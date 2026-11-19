El Ministerio de Industria especifica las condiciones del certificado industrial y el certificado para importar maquinaria. El decreto distingue las licencias, los plazos de validez y las pruebas. La exención se refiere a las obligaciones aduaneras en el equipo industrial, sin introducir una exención general de todos los impuestos aplicables.

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El Ministerio de Industria especifica las condiciones para obtener el certificado industrial y el certificado de maquinaria importadora. La Orden 87/1 del Ministro Issa al-Khoury, emitida el 19 de noviembre, distingue los documentos según la situación administrativa de la fábrica. El certificado de importación se refiere a establecimientos con permiso de construcción industrial. Se prevé exclusivamente la exención de las obligaciones aduaneras en el equipo destinado a su industria.

Certificado Industrial: Validez de Licencia

El certificado industrial certifica que un establecimiento opera una planta. Especifica la actividad y ubicación. Su duración depende del título y de las medidas que se están adoptando. Para plantas con autorizaciones operativas, puede ser hasta un año.

El techo cae a seis meses en dos situaciones. The first concerns a plant authorized to operate that has filed an application for licence amendment or transfer of operation, which is still under review. La segunda se refiere a una planta ya en funcionamiento, pero con un permiso de construcción industrial.

El texto también prevé un certificado válido sólo para la exportación. Una planta existente y activa cuya solicitud de licencia está pendiente puede obtenerla por un máximo de tres meses. El establecimiento con un plazo administrativo otorgado por el Ministerio también podrá recibir este documento limitado a las exportaciones. Su validez no excederá entonces la expiración de ese período.

Documentos solicitados para la primera cuestión

El archivo incluye el formulario de solicitud y los documentos que identifican al solicitante. Si un representante actúa en el lugar del propietario o signatario autorizado, se requiere una orden notarizada. El texto prevé un documento de identidad o, para un solicitante extranjero, un permiso de trabajo.

La fábrica debe adjuntar su licencia industrial o recepción de una solicitud sin decisión: licencia, modificación o transferencia de operación. Las piezas relacionadas con la entidad varían en forma. Incluyen documentos en el registro comercial de una empresa o establecimiento comercial, la decisión de establecer una cooperativa o la recepción administrativa de una asociación.

La evidencia de ocupación es otro aspecto. La Orden enumera el arrendamiento certificado por el municipio o registrado en el Ministerio de Finanzas, el título de propiedad, la autorización de ocupación notarizada o el certificado municipal. También requiere pólizas de seguro contra incendios, responsabilidad civil y accidentes industriales.

La renovación toma estas partes y añade el certificado anterior. El requisito de producir pruebas de ocupación no se aplica a las plantas autorizadas para operar en sus propios locales.

Importación de maquinaria: documento separado

El certificado industrial para maquinaria importadora no se confunde con el certificado industrial. Article 5 reserves it to establishments holding an industrial construction permit. La ventaja definida se refiere a las obligaciones aduaneras aplicables al equipo necesario para equipar su industria. Esta disposición no prevé una exención general del IVA ni todos los impuestos de importación.

El solicitante debe proporcionar su autorización de construcción, documentos de entidad y representantes y pruebas de ocupación. La misma exención se aplica cuando la licencia se refiere a locales limpios. El archivo también incluye facturas por el equipo previsto y documentos para identificar y comprender su uso: catálogos, avisos u otros documentos técnicos. La administración puede solicitar información adicional.

Un mes sin completar el archivo puede llevar a la negativa

Article 7 allows the administration to refuse an application after one month of filing. Esta posibilidad se aplica si el solicitante no proporciona un documento, no hace una reclamación o no sigue su expediente durante ese período. Esto no es una promesa de emisión dentro de un mes ni una aprobación automática al final de ese período.

El certificado tampoco constituye una certificación de calidad ni una garantía de seguridad. No protegerá una licencia contra la suspensión o el retiro decidido por la autoridad competente. El departamento mantiene la opción de realizar una inspección in situ y solicitar pruebas adicionales. El cese de la actividad industrial o la transferencia del establecimiento a otra tierra hace que el certificado se desplace.

El solicitante y su representante seguirán siendo responsables de la autenticidad de los documentos presentados. La Orden deroga las disposiciones incompatibles, con excepción de las calderas de vapor. Su último artículo prevé la publicación y aplicación desde la fecha de emisión; la reproducción hecha pública el 19 de noviembre no presenta por separado la fecha de la firma.

Ilustración: un retrato de archivo de Joe Issa el-Khoury, publicado en Libnanews en febrero de 2025. Fecha de tiro y fotógrafo no informado. Libnanews Archives; conservada toda la fotografía, aderezo editorial.

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