El proyecto de ley sobre nombramientos y ascensos de la Universidad Libanesa distingue tres grados y establece requisitos para la antigüedad y las publicaciones. Aprobada en comité, no fue discutida en sesión plenaria el 12 de noviembre. La comparación de las versiones revela una enmienda sobre el trabajo resultante de la tesis. Los criterios de evaluación siguen siendo referidos en gran medida al consejo universitario. El texto también contiene disposiciones para los expedientes ya presentados y especifica varias facultades institucionales.

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La Ley de nombramientos y ascensos de la Universidad Libanesa rediseña tres grados académicos y establece la antigüedad y las publicaciones para cada paso. Aprobada en el comité el 4 de noviembre, no se examinó en la sesión plenaria del 12 de noviembre, interrumpida por falta de quórum. No constituye una reforma eficaz. Su versión modificada deja al consejo universitario con una responsabilidad decisiva: definir cómo se evaluará la investigación.

Tres grados, pero no una simple traducción de los títulos antiguos

El texto distingue los grados de profesor adjunto, profesor asociado y profesor, que pueden ser dictados en francés por profesor adjunto, profesor asociado y profesor. Usando sólo los títulos franceses sin explicar la transición perdería parte del contenido de la reforma: el antiguo rango árabe de « outaz moussaed » no correspondería al nuevo rango con el mismo nombre.

Las disposiciones transitorias prevén la clasificación de los docentes que actualmente tienen este título como profesores asociados. La facultad lo conservaría. En cuanto a los titulares de un doctorado todavía clasificados como « deber », serían reclasificados como profesores auxiliares. El proyecto también eliminaría la distinción entre doctorados de primera y segunda categoría.

El doctorado otorgado por la Universidad Libanesa, o un diploma equivalente obtenido en una universidad reconocida oficialmente, constituiría el diploma de referencia. Una disposición específica mantiene un camino de equivalencia para ciertas especialidades de la Facultad de Bellas Artes y Arquitectura, comenzando con un título de maestría y diez años de experiencia en la especialidad, evaluada según las reglas de esta facultad.

Cinco años y cinco investigaciones en cada etapa

Para alcanzar el rango de profesor asociado, el candidato debe tener un doctorado, haber obtenido el rango de profesor adjunto y justificar cinco años de educación superior después de ese nombramiento. La versión modificada especifica que la enseñanza debe haber sido proporcionada a toda costa, de acuerdo con las reglas de la universidad en la que fue ejercida. También solicita cinco trabajos de investigación originales publicados en el campo de la especialidad después de obtener el doctorado.

El acceso al título de profesor se basaría en un segundo período de cinco años de enseñanza superior de pleno servicio, esta vez después de obtener el título de profesor asociado. Después de esta promoción se necesitarán cinco búsquedas originales adicionales. Para este segundo pasaje, el texto establece que este trabajo debe caer dentro de la especialidad de la Universidad Libanesa y estar fuera del texto de la tesis.

Así pues, la antigüedad y el número de publicaciones son dos condiciones acumulativas. La producción de cinco estudios de investigación por sí sola no sería suficiente para eliminar los cinco años de enseñanza requeridos. Por el contrario, la antigüedad no sustituiría las publicaciones científicas.

Una diferencia importante en el trabajo de tesis

La comparación entre el proyecto gubernamental y la versión aprobada en comité revela un cambio específico. El texto original excluye expresamente el trabajo resultante de la tesis para el acceso al grado intermedio. Esta aclaración ya no está incluida en el artículo correspondiente de la versión modificada. Sin embargo, la exclusión sigue estando escrita para el acceso al rango superior.

Esta diferencia no significa que cualquier publicación de tesis sea aceptada automáticamente. Significa que esta exclusión ya no puede describirse como una prohibición general, idéntica a las dos etapas, contenida en el proyecto enmendado. El carácter original de la investigación sigue siendo necesario y las normas de evaluación aún deben aclararse en el marco previsto en el texto.

La distinción es particularmente importante para las disciplinas en que una tesis da lugar a varios artículos. Contando este trabajo, determinando su propia contribución y evitando el valor de varias veces el mismo resultado son preguntas de evaluación separadas de la única declaración de publicaciones.

Normas de evaluación referidas al consejo universitario

Article 7 gives the council of the Lebanese University the definition of rules for original research, evaluation procedures and promotions, taking into account international academic tradition. El proyecto en sí no proporciona una rejilla detallada para cada disciplina.

En particular, no establece ninguna ponderación del trabajo de cada coautor en una publicación colectiva, ni establece ninguna clasificación obligatoria de las revistas cuartiles, ni establece ningún procedimiento específico para apelar contra una evaluación desfavorable. Por consiguiente, el proyecto no puede atribuirse garantías o restricciones que no establece. La ausencia de esa aclaración en el texto tampoco demuestra la ausencia de ninguna otra norma aplicable.

Para las publicaciones colectivas, la cuestión práctica sigue siendo la contribución personal del candidato: diseño de investigación, recopilación de datos, análisis o escritura. Para disciplinas cuya producción toma la forma de libros, ediciones críticas o creaciones, queda por definir cómo este trabajo sería apreciado como parte de un requisito general para la investigación original. Estas son consecuencias de referirse a las normas de evaluación, no a nuevos criterios ya adoptados.

No todos los archivos comprometidos cambiarían al nuevo régimen

En la versión enmendada se dispone que las normas antiguas seguirían aplicándose a las solicitudes de evaluación de la investigación y promoción registradas antes de la aprobación del texto. Así pues, la fecha de registro del expediente sería decisiva para determinar qué régimen utilizar, si finalmente se aprobara la ley en esta redacción.

El proyecto también aborda las competencias institucionales. Se distingue el procedimiento para contratos a tiempo completo y las solicitudes de nombramiento de ese tipo para contratos por hora y de capacitación. Para el primero, el mecanismo se fijará por decreto en el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Educación, basado en una propuesta del consejo universitario previa consulta con los consejos unitarios. Los contratos por hora y de capacitación estarían sujetos a una decisión del consejo universitario a propuesta de los consejos unitarios.

Por lo tanto, la cuestión del texto va más allá del cambio de títulos. Se refiere a la duración de las carreras, la labor realizada, la tramitación de los casos ya presentados y la distribución de las decisiones entre los órganos de la universidad y el gobierno. Su aprobación por el Comité de Educación es un paso parlamentario, no la aplicación de estas nuevas normas.

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