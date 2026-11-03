Midterms 2026: Lo que dicen las últimas encuestas

Las últimas encuestas antes de las mitades del 3 de noviembre dan una ventaja nacional a los demócratas, pero los estados decisivos presentan situaciones diferentes. Iowa sigue muy apretado, mientras que Michigan y varios asientos republicanos dibujan otras relaciones de poder. Este punto distingue entre las intenciones de votación, el margen de error y las condiciones necesarias para controlar cada Cámara del Congreso. Ninguna encuesta es un resultado: la participación y el conteo determinarán las mayorías antes de su certificación oficial.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Las últimas encuestas de mitad de período en 2026 pusieron a los demócratas en una posición favorable antes del voto del 3 de noviembre, sin garantizarles el Congreso. La encuesta nacional Reuters/Ipsos les da ocho puntos por delante de los posibles votantes. Las medidas publicadas por Siena, sin embargo, tienen una relación de poder muy diferente entre los Estados. Michigan parece menos apretado que Iowa, mientras que varios escaños republicanos siguen en disputa.

Esta fotografía fue detenida el 3 de noviembre, antes de los resultados de la elección. Describe las intenciones declaradas, no las votaciones despojadas. Ninguna de las figuras aquí presentadas constituye una victoria atribuida a un candidato.

Períodos intermedios 2026: ocho puntos a nivel nacional

En la encuesta Reuters/Ipsos, el 52% de los votantes probables eligen o favorecen al candidato demócrata en su circunscripción. Los republicanos tienen 44%. Ipsos entrevistó a 1.765 adultos del 29 de octubre al 2 de noviembre. El resultado electoral es un submuestra de 1.212 votantes probables, con un margen anunciado de error de ±2.9 puntos.

El estudio utiliza KnowledgePanel, un panel probabilístico. Esta población debe distinguirse de la única población registrada, entre la que la proporción es del 49% al 42%. Mezclar las dos bases distorsionaría la comparación. El costo de la vida está en la parte superior de los criterios de votación propuestos, citados por el 50% de los adultos encuestados.

Esta cuestión nacional no designa candidatos locales. Mide un clima político, no una asignación automática de asientos. En la Cámara de Representantes, los votantes eligen a su representante en cada uno de los 435 distritos electorales. Una ventaja nacional puede extenderse muy desigualmente entre territorios.

Siete Estados, muy diferentes

La serie New York Times/Siena publicada el 1 de noviembre da las siguientes intenciones para el Senado:

Michigan: Abdul El-Sayed, Demócrata, 53%; Mike Rogers, Republicano, 42%.

Abdul El-Sayed, Demócrata, 53%; Mike Rogers, Republicano, 42%. Texas: James Talarico, Demócrata, 50%; Ken Paxton, Republicano, 43%.

James Talarico, Demócrata, 50%; Ken Paxton, Republicano, 43%. Maine: Troy Jackson, demócrata, 51%; Susan Collins, republicana, 45%.

Troy Jackson, demócrata, 51%; Susan Collins, republicana, 45%. Kansas: Adam Hamilton, Demócrata, 49%; Roger Marshall, Republicano, 44%; David Graham, libertario, 4%.

Adam Hamilton, Demócrata, 49%; Roger Marshall, Republicano, 44%; David Graham, libertario, 4%. Ohio: Sherrod Brown, Demócrata, 49%; Jon Husted, Republicano, 44%.

Sherrod Brown, Demócrata, 49%; Jon Husted, Republicano, 44%. Alaska: Mary Peltola, demócrata, 48%; Dan Sullivan, republicana, 46%.

Mary Peltola, demócrata, 48%; Dan Sullivan, republicana, 46%. Iowa:Josh Turek, Demócrata, 48%; Ashley Hinson, Republicano, 47%.

Siena indica márgenes de error de ±3.8 puntos en Michigan, ±3.4 puntos en Texas, ±4.7 puntos en Maine, ±4.4 puntos en Kansas y Ohio, ±5 puntos en Alaska y ±4.7 puntos en Iowa. Estos son los márgenes publicados para las entrevistas terminadas entre el posible electorado.

Las fechas detalladas del terreno y la dotación de personal de cada encuesta no se incluyen en el comunicado de prensa directamente buscado. Las hojas técnicas a las que se refiere no podían abrirse durante esta verificación. Por lo tanto, estos datos no son reconstruidos de los agregadores.

Conquistar asientos sin perder a los defendidos

El interés de este mapa reside tanto en la naturaleza de los asientos como en las desviaciones medidas. En Iowa, los republicanos defienden el asiento dejado vacante por Joni Ernst. En Kansas, Roger Marshall está buscando su reelección. En Michigan, los demócratas deben mantener el asiento de Gary Peters, que no se representa a sí mismo.

Por lo tanto, Michigan es una defensa, no una ganancia potencial para el Campamento Democrático. Una pérdida en ese Estado aumentaría el número de conquistas necesarias en otros lugares. Por el contrario, ganar un asiento republicano no sería suficiente si el partido abandonó otro.

El Senado tiene 53 republicanos, contra 45 demócratas y dos independientes que se sientan con ellos. Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro puestos para llegar a 51. A los 50 a 50, el vicepresidente republicano JD Vance puede dividir los votos. En la Cámara, la mayoría de una asamblea completa es 218 elegidos.

¿Por qué un avance no es una certeza

La diferencia de un punto en Iowa no permite a los candidatos separarse firmemente. Alaska también tiene una carrera apretada. Sin embargo, un margen de error no debe utilizarse como un umbral mecánico para la diferencia entre dos candidatos: la incertidumbre de una diferencia depende del método de cálculo.

Los posibles errores también exceden el muestreo. Algunos votantes son menos sensibles a las encuestas. Otros cambian de opinión o no votan. Los institutos necesitan estimar quién participará realmente. Varias encuestas pueden compartir las mismas dificultades y cometer el mismo error.

Las cifras presentadas son encuestas separadas, no un promedio. Un promedio combina varias medidas según las reglas de selección y ponderación. Sin embargo, no se convierte en un resultado electoral. Un modelo predictivo añade hipótesis: su probabilidad de victoria no es un porcentaje de votos.

Los primeros cargos también deben interpretarse con cautela. El orden de las oficinas de regreso y los votos por correspondencia pueden cambiar temporalmente la apariencia de una raza. Los anuncios de ganadores por las agencias tendrán que ser otorgados explícitamente y luego distinguidos de la certificación oficial de resultados.

Cubierta: fachada occidental del Capitolio americano en Washington, 1997. Foto:Arquitecto del Capitolio / Wikimedia Commons,dominio público en los Estados UnidosLibnanews de boxeo y aderezo gráfico. Ilustración del Congreso, sin representación del voto o los resultados del 2026 de noviembre.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews