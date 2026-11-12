Dos estudios estadounidenses publicados el 5 de noviembre de 2026 encontraron una disminución de las inyecciones de vitamina K en recién nacidos y más diagnósticos de sangrado. Este trabajo se basa en registros médicos recogidos entre 2017 y 2025. Ellos arrojan luz sobre cuestiones de prevención, pero tienen limitaciones y no describen la situación en el Líbano. Los resultados deben distinguirse de los protocolos seguidos en cada país. Las familias pueden comprobar con su madre o pediatra qué profilaxis se ha dado.

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Dos estudios estadounidenses publicados el 5 de noviembre de 2026 documentan una disminución de la administración de vitamina K a los recién nacidos. También implican diagnósticos más hemorrágicos en los archivos estudiados. Sus resultados se relacionan con Estados Unidos entre 2017 y 2025. No miden la situación en el Líbano.

Inyección menos frecuente

El primer análisis abarca 5.240.780 bebés. La proporción sin inyección intramuscular registrada al nacer aumentó de 3,1% en 2017 a 6,8% en 2025. Los niños tienen un mayor riesgo de sangrado en los primeros seis meses. Después del ajuste estadístico, el riesgo relativo es 1,47, un aumento relativo del 47%.

El criterio estudiado incluye varios diagnósticos de sangrado. Por lo tanto, no sólo corresponde al sangrado debido a la deficiencia de vitamina K. Los investigadores también carecían de datos completos sobre posible administración oral. La ausencia de una inyección registrada no significa automáticamente una denegación parental.

Vitamina K: aumento de diagnósticos específicos

En el segundo estudio se examinan los registros de más de 11 millones de niños. Observó una disminución de las inyecciones del 97,7% al 95% en el mismo período. El diagnóstico de hemorragia por deficiencia de vitamina K aumentó de 24 a 107,4 por cada 100.000 niños.

Estas cifras representan tasas en las poblaciones estudiadas, no un amplio recuento nacional. Ambos estudios utilizan la misma plataforma de registros médicos grandes, con diferentes criterios. Por lo tanto, su número no debe añadirse como poblaciones totalmente independientes.

Los resultados describen asociaciones. No permiten que cada sangrado se atribuya a la ausencia de complementación. En particular, los autores presentan limitaciones en la codificación médica y la cobertura de las instituciones participantes.

Prevención del nacimiento

La vitamina K contribuye a la coagulación de la sangre. Los recién nacidos tienen reservas bajas. El paso de esta vitamina a través de la placenta sigue siendo limitado y la leche materna contiene poco. La deficiencia puede causar sangrado interno, incluyendo sangrado digestivo o cerebral.

La enfermedad puede ocurrir después del regreso a casa, hasta seis meses. La ausencia de un signo visible no garantiza la ausencia de riesgo. Las recomendaciones de EE.UU. prevén una inyección de nacimiento para prevenir tal sangrado.

Estas recomendaciones deben distinguirse de los protocolos adoptados en otros países. Las familias deben comprobar con la madre o pediatra qué profilaxis se ha dado y qué seguimiento se planea. La publicación de estudios no justifica la automedicación o modificación del protocolo prescrito.

Los investigadores ahora enfatizan la necesidad de un monitoreo más preciso. Sería posible distinguir entre las razones de la no administración, los acontecimientos que en realidad son atribuibles a la deficiencia y las diferencias entre las instituciones.

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