En el Líbano, la prohibición de las actividades militares de Hezbollah no sustituye al Código Penal ni a la investigación de hechos. ¿Qué puede examinar la justicia militar?

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En el Líbano, la decisión del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2026 prohibía las actividades militares y de seguridad de Hezbollah. The investigation initiated after the arrest of five persons in the north raises another question: what specific acts does the prosecutor acusa each person, under what law, and before what court? Una decisión gubernamental no responde a estas tres preguntas en lugar de jueces.

Lo que el gobierno decidió el 2 de marzo

En el informe publicado por la Presidencia del Consejo, el Gobierno anuncia la prohibición de las actividades militares y de seguridad de Hezbollah, pide la entrega de sus armas y limita su actividad a la política en el marco de las leyes. Esta distinción es esencial: el texto anuncia medidas dirigidas a actividades armadas y de seguridad, no la disolución del partido o la condena de sus miembros únicamente por su afiliación.

La decisión establece la dirección del ejecutivo y las medidas que requiere del Estado. Los procedimientos penales se basan en calificaciones jurídicas y hechos atribuibles al acusado. Para pasar de una declaración política a un expediente judicial, es necesario establecer lo que todos habrían hecho.

El Código Penal y la jurisdicción militar son dos cuestiones distintas

El artículo 307 del Código Penal existía antes de la decisión del 2 de marzo. En particular, sanciona la formación de formaciones armadas sin el acuerdo de la autoridad, el reclutamiento o equipamiento de hombres y el suministro de armas y municiones. La existencia de este texto hace imposible concluir que se han cometido los hechos descritos en él. Queda por examinar la evidencia de la participación de cada persona.

The jurisdiction of military justice falls under another law. En el artículo 24 de la Ley de justicia militar se enumeran los casos que pueden presentarse, incluidos ciertos delitos relacionados con las armas y municiones de guerra y los que afectan a los intereses del ejército o ciertos servicios. Por lo tanto, el punto decisivo es la base del caso, no el supuesto miembro de la parte. El Comisionado del Gobierno inicia acciones judiciales dentro de su jurisdicción; La investigación no se confunde con una sentencia o una condena.

Un desafío político no resuelve el caso penal

Hezbollah MP Hussein al-Haj Hassan impugna el uso de la decisión del 2 de marzo en el archivo norte. Su desafío se refiere a la elección del ejecutivo y a la forma en que lo considera utilizado. No aborda la cuestión de las pruebas ni los textos aplicables. Por el contrario, el gobierno no puede cometer un delito establecido únicamente por el anuncio de que esa actividad ya no es tolerada. Estas distinciones permiten seguir una instrucción sin prejuzgar el resultado.

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