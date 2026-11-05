Recibimientos fiscales: 200.000 monedas a procesar en el Líbano

El Ministerio de Finanzas del Líbano tiene la intención de completar el procesamiento de aproximadamente 200.000 pagos no electorales recibidos desde 2025 a finales de noviembre de 2026. Este proyecto debe mejorar los datos fiscales disponibles. Acompaña el proyecto FEXTE sobre transparencia presupuestaria, financiado por AFD y ejecutado por Expertise France. El calendario para la tramitación de los documentos sigue siendo separado del de la vigilancia conjunta de los ingresos y los gastos, programada para noviembre de 2026 a agosto de 2027. Todavía no se ha finalizado una solución técnica.

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El Ministerio de Finanzas del Líbano ha iniciado la tramitación de una reserva de unos 200.000 recibos de pago no electrónicos. Se estableció a finales de noviembre de 2026 para completar el tratamiento de este stock acumulado desde 2025, según el informe del primer Comité Directivo FEXTE, publicado el 28 de octubre.

Financiado por la Agence française de développement y ejecutado por Expertise France, este programa de transparencia presupuestaria debe ayudar a la administración a recuperar una visión más completa de las cuentas públicas. El trabajo en los recibos es uno de los proyectos más inmediatos.

Buscar datos tras pagos

El volumen anunciado da una idea de la tarea documental, sin permitir cuantificar las sumas correspondientes. No identifica a 200.000 contribuyentes separados o muchos archivos de fraude. Los recibos se refieren a pagos cuya información debe ser recuperada y procesada por la administración.

Por lo tanto, la demora en su registro hace imposible concluir que el dinero ha desaparecido o que queda totalmente por cobrar. El reto consiste en hacer un seguimiento de las transacciones y disponer de suficientes datos fiables para rastrear los ingresos.

Este trabajo viene después de un diagnóstico que implica más de 25 entrevistas y examen de más de 25 sistemas y aplicaciones. En particular, el Ministerio procura restablecer la publicación periódica de sus estadísticas financieras. La dispersión de la información entre direcciones e instrumentos es uno de los desafíos que enfrenta el proyecto.

Un calendario más largo para la supervisión presupuestaria

El fin de noviembre se refiere al procesamiento de recibos. La supervisión conjunta de los ingresos y los gastos se basa en otro calendario: el comité aprobó la labor de noviembre de 2026 a agosto de 2027, vinculada al marco financiero a mediano plazo.

A largo plazo, la administración debe poder seguir juntos lo que el gobierno está cobrando y lo que está gastando. La consolidación de datos de instituciones públicas fuera del presupuesto también debe ampliar esta lectura y destacar mejor los riesgos financieros. El registro no presenta esta integración como terminada.

Más allá de ponerse al día con los 2025 documentos, el objetivo es organizar una producción regular de información, para evitar una nueva acumulación de existencias.

Reconciliación de los registros bancarios y los estados bancarios

La administración del Tesoro propuso modernizar las transacciones electrónicas de recogida y conciliación, los estados bancarios y los registros contables. También quiere mejorar el tratamiento de los pagos cancelados o rechazados y fortalecer los controles internos.

Estas propuestas aún deben distinguirse de las medidas ya aprobadas. Describen la operación solicitada, sin establecer que un régimen común está en funcionamiento en todas las administraciones.

Antes de que finalice el año se celebrará una reunión técnica para decidir sobre una solución, sus costos y su calendario. Hasta entonces, la primera reunión se mantiene con los recibos: a finales de noviembre, el balance tendrá que especificar cuántas piezas han sido procesadas y qué cheques siguen siendo necesarios.

Ministerio de Finanzas del Líbano, archivo fotográfico. Una fecha de tiro sin establecer. Ilustración institucional, sin representación del procesamiento de 2025 recibos. © Libnanews.com.

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