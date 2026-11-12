Shuman Farms celebra su herencia en HORECA Líbano

Shuman Farms anuncia una celebración de su patrimonio avícola en HORECA Líbano, 11 de noviembre de 2026 en Beirut. Según su comunicado de prensa, los Ministros de Agricultura e Industria participaron en la reunión, marcada por una manifestación culinaria del chef Maroun Chedid, alrededor de la marca operada por Vita Food SAL.

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Comunicado de Shuman Farms transmitido el 12 de noviembre de 2026.

Shuman Farms anuncia que ha organizado, el miércoles 11 de noviembre en el Seaside Arena de Beirut, una celebración marcada por sus « 70 años » de patrimonio avícola, como parte de la 30a edición de HORECA Líbano.

Según el comunicado de prensa, los Ministros de Agricultura, Nizar Hani e Industria, Joe Issa El Khoury, asistieron a la reunión junto con los Directores Generales de los dos ministerios, Louis Lahoud y Adel Al Shabab.

Una manifestación culinaria de Maroun Chedid

En el stand de Shuman Farms, el chef Maroun Chedid preparó y sirvió una selección de platos de pollo de la marca. La compañía informó que había reunido a miembros de la familia Shuman, la junta directiva y el equipo Vita Food, así como clientes, socios, chefs, hoteleros y restauradores.

Historia de la familia comenzó en Bekaa

Shuman Farms nació en 1955, cuando Hassan Shuman, el padre de Nabil Shuman, lanzó la producción de aves avícolas en una granja en el valle de Bekaa. La marca está ahora operada por Vita Food SAL y suministros, según la empresa, hogares, supermercados, restaurantes y catering en Líbano.

« Mi padre lanzó esta aventura en Bekaa en 1955. Hoy estamos orgullosos de perpetuar su legado, con calidad, trazabilidad e innovación en el corazón de lo que hacemos », dijo Nabil Shuman, Director Gerente de Vita Food SAL, en el comunicado de prensa.

« Esta celebración es también una oportunidad para agradecer a nuestro equipo Shuman, nuestros agricultores, nuestros clientes y nuestros socios, cuya confianza ha permitido que Shuman Farms crezca a lo largo de los años. »

A range for households and professionals

La compañía presenta una gama de pollos y cortes integrales frescos envasados para hogares y cocinas profesionales. Destaca su compromiso con la calidad, trazabilidad e innovación y afirma que su sitio Roumieh es ISO 22000:2018 certificado por sus operaciones de avería fresca.

Según Shuman Farms, los productos de la marca se distribuyen en grandes supermercados de Líbano y se suministran a restaurantes, hoteles y catering.

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