Optimizely especifica el perímetro de su incidente de seguridad. Menos del 5% de sus clientes serían afectados, según su última opinión. Esta cifra no mide usuarios de Internet expuestos ni datos robados. Las confirmaciones individuales y las conclusiones de la investigación siguen siendo necesarias para evaluar las consecuencias del ataque.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Optimizely states that less than 5% of its customers were affected by the November 16 security incident. Su actualización pública del 18 de noviembre limita el alcance de la Experimentación Web. No proporciona un balance consolidado de los usuarios de Internet cuyos datos fueron realmente robados.

El término « global ciberataque » no es suficiente para describir la exposición de cada usuario de Internet. Un proveedor puede servir a empresas en varios países sin que todos sus clientes sean afectados. Y una empresa identificada en una encuesta no corresponde a varios visitantes expuestos, ni a varias víctimas de robo de datos.

Optimizely specifies the perimeter of the incident

En su aviso publicado el miércoles 18 de noviembre a las 2:49 p.m. UTC, Optimizely afirma que contactó a cada cliente de Experimentación Web directamente para aclarar su situación. El proveedor afirma que corrigió el problema y eliminó el contenido malicioso de sus sistemas. Asegura que ningún otro producto de su oferta haya sido afectado.

La cifra de menos del 5% se refiere a sus clientes, según su propia comunicación. No hace posible calcular un total de usuarios de Internet interesados. Los proyectos, sitios y visitantes de una empresa son unidades diferentes: agregarlos juntos o reemplazarse producirían un balance engañoso.

La exposición no es un robo demostrado

En el informe provisional del 17 de noviembre se indicaba que la investigación no tenía pruebas para extraer datos personales. Esta formulación describe el estado de los elementos disponibles, no una garantía de que nada ha sido robado. El proveedor anunció una investigación con un especialista independiente y un informe final.

Por lo tanto, debe hacerse una distinción entre la corrección anunciada, que se refiere a la seguridad del servicio, y la evaluación de las consecuencias pasadas para cada cliente. El primero no cierra automáticamente el segundo. The last public communication consulted was dated 18 November, although the case was still being investigated on 19 November.

Focus on formal communications

Para una empresa cliente, el primer punto de referencia sigue siendo la confirmación individual del proveedor, que se enviará a su gerente de seguridad. Para los usuarios de Internet, una lista de marcas que circulan en redes no reemplaza el aviso del servicio que utilizan. Un email alarmista no debe convertirse en una razón para comunicar una contraseña o información de pago.

Los dispositivos actualizados y la alerta ante tensiones inusuales siguen siendo precauciones generales. Sólo ellos no determinan si una persona fue expuesta a este incidente. Las confirmaciones específicas de los servicios pertinentes y las conclusiones de la investigación siguen siendo necesarias.

Cubierta: Jonas Svidras / Pexels, archivo Libnanews. Ilustración sin fecha, no representando ningún dispositivo comprometido o cliente de Optimizely.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews