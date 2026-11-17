Desde el 16 de noviembre se han recibido solicitudes en Abu Dhabi. En Dubai, la apertura se anuncia más adelante en la semana, sin fecha específica.

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Los residentes libaneses de los Emiratos Árabes Unidos pueden solicitar ahora un pasaporte biométrico en la Embajada del Líbano en Abu Dhabi. Seguridad General establece el comienzo de la recepción de solicitudes el lunes 16 de noviembre de 2026. Para el Consulado General en Dubai, anunció una apertura más tarde esa semana, sin dar un día específico.

Abu Dhabi operativo, Dubai aún anunció

La distinción es importante para los usuarios: el comunicado de prensa confirma una fecha de inicio en Abu Dhabi, pero no permite que la ventana de Dubai sea considerada ya abierta. Un anuncio general sobre el despliegue del equipo en el extranjero no sustituye la confirmación local de la recepción de solicitudes.

El Consejo de Seguridad General presenta esta prórroga como un paso en su plan de despliegue progresivo para las misiones diplomáticas libanesas. El objetivo anunciado es reducir los viajes y las formalidades impuestas a los expatriados permitiéndoles llevar a cabo más formalidades en su país de residencia.

Lo que el anuncio no especifica

En el comunicado de prensa no se detallan los documentos que deben proporcionarse, las tasas o los plazos para su publicación. Tampoco especifica si la recepción es sólo por nombramiento o qué situaciones individuales son elegibles. Por lo tanto, la apertura de un servicio depositario no significa que el pasaporte sea expedido en el lugar o devuelto inmediatamente.

Antes de viajar, los solicitantes deben obtener confirmación de la elegibilidad, el proceso de nombramiento y la lista de documentos justificativos del puesto diplomático de que se trate. Para Dubai, el primer cheque sigue siendo la fecha efectiva de puesta en marcha. Los procedimientos publicados para otros consulados no deben transponerse automáticamente en los Emiratos.

Extensión consular progresiva

Esta apertura forma parte de una ampliación de los servicios biométricos en el extranjero, también mencionada por el Ministerio del Interior en relación con varios puestos diplomáticos. Para los residentes de los Emiratos, la novedad concreta es la posibilidad anunciada de presentar la solicitud en Abu Dhabi desde el 16 de noviembre. El siguiente paso verificable será el comienzo efectivo de la recepción en Dubai, seguido de la publicación de las modalidades prácticas para los dos puestos.

Ilustración: pasaportes libaneses, archivos fotográficos Libnanews. Fecha de disparo no establecida; No es la nueva ventana de Abu Dhabi. © Archivos Libnanews.

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