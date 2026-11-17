El Banco del Líbano, en su informe anual de 2025, distingue entre los ingresos en dólares de sus activos y las recuperaciones en dólares bancarios. Entre otras cosas, menciona $109.15 millones en costos de dividendos para Middle East Airlines durante dos años y $195,600 en rentas en 2025. Estas cantidades no constituyen un único ingreso anual y no miden el valor de sus activos. Los ingresos de los activos de BDL responden a una pregunta más específica que su precio de venta. Un edificio puede generar alquiler; un interés puede pagar un dividendo; una reclamación puede ser recuperada. El informe anual, enumerado en el catálogo de noviembre de 2026, distingue estas operaciones. Su naturaleza, período y disponibilidad deben mantenerse para entender lo que realmente traen.

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El Banco del Líbano, en su informe anual de 2025, distingue entre los ingresos en dólares de sus activos y las recuperaciones en dólares bancarios. Entre otras cosas, menciona $109.15 millones en costos de dividendos para Middle East Airlines durante dos años y $195,600 en rentas en 2025. Estas cantidades no constituyen un único ingreso anual y no miden el valor de sus activos.

Los ingresos de los activos de BDL responden a una pregunta más específica que su precio de venta. Un edificio puede generar alquiler; un interés puede pagar un dividendo; una reclamación puede ser recuperada. El informe anual, enumerado en el catálogo de noviembre de 2026, distingue estas operaciones. Su naturaleza, período y disponibilidad deben mantenerse para entender lo que realmente traen.

Ingresos de activos BDL: dividendos MEA cubren dos años

El documento muestra la recaudación de 109.151.898 dólares en gastos de dividendo de Middle East Airlines durante un período de dos años. No da un desglose anual de este total en este pasaje. Presentarlo como ingreso en 2025 por sí solo podría duplicar la tasa sugerida al lector.

Divide esta cantidad por dos daría un promedio aritmético, no el pago real recibido cada año. La distribución puede ser irregular. Sin un calendario detallado, no es posible deducir un ingreso anual recurrente o extender esta cantidad a la misma cantidad en un pronóstico para 2026 o 2027.

BDL menciona por separado $715,000 en costos de dividendos de La Compañía Árabe de Inversiones, o TAIC. El informe también indica una revaloración de sus participaciones en dólares frescos. Una revaloración y un dividendo no son dos formas equivalentes de ingresos: los primeros cambios una estimación de valor, el segundo corresponde a una distribución.

Los alquileres no dan el valor de los edificios

La cartera de bienes inmuebles alquilados generó $195,600 nuevos en 2025. Esta cantidad es para propiedades de alquiler. No debe presentarse como el retorno de todos los edificios bancarios centrales, algunos de los cuales pueden tener otros usos.

El informe añade que todos los bienes inmuebles han sido revaluados en dólares frescos, pero esta revaloración aún no se ha registrado en libros. No proporciona un total para calcular una rentabilidad consolidada aquí. Tampoco proporciona los costos necesarios para convertir los alquileres recibidos en ingresos netos de alquiler.

Un rendimiento requiere un numerador y un denominador comparable. Divide los alquileres de algunas propiedades alquiladas por el valor de todo el patrimonio mezclaría dos perímetros. Dividir ingresos brutos por un valor viejo produciría otro sesgo. Los datos disponibles se utilizan para medir una corriente de efectivo identificada, no para establecer un precio de venta.

Las distribuciones de fondos no todos tienen la misma liquidez

La vigilancia de las inversiones relacionadas con la Circular 331 proporciona varias sumas adicionales. BDL afirma que recibió $164.934 en honorarios del Fondo Berytech II y $54,803.08 en honorarios de las Inversiones de Salto I. También menciona 3 millones de dólares de los bancos del Fondo Azure y 841.773 dólares del Fondo Feniciano I.

Operación presentada en el informe 2025 Monto Cualificación retenida MEA Dividends 109.151.898 dólares Dólares frescos, durante dos años Dividendos de TAIC 715.000 dólares Dólar fresco Ingresos de edificios arrendados 195.600 dólares Dólares frescos, 2025 Distribución del Fondo Berytech II 164.934 dólares Dólar fresco Distribución de las Inversiones de Salto I 54.803 dólares,08 dólares Dólar fresco Distribución del Fondo Azure 3 millones de dólares Dólares bancarios, « lolares » Distribución del Fondo Fenicio I 841.773 dólares Dólares bancarios, « lolares »

Esta tabla no propone voluntariamente ningún total general. Desarrolla las operaciones descritas con sus características. Agregar dólares frescos y « lolares » como si tuvieran la misma disponibilidad borraría la distinción hecha por el documento. No se proporciona un corte de pelo uniforme para convertirlos en una cantidad líquida comparable.

Tampoco debería tratarse automáticamente una distribución de fondos como beneficio. Dependiendo de su naturaleza, puede incluir un retorno de capital. La aprobación del informe no detallará este desglose. Por lo tanto, las sumas recibidas no son suficientes para calcular la rentabilidad de las inversiones iniciales.

La recuperación bancaria no es un dividendo

En otra sección, BDL menciona $415,107 dólares bancarios recaudados de Byblos Bank. Los vincula con la recuperación de la deuda de Banque Faraón » Chiha, como parte de las instalaciones de préstamo vinculadas a los mecanismos de fusión y reforma bancaria. Esta cantidad equivale a un reembolso de la deuda, no a un alquiler o dividendo.

Estas distinciones hacen imposible confundir tres preguntas: cuánto posee el BDL, cuánto cobra, y cuánto de estos recibos constituyen ingresos. También evitan convertir los ingresos identificados en sobres ya asignados al reembolso de los depositantes. El informe no decide esa asignación.

Para los fondos y empresas vinculadas a la Circular 331, el banco central finalmente declara que no concedió ninguna nueva aprobación en 2025, como en 2024. Por consiguiente, las distribuciones documentan la vigilancia de las inversiones existentes. Una evaluación de su desempeño todavía requeriría capital, posibles pérdidas, costos y fechas exactas de pago.

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