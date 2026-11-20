Antrópico espera $104.8 mil millones netos de su introducción a Nasdaq y una colocación privada separada. El prospecto final depositado con la SEC distingue entre las cantidades de la empresa, la opción del banco y las deducciones fiscales estimadas de 4,3 mil millones con ciertas prestaciones asignadas condicionalmente.

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El prospecto final depositado en la SEC estima que el producto neto de Antrópico recibiría de dos transacciones: la cuestión pública de las nuevas acciones y una inversión privada de 26 mil millones. El documento también indica una salida estimada de 4.300 millones de dólares para deducciones impositivas relacionadas con las acciones asignadas condicionalmente. Estas cantidades, distintas del curso Nasdaq, se utilizan para rastrear el dinero que entraría en la empresa y uno de los pagos que ya proporciona.

Aproximadamente 78.800 millones de dólares netos del suministro público

El monto bruto indicado para la introducción, 8.34 billones de dólares, mide todas las acciones de clase A propuestas en $83. Comprende 79.38 mil millones en cifras brutas de nuevas acciones emitidas por Antrópico y 1.96 mil millones de valores transferidos por los accionistas existentes. El producto de estos inmersos no es propiedad de la empresa.

El prospecto excluye las comisiones de inversión en las acciones de clase A y los costos estimados de Antrópico. Al subcontratar las 26 mil millones de inversiones privadas de la cantidad neta publicada combinada, se obtiene un orden de magnitud de 78,8 mil millones únicamente para el suministro público, excluyendo la opción de los bancos. Esta cifra es una estimación de la conciliación de las cantidades, no de una corriente de efectivo confirmada.

La inversión privada se basa en acciones de clase N al mismo precio unitario. El prospecto incluye 10 mil millones cada uno para Google y Nvidia y 2.5 mil millones para AMD. La suscripción de Google moviliza una parte de un compromiso ya concluido: esta cantidad no debe ser agregada a la financiación planificada por segunda vez. La opción bancaria abarca 147 millones de valores adicionales. Si se ejerce plenamente, el prospecto estima que los ingresos netos combinados ascienden a aproximadamente 17.000 millones de dólares.

Deducciones fiscales, sin presupuesto detallado

Planes antrópicos para gastar aproximadamente 4.300 millones de dólares en deducciones fiscales a pagar en la liquidación de ciertas acciones asignadas condicionalmente, o SURs. La empresa basa este cálculo en el precio de la cuota en la introducción y una tasa de retención asumida. Este pago planificado no es una comisión bancaria ni se incluye en la deducción de costos que conduce a 104.8 billones netos.

Para el resto, el documento cita las necesidades actuales de la empresa, los gastos operativos, la capacidad informática e inversiones de infraestructura, y el reclutamiento. También prevé adquisiciones o adquisiciones de intereses, sin ningún compromiso significativo con este fin en la fecha del prospecto. No se asigna ninguna cantidad específica a cada uno de estos gastos.

La valoración comenzó el 19 de noviembre. La liquidación de la oferta se anunció antes del 20 de noviembre, con sujeción a las condiciones habituales, y la colocación privada debe seguir la finalización de la oferta pública. El primer curso y los intercambios del día anterior no confirman estas regulaciones ni el ejercicio de la opción bancaria.

Archivo: Nasdaq MarketSite TV Studio en Nueva York, agosto de 2006.Luis Villa del Campo / Wikimedia Commons,CC BY 2.0Redimensionada foto entera, Libnanews dressing. Esta imagen no muestra la introducción de Antrópico.

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