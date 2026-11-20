Escuelas prematuros, universidades, familias e intercambios: por qué el francés permanece presente en el Líbano sin ser su idioma oficial.

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El francés está presente en el Líbano porque es transmitido por escuelas, universidades, familias e intercambios culturales, mucho antes y mucho después del mandato francés. Contiene un lugar importante, pero el árabe es el idioma oficial y no todos los libaneses hablan francés.

El escuchar francés en una calle de Beirut, en un aula o por teléfono no significa que el Líbano sea un país de habla francesa de la misma manera que Francia. El lenguaje ocupa un lugar especial en una sociedad plurilingüe. Para comprender esta presencia, hay que distinguir su historia, su papel escolar y los usos reales de los habitantes.

Una presencia prefrancesa

El mandato francés fortaleció el lugar del francés, pero no lo presentó a un territorio donde nadie lo conocía. Las redes e intercambios religiosos con Europa ya habían establecido su uso en el siglo XIX, cuando la región seguía perteneciendo al Imperio Otomano.

La Universidad de Saint Joseph de Beirut proporciona un punto de referencia preciso. Fundada en 1875 por la Sociedad de Jesús, precede al mandato por varias décadas. Sus instituciones han capacitado a generaciones de estudiantes en diferentes disciplinas. Así pues, el francés se difundió no sólo como idioma de conversación, sino también como idioma de estudio y acceso a profesiones.

Esta historia escolar cuenta más que una explicación reducida a un vínculo sentimental con Francia. Se mantiene un lenguaje cuando se utiliza para aprender, trabajar y transmitir conocimientos. El paso a través de instituciones educativas dio usos sostenibles franceses, que luego fluían a familias y círculos profesionales.

Qué mandato ha cambiado

Después de la Primera Guerra Mundial, la tutela francesa dio a este idioma un peso político y administrativo adicional. En la Constitución de 1926, el francés tenía un estatuto oficial junto con el árabe. El idioma se incluye en las instituciones del nuevo Estado, así como en las redes educativas ya presentes.

Este período debe distinguirse de la situación jurídica actual. El fin de la tutela no elimina las aptitudes lingüísticas, las escuelas o las bibliotecas. Pero cambia el marco nacional en el que se utilizan. La práctica del francés continúa en un Líbano independiente; No es la extensión de una soberanía francesa sobre el país.

¿El francés sigue siendo un idioma oficial?

No. El artículo 11 de la Constitución actual establece que el árabe es el idioma nacional oficial y se refiere a una ley que determina los casos de uso del francés. Esta disposición particular no coloca ambos idiomas en el mismo plano. La Organización Internacional de la Francofonía también clasifica el árabe como idioma oficial del Líbano y el francés como lengua extranjera.

La confusión viene a menudo del uso de la palabra « Francophone ». Puede designar a una persona que habla francés, una institución que lo usa para enseñar, o un país que es miembro de la Francofonía. No significa necesariamente que el francés tenga un estatuto oficial. El Líbano ha sido miembro de la organización desde 1973 sin renunciar a su idioma árabe oficial.

La escuela sigue siendo un conductor esencial

En parte de las instituciones libanesas, el francés no se limita a un tema enseñado unas horas a la semana. También se utiliza para aprender matemáticas o ciencia. El Instituto Francés describe un sistema educativo estructuralmente bilingüe en el que estos temas se enseñan en francés o inglés según las instituciones.

Esta organización ayuda a entender por qué un estudiante puede adquirir un vocabulario científico francés mientras habla principalmente árabe en casa. También explica que dos libaneses de la misma edad tienen habilidades muy diferentes en francés: sus antecedentes educativos y las oportunidades para practicar no son idénticas.

El francés como escuela no sólo pertenece a escuelas privadas. La cooperación educativa también se refiere al sector público, la formación de maestros y las instituciones educativas libanesas. Por lo tanto, sería incorrecto asimilar automáticamente la francofonía, la escuela privada y la pertenencia al mismo entorno social.

Estudios y enlaces profesionales

Las universidades continúan esta práctica. Estados Unidos se presenta hoy como una institución de lengua y cultura francófona, destacando al mismo tiempo francés, inglés y árabe. Esta combinación muestra que la Francofonía universitaria no implica la exclusión de otros idiomas.

Las asociaciones entre instituciones libanesas y francesas, diplomas conjuntos e intercambios de investigadores también dan valor práctico francés. Puede facilitar el currículo, la movilidad o la colaboración. Sin embargo, la educación superior libanesa no forma un conjunto lingüístico uniforme: elegir una universidad o una especialidad puede conducir a usos muy diferentes.

¿Todos los libaneses hablan francés?

No. La hoja OIF basada en su informe 2022 estimaba que los francófonos eran del 38% de la población. Este punto de referencia de fecha no constituye un censo lingüístico de 2026 y no significa que todas estas personas utilicen el francés a diario al mismo nivel. Comprender una conversación, leer un artículo y escribir un texto profesional son habilidades distintas.

El lenguaje que escuchamos depende en gran medida del lugar y de los interlocutores. Una reunión en una universidad francófona no describe las prácticas de todo el país. Asimismo, el uso del francés en una familia no implica que sus miembros hayan abandonado el árabe libanés en sus intercambios diarios.

Un idioma entre varios

El árabe libanés, el francés y el inglés pueden coexistir en los viajes de la misma persona. La elección varía con la persona de contacto, el trabajo, los estudios o el tema. Pasar de un idioma a otro no es una ausencia de un idioma nacional: es una práctica plurilingüe, hecha posible por diferentes aprendizajes y hábitos.

La vida cultural ayuda a mantener el francés más allá del aula. El Instituto Francés del Líbano organiza actividades lingüísticas y artísticas mediante una red establecida en varias regiones. Los intercambios con autores, artistas e instituciones permiten que el lenguaje siga siendo una práctica cultural, en lugar de una mera memoria escolar.

Si uno habla francés en el Líbano, es por lo tanto porque varios relés han seguido y siguen existiendo: la educación antes del mandato, las instituciones de este período, y luego las opciones educativas, profesionales y culturales de un país independiente. Esta historia explica una fuerte presencia, sin hacer francés el idioma de todos los libaneses o borrar la plaza central del árabe.

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