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En un informe publicado el 25 de noviembre, Amnistía Internacional describió a las mujeres obligadas a dar a luz servicios de hacinamiento y a los recién nacidos sin atención en Gaza. The organization criminalizes, inter alia, Israeli operations and restrictions on medical supplies. La oradora pide que se investigue la posible intención de prevenir los nacimientos, que no afirma haber establecido.

Hospitales sobrepoblados, atención inaccesible

La encuesta abarca los tres años siguientes al 7 de octubre de 2023, hasta el 1 de octubre de 2026. Amnistía Internacional se basa en 228 entrevistas, entre ellas más de 120 con mujeres o niñas entrevistadas por su propia experiencia, y más de 60 con cuidadores palestinos.

Los pacientes y parteras describieron entregas en camas compartidas o desde el suelo. Los cuidadores informan de que las rupturas de drogas, combustible y equipo han interrumpido los exámenes prenatales, el parto y el recién nacido. El informe cita el Hospital Al-Awda en Noisseirat, donde un médico entrevistado en marzo de 2026 indicó que tres de los seis dispositivos de ultrasonido disponibles antes de octubre de 2023 seguían funcionando, pero en mal estado.

Más de 6.500 abortos involuntarios reportados en nueve meses

En su propia evaluación, el Fondo de Población de las Naciones Unidas informa de que más de 6.500 abortos se notificaron en Gaza entre enero y septiembre de 2026, más de tres veces el número registrado en el mismo período de 2025. These are reported cases, not a rate of miscarriage reported in all pregnancies. Tampoco los datos indican la causa de cada caso. El Fondo vincula el deterioro del embarazo con el hambre y los servicios de salud saturados.

Amnistía también documentó daños en dos centros de fertilización in vitro. Según la organización, los daños y las restricciones a la entrada de equipo impidieron que estos establecimientos regresaran a los negocios. It also reports difficulties in reaching services that are still open, particularly for displaced persons.

Una conclusión general y un punto más a tratar

Amnistía considera que los abusos contra las mujeres y las niñas forman parte de un genocidio que acusa a Israel de perseguir en Gaza. En un punto específico, la organización dijo que no había podido establecer definitivamente la intención de prevenir los nacimientos entre palestinos, y pidió que se investigara esta cuestión. This qualification and application are from the NGO, not from a judicial decision on this report.

La organización informó que había transmitido sus conclusiones a las autoridades israelíes y a la oficina política de Hamás el 30 de septiembre. Afirma que no recibió ninguna respuesta de ellos en el momento de la publicación.

Destructions on Al-Seqaly Street in Khan Yunes, 11 June 2024 (archives). Rawanmurad2025 / Wikimedia Commons. Imagen enmarcada y titulada por Libnanews, con licenciaCC BY-SA 4.0. No muestra los hospitales mencionados en el informe.

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