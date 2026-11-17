An investigation by the New York Times, examined through its accessible covers, questions the Iranian track in the disappearance of Ron Arad. Se alegan secuestros, desacuerdos de inteligencia y búsquedas en el Líbano: se siguen atribuyendo revelaciones sin establecer judicialmente responsabilidades ni resolver el destino del navegante israelí.

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Una encuesta del New York Times publicada el 15 de noviembre puso en tela de juicio la pista iraní siguió durante décadas para encontrar a Ron Arad. According to the accessible reports, the Israeli services had abducted Iranian officials to interrogate them, while several assessments had already directed the research towards Lebanon. Estas revelaciones siguen siendo conclusiones periodísticas, no hechos establecidos por una decisión judicial.

Libnanews consultó los informes detallados de Ynet, el Times de Israel y el Jerusalem Post, así como archivos en el archivo. Dado que el texto original del New York Times no es accesible durante esta verificación, se le atribuyen los siguientes elementos nuevos en estas ocasiones. Su concordancia no es una confirmación independiente: se refieren a la misma investigación.

Ron Arad: La investigación examinó los secuestros

Dos funcionarios iraníes ocupan un lugar central en las narrativas publicadas. La primera es Alireza Asgari, ex Viceministro de Defensa, que desapareció en Estambul. The second is Abdullah Saberi, a commander of the Revolutionary Guards, who was reportedly abducted in Damascus in September 2021.

Según el informe del Jerusalem Post, el New York Times atribuye a los ex funcionarios estadounidenses la afirmación de que Asgari fue capturado, interrogado y asesinado por agentes Mossad. Este es un cargo particularmente grave, basado en testimonios denunciados. Libnanews could not independently verify the circumstances of his disappearance or the circumstances of his alleged death.

Para Saberi, la historia se basa en fuentes iraníes y sirias citadas en la investigación. He was reportedly taken to Israel and interrogated about Arad before being released in South Africa. The recaps also report allegations of torture. Sólo ellos no permiten que estos hechos o responsabilidades individuales se establezcan judicialmente.

Disagreements in Israeli intelligence

El interés de la investigación va más allá de la cuenta de estas transacciones. Describe una discrepancia entre las hipótesis privilegiadas y las reservas expresadas dentro de los servicios israelíes.

En su recaptura, Ynet reporta las nominaciones de Rami Igra, ex jefe del Mossad a cargo de los desaparecidos. Cuestionó un testimonio médico que había alimentado la idea de una detención de Arad en Irán. The witness alleged that he had treated the navigator without providing any evidence to corroborate his story.

Ynet también cita a Yuval Diskin, ex director de Shin Bet. Según el New York Times, una nueva evaluación realizada en 2006 había descartado un traslado a Irán. Avi Kalo, ex funcionario militar encargado del caso de las personas desaparecidas, llegó a una conclusión en 2016 dirigiendo la búsqueda hacia Nabi Chit en la Bekaa.

Estas cuentas nominativas son distintas de las cuentas anónimas de operaciones clandestinas. Identifican a quienes cuestionan las viejas evaluaciones. However, they do not provide any defined location of a remains or permanent evidence of the circumstances of the disappearance.

Negación y preguntas abiertas de Israel

Las acusaciones que rodean a Asgari no son nuevas, aunque la investigación les traiga una nueva historia. On 7 March 2007, an agency dispatch reported the denial of the Israeli Defense Minister Amir Peretz. Rechazó la participación de Mossad en la desaparición del ex líder iraní.

Esta negación histórica debe ser recordada, pero no puede ser presentada como respuesta a las revelaciones de noviembre de 2026. The documents consulted do not fully return the right of reply procedures for the original investigation. Tampoco pueden transformar la ausencia de confirmación oficial en una confesión.

Nabi Chit, un sitio de investigación ya conocido

Ron Arad desapareció después de expulsar su avión sobre el Líbano en 1986. Fotografías y cartas luego atestadas a su cautiverio. El caso pasó por varios decenios de negociaciones, evaluaciones contradictorias y operaciones de investigación.

Nabi Chit no aparece de repente con esta investigación. On the night of 6-7 March 2026, an Israeli operation in this area had already targeted the search for navigator-related items. Libnanews then reported the communiqués of the two armies: Israel acknowledged that it had found no evidence on the site sought, while the Lebanese army announced the death of three of its soldiers and civilians in the bombings accompanying the intervention.

La hipótesis de la muerte de Arad en el Líbano en 1988, reportada en la investigación, no resuelve todas las preguntas. Queda por determinar la ubicación de sus restos y las circunstancias exactas de su desaparición. Las nuevas acusaciones relativas a operaciones clandestinas también requieren pruebas verificables más allá de las pruebas publicadas.

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