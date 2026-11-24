Se reportan incendios en Khiam y Zibqin Valley. Los transportistas libaneses están pidiendo una huelga a las seis. En Riad, las autoridades sauditas anuncian once heridos. Teherán mantiene sus condiciones para negociar con Washington. En Gaza, diez personas murieron el martes, incluyendo una herida desde el viernes.

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Miércoles 25 de noviembre de 2026, medianoche en Beirut.Los incendios fueron reportados el martes por la noche en Khiam y Zibqin Valley, tras una explosión en Kfar Tebnit. Los sindicatos de transporte por carretera pidieron una huelga a las 18.00 horas, con las procesiones previstas en el centro de Beirut. Qatar continúa sus esfuerzos con Washington mientras Teherán mantiene sus condiciones. En Gaza, el registro palestino del día alcanzó diez muertes, incluidas las que resultaron heridas antes del martes.

Líbano del Sur: Disparos en el valle de Khiam y Zibqin

On the evening of Tuesday, 24 November, Lebanese official agency correspondents reported automatic gunfire in Khiam, Marjayoun District. Su envío de 2213 atribuyó fuego al ejército israelí y no especificó el tiempo de inicio ni sus consecuencias. Un punto aparte, publicado anteriormente, reportó fuego de artillería israelí en el valle de Zibqin. No se informó de resultados humanos para estos dos episodios en los informes consultados.

En Kfar Tebnit, esa noche se informó de una gran explosión atribuida al ejército israelí. Esta información describe tres hechos separados: no establecen que están cubiertos por la misma transacción.

Transporte: huelga de 6 a 12 horas, procesiones de 9.30 horas

Las federaciones de transporte por carretera y los sindicatos están planeando rallies a las 18.00 horas en Gran Beirut, Monte Líbano, Norte, Sur y Bekaa. A las 9.30 horas, las procesiones deben hacerse desde varios puntos en las plazas de Gran Beirut hasta Riad al-Solh y Martyr. Se ha programado una reunión informativa de prensa sindical a las 10.30 horas en la plaza Riad al-Solh.

Los organizadores dicen que quieren dejar caminos abiertos para vehículos civiles. Este anuncio no garantiza una circulación fluida cerca de las reuniones. El movimiento tiene por objeto garantizar el cumplimiento de los compromisos contraídos por las autoridades a los profesionales del sector, en particular en materia de ayudas a los conductores y condiciones para el ejercicio de la profesión.

Baalbeck: Cinco arrestos detallados por el ejército, un hombre herido

Las Fuerzas Armadas Libanesas anunciaron búsquedas en Charaoné, Baalbeck, como parte de una investigación sobre el presunto tiroteo y tráfico de estupefacientes. El cuerpo del comunicado de prensa distingue a cinco personas detenidas y a un sexto hombre herido durante un intercambio de fuego y luego llevado al hospital. No especifica si ha sido detenido. Comando dice que incautó armas, municiones y narcóticos. La investigación continúa bajo el control del poder judicial.

Riyadh: Beirut y Abu Dhabi condenan el ataque

El Primer Ministro del Líbano, Nawaf Salam, condenó el ataque contra una torre en el distrito financiero de Riad y expresó su solidaridad con Arabia Saudita. The Emirati Ministry of Foreign Affairs issued a separate conviction. The Saudi authorities reported 11 injuries.

Irán: Doha continúa · Voces globales

El primer ministro de Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani se reunió con el vicepresidente de EE.UU. JD Vance en Washington. Doha apoya una solución diplomática que garantice la libertad de navegación y allana el camino para un acuerdo regional. Esta reunión no es una reanudación de conversaciones directas entre los Estados Unidos e Irán.

El Presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, repitió el martes que Irán no negociaría hasta que se cumplieran siete condiciones, sin reencontrarse en el conjunto de ellas. En el Estrecho de Ormuz, los Guardias Revolucionarios afirmaron que tres petroleros habían azotado las minas y capturado el fuego. The UKMTO, for its part, reported that three vessels had been affected by undetermined projectiles and that their crews were safe and sound. No hay nada que identifique a los tres barcos de la declaración iraní como los del boletín marítimo.

Gaza: Diez muertes el martes, incluyendo lesiones de días anteriores

La agencia pública palestina, citando fuentes médicas, registró diez muertes el martes en la Franja de Gaza. Entre ellos había una mujer de 30 años que murió de lesiones sufridas el viernes en el campamento de Noussiirat. La primera evaluación del día incluyó tres muertes en la zona de Wadi Gaza y tres en Al-Mawasi, al oeste de Khan Yunes. Las diez muertes registradas no corresponden a diez personas asesinadas en huelgas del martes.

Minas terrestres y restos explosivos: casi 7.000 víctimas identificadas en 2025

El informe anual Landmine Monitor, publicado el martes, identificó 6.929 minas terrestres y restos explosivos de víctimas de la guerra en 2025, incluyendo 1.955 muertes. Este es el examen anual más alto desde 2020. Birmania y Siria son las dos víctimas más grandes. En el informe se recuerda que el Tratado de prohibición de las minas antipersonal entró en vigor para el Líbano el 1o de noviembre de 2026, seis meses después de su adhesión.

Ucrania: necesidades de Kiev para 2027

Antes de representantes de comunidades ucranianas, Volodymyr Zelensky calculó el martes que su país necesitaría por lo menos $115 mil millones en 2027. Esta es una estimación de Kiev, no un nuevo compromiso financiero europeo. La cuestión debería figurar en el programa del Consejo Europeo del 26 y el 27 de noviembre.

Cubierta: Khiam visto desde Marjayoun, fotografía de archivo publicada en 2019. La imagen no muestra los disparos del 24 de noviembre. François El Bacha / Libnanews.

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