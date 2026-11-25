La comisión índice no estuvo de acuerdo en el salario mínimo del sector privado. El Ministro de Trabajo, Mohamed Haidar, fijó una nueva sesión el 21 de diciembre y anunció que se apoderaría del gobierno en caso de un nuevo fracaso. El mínimo legal sigue siendo de 28 millones de libras al mes.

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La comisión índice no llegó a un acuerdo el miércoles 25 de noviembre sobre el aumento del salario mínimo en el sector privado libanés. El Ministro de Trabajo, Mohamed Haidar, estableció una nueva reunión el 21 de diciembre. Si las discusiones fallan de nuevo, dice que enviará el archivo al gobierno.

El desacuerdo se refiere al calendario de las decisiones

La reunión reunió a representantes de empleadores y empleados, entre ellos la Confederación General de Trabajadores Libaneses, así como el Fondo Nacional de Seguridad Social (CNSS). Según el informe del Ministro, los empleadores quieren que otros archivos sean tratados en paralelo con la reevaluación. Haidar acordó examinarlos en paralelo, pero se negó a condicionar la decisión salarial a su solución simultánea. El Ministro no especificó la naturaleza de estos archivos en su declaración el miércoles.

La Comisión espera cifras adicionales del CNSS antes de la reunión de diciembre. No se anunciaron nuevas cantidades ni fechas efectivas. 21 de diciembre es la fecha de reanudación de las negociaciones; la remisión al Gobierno sigue condicionada a la falta de acuerdo.

El mínimo legal sigue siendo de 28 millones de libras

El Decreto No 699 aumentó el salario mínimo para el sector privado a 28 millones de libras libanesas por mes y el salario mínimo diario a 1.3 millones de libras a partir del 1o de agosto de 2025. Estos son los importes de referencia siempre y cuando no se apruebe y entre en vigor nueva legislación.

Según la Oficina Central de Estadística, los precios de los consumidores aumentaron un 16,17% entre octubre de 2025 y octubre de 2026, y un 2,04% entre septiembre y octubre de 2026. Estos datos miden la evolución de los precios; la reunión del 25 de noviembre no dio lugar a una tasa de revalorización del salario mínimo.

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