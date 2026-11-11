Programa Aman: ¿Para qué sería el préstamo de $200 millones?

La financiación de 200 millones de dólares para redes de seguridad social figura en el programa de la sesión parlamentaria del 12 de noviembre. Para el programa Aman, la cuestión va más allá de la continuación de las transferencias de efectivo: el proyecto consiste en ayudar a los hogares, acceder a los servicios sociales y mejorar los instrumentos de gestión. Sin embargo, su aprobación por el Banco Mundial en enero y su examen en el Líbano son dos medidas distintas.

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La financiación de 200 millones de dólares para redes de seguridad social figura en el programa de la sesión parlamentaria del 12 de noviembre. Para el programa Aman, la cuestión va más allá de la continuación de las transferencias de efectivo: el proyecto consiste en ayudar a los hogares, acceder a los servicios sociales y mejorar los instrumentos de gestión. Sin embargo, su aprobación por el Banco Mundial en enero y su examen en el Líbano son dos medidas distintas.

El tercer punto del documento parlamentario oficial es el proyecto transmitido por el Decreto 3228 sobre el acuerdo de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. Se identifica el proyecto de mejora de la red de seguridad social y construcción de sistemas. Esta entrada confirma el asunto sometido a los Miembros, sin perjuicio de su voto o de la fecha en que se dispondrá de los fondos.Fuente: Programa parlamentario del 12 de noviembre.

Un sobre social separado del proyecto digital

El Banco Mundial anunció el 27 de enero la aprobación de dos proyectos por un total de 350 millones de dólares. La primera, dedicada a la protección social, representa 200 millones. El segundo, con un presupuesto de 150 millones, se refiere a la aceleración digital de los servicios públicos. Esta separación debe mantenerse: los 350 millones no constituyen un sobre de transferencias a las familias.

El proyecto social debe complementar los recursos públicos asignados a los beneficios, apoyando al mismo tiempo el acceso a oportunidades y servicios económicos. El Banco Mundial hace especial hincapié en las mujeres, los jóvenes y las poblaciones vulnerables. También planea desarrollar Daem, la plataforma utilizada para Aman, para que pueda servir como un registro social más amplio.Fuente: Comunicado del Banco Mundial de 27 de enero de 2026.

Las transferencias representan los principales gastos previstos

El documento de evaluación del proyecto se reserva 160 millones de dólares para asistencia monetaria. Esta suma forma parte de un componente de 185 millones que combina apoyo financiero, inclusión económica y servicios sociales. Se prevén otros 10 millones para los sistemas de gestión y el fortalecimiento institucional. Estas asignaciones describen el diseño de la financiación, no los pagos ya recibidos por las familias.

En el mismo documento se prevé la orientación y actualización de los hogares más pobres. Su calendario inicial y sus supuestos de pago no deben transformarse en una promesa individual para noviembre: un documento de evaluación preparado antes de la aprobación no confirma la aplicación efectiva varios meses después.Fuente: Documento de evaluación del proyecto P512384, componentes y mecanismo de ayuda.

El apoyo europeo viene de otra financiación

Un segundo compromiso debe distinguirse del préstamo. El 29 de abril, la Unión Europea anunció una subvención de 45 millones de euros directamente al Ministerio de Asuntos Sociales. Cuarenta millones de personas tienen que financiar cinco meses de prestaciones por 90.000 familias, en un total de 150.000 familias que luego son elegibles. Los cinco millones restantes se relacionan con las reformas del Ministerio y la actualización de los datos.

Hanine Sayed presentó este apoyo como inversión en la calidad de los sistemas de protección y transparencia de la distribución más allá de la ayuda monetaria. Esta declaración figura en el comunicado de la delegación europea. Aclara la función institucional de la financiación sin establecer que ya se han producido todos los desembolsos anunciados.Fuente: Delegación de la Unión Europea al Líbano, 29 de abril de 2026.

Lo que hay que comprobar después de la reunión

Para una familia, tres informaciones contarán más que la cantidad total del préstamo: confirmación de la elegibilidad, la cantidad realmente asignada y la fecha de pago. Una entrada en un registro facilita la instrucción de una solicitud. Por sí solo no es suficiente demostrar que una prestación está abierta o que se dispone de un pago.

La supervisión de la financiación también tendrá que distinguir entre los gastos administrativos y las sumas transferidas y luego conciliar los compromisos con los pagos. El número de personas registradas, el número de hogares retenidos y el número de hogares realmente pagados responden a diferentes preguntas. La presentación por separado medirá la continuidad del programa y su posible prórroga.

Por consiguiente, la siguiente medida verificable será la decisión parlamentaria sobre el acuerdo. Se proporcionará información sobre su entrada en vigor y aplicación. En esta etapa, el préstamo ofrece un marco financiero identificado; no permite anunciar una nueva fecha de pago o garantizar la apertura inmediata de un derecho a cada solicitante.

Parlamento libanés en Beirut, archivo fotográfico. Fecha exacta no establecida. © François el Bacha for Libnanews.com. Ilustración institucional, no fotografía de la sesión del 12 de noviembre. Fotografía inteligente conservada, edición editorial determinista sin retocar la escena.

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