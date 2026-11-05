West Bank: Herzog advierte sobre la violencia de los colonos

Revelado el 4 de noviembre de 2026, una carta del 8 de octubre mostró la preocupación de Isaac Herzog por la violencia de los colonos en la Ribera Occidental ocupada. El Presidente israelí pide una respuesta coordinada a grupos violentos y alerta a Benjamin Netanyahu sobre los riesgos de escalada. Sus solicitudes preceden a varios ataques documentados en octubre. Los datos de las Naciones Unidas, las declaraciones presidenciales anteriores y la respuesta del ejército permiten distinguir la advertencia política de los cambios reales sobre el terreno.

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En una carta de fecha 8 de octubre de 2026, que fue revelada por la prensa israelí el 4 de noviembre, Isaac Herzog advirtió a Benjamin Netanyahu del riesgo de más violencia en la Ribera Occidental ocupada. El Presidente pide una respuesta coordinada a los grupos violentos, mientras que las Naciones Unidas documentan un nivel récord de ataques.

Herzog y violencia de colonizador: un correo revelado

Dos medios de comunicación israelíes publicaron extractos del documento el 4 de noviembre. Dijeron que tenían acceso al correo. La Presidencia no publicó la carta completa en los documentos consultados. Por consiguiente, la alerta a las autoridades precede a su divulgación pública en casi un mes.

One of these media outlets cites Prime Minister Benjamin Netanyahu, Defence Minister Israel Katz, Chief of Staff Eyal Zamir and Legal Adviser to the Gali Baharav-Miara Government. Herzog reporta una falta de personal y herramientas descritas por miembros militares, policiales y Shin Bet que se reunieron en el campo.

El Presidente se refirió a una situación « alta y peligrosa ». Teme el impacto en la seguridad, el funcionamiento del Estado, su economía, su posición internacional y las comunidades judías en la diáspora. También subraya la falta moral de violencia contra los palestinos inocentes. Estas consecuencias son riesgos formulados por Herzog, no el hallazgo de que todos habrían ocurrido.

Grupos organizados y el riesgo de confrontación con el ejército

Según informes de prensa israelíes, Herzog se niega a reducir los hechos a incidentes aislados. Describió la actividad delictiva organizada y pidió que los grupos involucrados fueran tratados como tales. Sin embargo, desea distinguir a estos grupos de todos los colonos, e involucrar a los dirigentes de los asentamientos en la respuesta de las autoridades.

An Israeli media also reported a warning related to the late September clashes in Jalud, where Israeli forces intervened, inter alia, to allow a Palestinian family to return to their homes. Herzog cree que el episodio podría haber provocado el disparo de soldados contra ciudadanos israelíes o la muerte de un miembro de la policía fronteriza. Prevé, desde este escenario, una escalada que puede conducir a una guerra civil. Esta es una alerta condicional, no el anuncio de tal conflicto.

El programa solicitado incluye refuerzos, detenciones e investigaciones, así como el desmantelamiento de grupos violentos. Herzog también promueve la detención administrativa y la coordinación con los servicios sociales, la educación y las comunidades. Estas propuestas figuran en la carta; no prueban su aprobación por el gobierno.

Una condena ya hecha pública en septiembre

Una publicación oficial de la Presidencia del 30 de septiembre confirma la visita que precedió a la carta. En el cuartel general de la división de la Ribera Occidental, Herzog ya había denunciado el crimen nacionalista y pidió a los dirigentes políticos que faculten a las fuerzas de seguridad para arrestarlo.

Su discurso asocia entonces la defensa del estado de derecho, la reputación de Israel y la protección de los asentamientos. El alcance político de la carta debe leerse en este contexto. Herzog pide que se adopten medidas contra los autores de la violencia sin defender el desmantelamiento del sistema de asentamiento en pruebas públicas. Sus críticas a la inacción y su apoyo a los asentamientos coexistieron en sus declaraciones.

Esta distinción no elimina la gravedad de la advertencia. Sin embargo, evita presentar el correo como cambio de posición sobre la situación del territorio o como ruptura general con la política israelí en la Ribera Occidental.

Octubre, un nivel de registro documentado por la ONU

Las observaciones humanitarias proporcionan una medida separada de la alerta presidencial. En su informe de 29 de octubre, la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) registró 397 ataques contra colonos que causaron víctimas o daños materiales entre el 1o y el 26 de octubre. Incluso antes de finales del mes, este total superó todos los balances mensuales registrados desde el inicio del seguimiento en 2006.

El conteo registra incidentes que han causado o han causado daños, por lo que no identifica todas las formas de acoso. Sólo para la semana 20-26 de octubre, la agencia tiene 62 ataques en 49 comunidades, incluyendo 38 relacionados con la cosecha de oliva.

El informe anterior, de fecha 22 de octubre, ya había registrado 2.159 ataques desde principios de 2026 en más de 300 comunidades. He also reported the burning of a mosque in Mikhmas and the attack on participants in a harvesting activity in Taybeh, including diplomatic and municipal representatives. Estos hechos son después de la carta: arrojan luz sobre el deterioro de la situación, pero no pueden haber motivado una carta enviada el 8 de octubre.

La cosecha se centra en cuestiones económicas y de protección

La cosecha hace que el acceso a la tierra sea particularmente visible. Según el informe de la OCAH de 15 de octubre, el sector de las aceitunas ofrece viviendas para entre 80.000 y 100.000 familias palestinas. La agencia ya había documentado 199 ataques relacionados con la cosecha entre el 1 de septiembre y el 12 de octubre, antes del inicio oficial de la campaña.

Las pérdidas exceden las aceitunas robadas o árboles destruidos. Un paquete cuyo acceso se interrumpe también puede no ser cosechado a tiempo. Por lo tanto, para los agricultores, la protección debe cubrir la posibilidad de unirse a la tierra y trabajar allí, no sólo la respuesta a la agresión.

En una declaración emitida el 27 de octubre, el ejército israelí afirma haber desplegado refuerzos y protegido aproximadamente 100 sitios de cosecha coordinados. Garantiza que la gran mayoría de estas operaciones se realicen sin incidentes inusuales. Esta presentación se centra en actividades coordinadas bajo protección militar. No responde individualmente a los ataques identificados por las Naciones Unidas ni a las restricciones al acceso a determinadas parcelas.

Law enforcement, without removing the framework of occupation

El debate sobre los medios policiales y militares no resuelve la cuestión jurídica más amplia. En su opinión consultiva de 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia consideró ilegal la continua presencia de Israel en el territorio palestino ocupado. En particular, señaló que Israel debía poner fin a cualquier nueva actividad de asentamiento y evacuar a los colonos del territorio ocupado. Esta opinión consultiva no es un juicio penal.

La carta de Herzog está en otro terreno: prevenir la escalada e imponer una respuesta estatal a grupos violentos. La eficacia de esa respuesta se medirá por hechos verificables: Acceso palestino a su tierra, prevención de ataques, investigaciones y seguimiento judicial. La publicación de una advertencia presidencial por sí sola no es suficiente para establecer que se ha producido un cambio sobre el terreno.

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