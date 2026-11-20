Una propuesta prevé un plazo del 28 de febrero de 2029 para algunos antiguos inquilinos. Proporciona tres niveles de aumento y permitiría a los propietarios solicitar un cheque de elegibilidad. Los dos textos de la agenda del 12 de noviembre no están entre los adoptados en las actas del Parlamento.

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Una propuesta del Comité de Administración y Justicia prevé un plazo del 28 de febrero de 2029 para algunos ex inquilinos en el Líbano. Los dos textos sobre alquileres figuran en el programa complementario del 12 de noviembre. No se incluyen en las listas de textos adoptados emitidos después de las reuniones matutinas y nocturnas. En este momento, la fecha de 2029 no es un nuevo derecho a mantener en los locales.

El comité ha reunido dos propuestas en una fórmula de transición. En el documento se examinan los contratos de arrendamiento residencial concertados antes del 23 de julio de 1992 y abarcados por la Ley 2/2017. No abarca los recientes arrendamientos residenciales o antiguos locales comerciales. El texto no extiende todos los contratos. Se reserva el plazo para los inquilinos que cumplan las condiciones del fondo de apoyo previsto por la ley.

Dos carriles dependiendo de la situación del inquilino

La primera se refiere a quienes ya han aplicado al fondo en las formas y condiciones previstas. El segundo está dirigido a los que no lo hayan hecho: el texto les permitiría presentar una solicitud ante el tribunal de alquiler competente cuando se les notifique una acción de expulsión. Este mecanismo propuesto no está abierto a las ventanas del Fondo ni es elegible para la ayuda.

En ambos casos, el arrendador podría pedir al tribunal que nombrara un experto para verificar la elegibilidad del inquilino. El informe de la comisión presenta este control como una protección del derecho del propietario. Sin embargo, la fórmula no indica explícitamente cómo se tratarían las asignaciones ya notificadas antes de su entrada en vigor. No contiene una suspensión general de las actuaciones.

Veinte, cuarenta y sesenta veces el alquiler de referencia

El cálculo propuesto se basa en el alquiler de 2017. Puso un objetivo de 60 veces esa base, luego lo aplicó en pasos: un tercio en 2026, dos tercios en 2027 y todo en 2028. Por lo tanto, el cálculo da veinte, cuarenta y sesenta veces la cantidad de referencia para las tres etapas. Este no es un aumento sucesivo de alquiler pagado el año anterior. El año 2026 se incluye en la fórmula, mientras que no se establece fecha efectiva.

La elección de la cantidad de 2017 hace que el cálculo dependa de la base utilizada para cada contrato. Por lo tanto, dos viviendas no están necesariamente sujetas al mismo resultado en libras. El documento no regula detalladamente el tratamiento de todos los acuerdos concertados entre donantes y arrendatarios después de la reforma. La prórroga propuesta terminaría automáticamente el 28 de febrero de 2029 para contratos cubiertos, según el texto. Este término aparece en el proyecto: no reemplaza las normas vigentes aplicables a cada controversia.

Qué muestran los documentos del Parlamento

En septiembre, la Comisión determinó que la ejecución del fondo de apoyo por el ejecutivo no había tenido éxito. In November, its members reviewed data from the Ministry of Finance on the housing concerned and statistics on litigation. El resultado es un texto específico: en lugar de extender todos los contratos, se propone condicionar la retención a la situación de los arrendatarios elegibles. La copia del informe anuncia la aprobación en comité de las dos propuestas fusionadas y modificadas. Pide al Parlamento su aprobación, que distingue las dos etapas.

Las actas de las sesiones del 12 de noviembre enumeran los textos aprobados, pero no aparecen ni la fórmula de la Comisión ni las propuestas sobre antiguos arrendamientos residenciales. Una entrada en el programa no es válida para una votación. La propia propuesta prevé la publicación efectiva en el Diario Oficial si el Parlamento la aprueba. Por lo tanto, no permite que el alquiler de un contrato de arrendamiento sea recalculado inmediatamente o para concluir que se detiene un procedimiento de expulsión.

Edificios residenciales en el Líbano. Fotografía de archivo publicada en abril de 2018; fecha de tiro no establecida. Ninguna de las viviendas ilustradas se identifica como afectadas por el proyecto. Foto François el Bacha / Libnanews.

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