Agua en Líbano: WAMA+ moviliza 19,5 millones de euros

El Líbano está entrando en una nueva fase de modernización de la gestión del agua con WAMA+, un programa de 19,5 millones de euros financiado por la Unión Europea y Alemania. La CIZ debe acompañar a las cuatro instituciones regionales hasta mediados de 2029. El proyecto prevé el seguimiento digital de 400 fuentes principales y la actualización de registros de aproximadamente 800.000 suscriptores. Su objetivo es reducir las pérdidas, mejorar la facturación y fortalecer los ingresos de los organismos públicos, sin anunciar en esta etapa un cambio arancelario general.

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Medición del agua producida y actualización de los archivos de los suscriptores: WAMA+ centra sus recursos en dos proyectos de gestión del agua en Líbano. Lanzado el 21 de octubre de 2026, tiene 19,5 millones de euros para acompañar a los cuatro establecimientos regionales hasta mediados de 2029.

La Unión Europea aporta 16,7 millones de euros y Alemania 2,8 millones de euros. The GIZ is implementing with the Ministry of Energy and Water. Los objetivos anunciados son supervisar 400 fuentes principales de suministro y actualizar los registros de aproximadamente 800.000 suscriptores.

Saber cuánto agua se produce

Los sistemas de medición de las 400 fuentes deben proporcionar bases de información centrales. Esto permitirá a las instituciones comprender mejor los volúmenes disponibles y organizar sus operaciones.

Este monitoreo también debe ayudar a identificar las dificultades de la red y las intervenciones guía. Sin embargo, el agua producida debe distinguirse de aquello que realmente llega a los usuarios. La instalación de herramientas de medición por sí solas no será suficiente para eliminar pérdidas.

Las 400 fuentes siguen siendo un objetivo de despliegue. El anuncio del programa no constituye un balance de equipo ya en servicio.

Actualizar 800.000 archivos

El otro proyecto se refiere a la relación con los suscriptores. Los archivos de las cuatro instituciones deben actualizarse y digitalizarse para que la facturación y el seguimiento de pagos sean más fiables.

Para los organismos públicos, una base actualizada debería facilitar la identificación de las suscripciones y la recogida. Para los usuarios, la mejora esperada se debe a una gestión más clara de sus archivos y sus intercambios con la institución en la que dependen.

Los ingresos son un problema central en el programa. Contribuyen al funcionamiento y mantenimiento del servicio. En el lanzamiento, el Ministro de Energía y Agua, Joe Saddi, vinculó la modernización de las herramientas para la reducción de pérdidas, la mejora de la facturación y la viabilidad financiera del sector.

Financiación europea y alemana

La contribución europea representa alrededor del 85,6% del sobre, en comparación con el 14,4% para Alemania. Estos fondos financian instalaciones e instituciones de apoyo, sin pagos directos a los hogares.

WAMA+ amplía el programa WAMA, cuya fase anterior se centró en el marco jurídico, financiero y organizativo para el saneamiento. Esta nueva fase hace más hincapié en los datos de producción y la gestión de suscriptores digitales.

El horizonte de mediados de 2029 deja varios años para desplegar las herramientas en las cuatro instituciones. Su mantenimiento y actualización regular de los archivos entonces tendrá que entrar en el funcionamiento diario del servicio.

Qué suscriptores pueden esperar

El programa busca un servicio más fiable y transparente. En este momento, el anuncio no indica el número de horas de suministro adicional que cada hogar podría obtener. Tampoco establece un calendario para los cambios arancelarios generales.

Por consiguiente, la mejora de la recuperación no debe leerse como anuncio de un aumento de las facturas. Los primeros resultados se pueden evaluar sobre elementos concretos: las fuentes efectivamente seguidas, los archivos corregidos y la capacidad de los establecimientos para utilizar estos datos para reducir las pérdidas y organizar mejor la distribución.

Paisaje de nieve en Cedar, Líbano del Norte. Archivo fotográfico Libnanews; fecha de tiro no establecida. Ilustración de recursos naturales libaneses, sin representación de una fuente equipada o de un sitio WAMA+. Crédito: Libnanews Archives

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