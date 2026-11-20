El ministerio está pidiendo una revisión del precio de la electricidad de todas las centrales eléctricas, no sólo diesel. No se publica nueva escala. El efecto en los hogares dependerá de la protección de las primeras cien kilovatios horas y del costo de la electricidad adicional adquirida en un generador privado.

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El Líbano está considerando una nueva fórmula para calcular el arancel eléctrico del Líbano. El Ministerio de Energía ha solicitado que el cálculo no se limite a las centrales diesel y térmicas ya en funcionamiento. La empresa presentó un proyecto revisado para su examen. El 13 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó un plan general de electricidad, pero sus decisiones publicadas no establecen un nuevo precio por hora kilovatio.

La carta de electricidad del Líbano al Ministerio distingue la fórmula para calcular la decisión arancelaria. Informó sobre las observaciones del Ministro y luego pidió que el proyecto revisado se enviara al Consejo de Estado para que lo asesorara. Menciona tablas adjuntas. Las tablas no se incluyen en la copia disponible de la carta. Por lo tanto, una cantidad aplicable a una factura no puede deducirse, ni puede confirmarse un límite de aumento o una fecha de aplicación.

Un cálculo para cubrir más plantas

El Ministerio pide que se examinen todas las plantas que producen durante el período. Se refiere a instalaciones hidráulicas y unidades térmicas que pueden entrar en servicio. La observación apunta a un primer método que se basa principalmente en el precio del diesel y las centrales térmicas entonces activas. El costo de un litro de combustible no es suficiente para medir el costo promedio de la red si parte de la electricidad se produce de otro modo.

El precio de compra del combustible puede aumentar mientras que una mayor parte de la producción proviene de la hidráulica. Por el contrario, el combustible más barato no conduce necesariamente a una reducción equivalente en el costo promedio si la empresa tiene que producir más con sus unidades menos eficientes. El lugar de cada fuente en el cálculo por lo tanto cuenta tanto como el precio de referencia utilizado para el aceite.

El Departamento también solicita que el cálculo se compare con la versión más reciente del plan de recuperación de gastos. En su adición publicada en diciembre de 2025, Electricidad del Líbano dice que el fin del acuerdo de intercambio con Iraq requiere que financie el costo del combustible en sí mismo. La adición también actualiza los supuestos sobre centrales eléctricas, facturas realmente pagadas y la recuperación de los atrasos. Es un plan financiero de la empresa, no la fórmula arancelaria final presentada al gobierno.

¿Quién pagaría más depende del tranche modificado

En un comunicado de prensa publicado en 2026, Electricidad del Líbano recordó la escala de referencia: 10 centavos de dólares por hora kilovatio para las primeras 100 kilovatios horas, y 27 centavos más allá. A 100 kilovatios horas, la cuota de energía es de $10. A 200 kilovatios horas, representa $37. Estos ejemplos excluyen las acciones y los impuestos fijos. No describen una factura completa.

Esta diferencia de precio le permite situar el problema sin asignar un porcentaje al proyecto. Si sólo se elevara la banda superior, un suscriptor que permanece por debajo del umbral de 100 kilovatios no vería su parte de aumento de energía por esta razón. Si, por el contrario, se planteó la primera serie, el efecto también afectaría a los pequeños consumidores. Y si se añadieran cien dólares a ambos precios, representaría un aumento del 10% en el primer precio y alrededor del 3,7% en el segundo. Este cálculo es una ilustración, no un escenario elegido por Electricidad del Líbano.

También es necesario distinguir la cuenta pública de lo que un hogar gasta para iluminar. Un hogar que compra energía de un generador privado puede ver una posición creciente mientras que el otro permanece sin cambios. Una mejora en el servicio público podría reducir la necesidad de poder privado, pero ni la letra ni las decisiones publicadas cuantifican este efecto para los suscriptores. El arancel propuesto por sí solo no garantiza una serie de horas de poder.

Los pagos no pagados públicos siguen otro procedimiento

El 12 de noviembre el Parlamento aprobó una consignación de 8.950 millones de libras esterlinas para pagar parte de las facturas acumuladas de las administraciones y organismos públicos. Este crédito es para una deuda ya constituida. No es un aumento del precio de los hogares y no prueba que el dinero ya ha sido cobrado. El propio plan de recuperación eléctrica del Líbano distingue entre las cantidades facturadas y los ingresos recibidos: un precio revisado no aborda el problema de las facturas no reflejadas.

El documento que mediría el efecto sobre los hogares es la fórmula finalmente aprobada, con la base y el tratamiento de cada tramo, las normas para la revisión ascendente y descendente, y los períodos de consumo a los que se aplicará. Estos elementos no se derivan de la aprobación del plan general ni de la solicitud de opinión dirigida al Consejo de Estado.

Deir Ammar Central en el norte del Líbano. Fotografía de archivo publicada en la biblioteca de medios en febrero de 2019, fecha exacta de tiro sin establecer. No muestra el estado actual de la instalación. Foto François el Bacha / Libnanews.

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