profesionales: instituciones de cambio, instituciones autorizadas por el BDL o distribuidores de oro. Esta excepción no permite que los pagos a las personas se aplacen sin distinción.

Por último, las normas prohíben la entrega de billetes defectuosos o dañados a los clientes. Por lo tanto, un intercambio implica también controlar las denominaciones recibidas, su cantidad y su condición.

La identificación es parte de la operación

La oficina debe verificar la identidad del cliente y aplicar la diligencia debida. Debe rechazar una transacción cuando no pueda completar la identificación necesaria o verificar el origen de los fondos cuando se requiera dicha verificación. La información contradictoria o insuficiente puede impedir la comprensión del propósito de la transacción.

El texto requiere que los registros, documentos y datos se mantengan durante al menos 10 años. También prevé la vigilancia de las operaciones y obligaciones a las autoridades competentes. Estos requisitos no permiten que el cambio sea presentado como un servicio anónimo.

Una transición todavía en marcha en noviembre

Los establecimientos aprobados anteriormente tienen un año desde la fecha de emisión de la decisión de cumplir plenamente el nuevo marco. The case of capital increase must be submitted within six months of its publication in the Official Journal. Los plazos adicionales siguen siendo posibles en casos excepcionales, previa solicitud motivada.

Por lo tanto, es necesario distinguir entre una obligación contenida en el nuevo Reglamento, el plazo otorgado a los operadores existentes y la situación individual de un establecimiento. Las disposiciones generales por sí solas no son suficientes para afirmar que un profesional específico está en violación. Para los antiguos operadores de hawala, el texto establece un plazo documental separado: 30 de noviembre de 2026.

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