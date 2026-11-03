Ogero: EDL cuts threaten communications

El conflicto sobre las facturas públicas afecta a las telecomunicaciones. Ogero anuncia que varios centros de 17 localidades han perdido su suministro de energía EDL y están funcionando en generadores. El operador advierte de un riesgo para la línea fija e Internet, sin anunciar un colapso general. Por su parte, el Ministerio de Telecomunicaciones detalla las facturas enviadas a Finanzas y afirma que Ogero paga regularmente. Entre los procedimientos presupuestarios y los suministros de respaldo, los suscriptores esperan información precisa sobre la continuidad del servicio y la restauración de la electricidad.

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Los cortes EDL ahora afectan las telecomunicaciones. Ogero anunció, lunes por la noche, 2 de noviembre, que varios centros telefónicos habían perdido su suministro público. El operador advirtió de un riesgo de interrupción del teléfono fijo e Internet, mientras que el Ministerio de Telecomunicaciones afirma haber transmitido millones de dólares de facturas a Finanzas para su liquidación.

Como resultado, el brazo de armas sobre los pagos impagados de las administraciones ha alcanzado una nueva etapa. Ya no se refiere únicamente a las relaciones contables entre los organismos públicos: amenaza un servicio utilizado diariamente por hogares y empresas. Sin embargo, hay que distinguir dos situaciones. Ogero confirmó el cierre del suministro de energía proporcionado por Electricidad del Líbano, no una interrupción general de las comunicaciones en todas las áreas mencionadas.

EDL: 17 localidades citadas por Ogero

La lista proporcionada por Ogero incluye Antelias, Bikfaya, Mazraat Yachouh, Aarabniyé, Sin el-Fil, Dorah, Baskinta, Bteghrine, Saida, Sofar, Hammana, Aley, Zuk, Jounieh, Batrun, Abrine y Kfarhenda. Estos 17 nombres se refieren a las áreas donde se ubican los centros. No constituyen un balance de suscriptores de conexión privada o el recuento de fallos de Internet.

Según el operador, las instalaciones afectadas operan enteramente en generadores. Esta solución ayuda a mantener los servicios, pero Ogero advierte que su continuidad podría ser afectada. Afirma que sus equipos técnicos buscan preservar el funcionamiento de la red, mientras que el Ministerio de Telecomunicaciones trabaja con el Ministerio de Energía y EDL para restaurar el suministro de energía.

Por consiguiente, la alerta se refiere a la fragilidad de la operación de emergencia. El comunicado de prensa no proporciona ninguna duración de autonomía, depósito de combustible o número de suscriptores expuestos. Ninguno de estos elementos permite, en esta etapa, anunciar una hora en la que las conexiones dejarían de funcionar.

Invoces sent, not proof of payment received

En un comunicado de prensa emitido el 2 de noviembre, el Ministerio de Telecomunicaciones afirma que envió facturas financieras recibidas, verificadas y liquidadas según procedimientos por valor de 5.199 millones de dólares. Menciona por separado 1.275 millones de dólares en facturas pagaderas con un anticipo del Fondo de Ingresos Consolidados en virtud de la Orden 12816.

El Departamento afirma que algunas facturas de 2023 y 2024 siguen relacionadas con una solicitud de transferencia de las consignaciones presentadas a Finanzas el 13 de julio de 2026. Se refirió a la insuficiencia de las consignaciones previstas en los presupuestos anteriores. También asegura que Alfa, Touch y Ogero paguen sus facturas regularmente, sin demora.

Esta respuesta pone de relieve un desacuerdo que queda por documentar por suscripción. Las cantidades anunciadas se refieren a los archivos a los que se refiere el departamento: no pueden presentarse como deuda de Ogero. Sobre todo, enviar una factura a Finanzas no prueba que el pago correspondiente fue ejecutado y luego registrado por EDL.

Continuación del servicio en medio del conflicto contable

EDL había anunciado el lanzamiento el 2 de noviembre de recortes dirigidos a las administraciones y municipios que no habían pagado por su consumo. El primer comunicado de prensa no detalló los sitios de electricidad privados. El anuncio de Ogero proporciona ahora una identificación concreta de las instalaciones afectadas y los servicios potencialmente expuestos.

Hay dos requisitos cara a cara: la recaudación de ingresos de un proveedor público y la continuidad de otro servicio público. El funcionamiento de las oficinas centrales de los generadores no resuelve la controversia financiera. Esto cambia temporalmente la restricción a un suministro de energía de emergencia, Ogero mismo destaca los posibles límites.

Para los suscriptores, la aclaración esperada es práctica: ¿qué centros han recuperado la electricidad, que permanecen en los generadores y donde se han observado perturbaciones? Los elementos consultados para este artículo no permiten una evaluación de recuperación o para cuantificar las interrupciones telefónicas o de Internet. La advertencia Ogero no debe transformarse en un anuncio de un colapso general.

Cover: Lebanon Electricity Headquarters in Beirut, archive of 17 August 2008. Foto:Philippe48 / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0. Boxeo, redimensionamiento y apósito Libnanews; bajo la misma licencia. Es el asiento de EDL, no un centro Ogero o una fotografía de los cortes actuales.

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