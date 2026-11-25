El índice de comercio minorista data del tercer trimestre de 2026 en el Líbano. Nivel, variación real y función de los combustibles: qué cifras miden.

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El comercio minorista libanés reanudó en el tercer trimestre de 2026, pero no revocó su retraso en el verano anterior. El índice de la Asociación de comerciantes de Beirut y Fransabank, anunciado el 24 de noviembre, pasó de 26,26 a 35.97 puntos. Sin combustible, la actividad creció un 24,67% en términos reales en comparación con el trimestre anterior, pero siguió siendo un 13,17% inferior al tercer trimestre de 2025.

35.97 puntos no significa crecimiento del 35,97 %

La publicación establece el nivel del cuarto trimestre 2019 a 100. 35.97 puntos en el tercer trimestre de 2026 se comparan primero con un nivel de referencia, y los 26.26 puntos en el trimestre anterior dan un punto de referencia a corto plazo. La diferencia es 9.71 puntos índice. Esto no es una tasa de crecimiento del volumen ni una medida de un aumento idéntico para todos los minoristas.

El índice se basa en la facturación de una muestra de empresas, ponderada por actividad. Una facturación nominal mide las ventas a precios realmente facturados. Puede aumentar porque aumentan los precios, porque se venden más productos o porque las compras se mueven a productos más caros. Una evolución real busca neutralizar el efecto del precio. Tampoco es una observación directa del número de artículos pasados en efectivo en cada tienda.

Los combustibles amplificaron el rebote, sin explicar solo

El volumen de las ventas de combustible aumentó en un 49,88% en el tercer trimestre, tras una disminución del 20,65% en el trimestre anterior. Esta variación se refiere a las cantidades de combustible, no a la cantidad gastada en la bomba o a todas las compras al por menor. Las ventas no combustibles también aumentan de un cuarto a otro una vez que se tenga en cuenta el efecto del precio. Así que el rebote no es sólo sobre este trabajo.

El descenso anual aumenta el rebote de un cuarto

La comparación entre julio y septiembre y abril y junio describe una recuperación a corto plazo. No, por sí solo, aísla los efectos estacionales, en particular los gastos de verano. La comparación con julio-septiembre 2025 responde a otra pregunta: ¿ha reanudado el comercio su actividad desde el verano anterior? Para el perímetro no combustible, la respuesta sigue siendo negativa.

Un cuarto rebote después de un período perturbado y una disminución de un año puede coexistir sin contradicción. Para determinar si la recuperación dura, será necesario ver si continúa hasta el próximo trimestre y si se extiende a través de sectores, en lugar de leer solo en el índice una medida del consumo de todos los hogares.

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