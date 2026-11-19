El Consejo y el Parlamento Europeo están negociando un aplazamiento de dos años de obligaciones de metano relacionadas con las importaciones de energía. El compromiso establece nuevos plazos para las empresas, pero aún requiere la adopción formal. No garantiza ninguna reducción de las facturas para hogares o empresas.

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El jueves 19 de noviembre, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo provisional para aplazar algunas obligaciones del reglamento del metano durante dos años. El compromiso se refiere en particular a las importaciones de petróleo crudo, gas natural y carbón. El nuevo plazo no ha entrado en vigor.

Arreglo del metano: dos plazos estancados

La primera es las obligaciones de vigilancia, presentación de informes y verificación impuestas a los importadores. El compromiso prevé su aplicación el 1 de enero de 2029 en lugar del 1 de enero de 2027. La segunda se refiere a la declaración de intensidad de metano, tanto para importadores como para productores europeos. El plazo sería del 5 de agosto de 2028 al 5 de agosto de 2030.

La Comisión también debería examinar la aplicación del plan antes del 1o de enero de 2028. Esta evaluación incluiría la disponibilidad de auditores independientes y las posibles consecuencias para la seguridad de la oferta. Por lo tanto, el control de la información sigue siendo el centro del mecanismo, incluso si se retrasa su tiempo.

Un compromiso más amplio que el mandato del 6 de noviembre

El Consejo adoptó su posición de negociación el 6 de noviembre sobre la base de una propuesta presentada por la Comisión el 14 de octubre. Luego defendió un retraso de un año: enero 2028 por las obligaciones de los importadores y agosto 2029 por la declaración de intensidad. El acuerdo negociado con el Parlamento tiene un año más en ambos.

El mandato original también se refirió a la postergación de los techos máximos de intensidad de metano. El comunicado del 19 de noviembre no especifica su tratamiento en el compromiso. Por lo tanto, no se puede inferir que todos los plazos del Reglamento caen automáticamente en dos años.

El texto europeo, adoptado en 2024, organiza la medición y verificación de las emisiones en el sector energético. Su componente de importación debe proporcionar más transparencia en los combustibles adquiridos fuera de la Unión. No se confunde con una prohibición general de las importaciones de gas o petróleo.

Un retraso para las empresas, no una caída de factura anunciada

Para un importador, la cuestión inmediata es el tiempo disponible para organizar la recopilación y verificación de información de sus proveedores. La Presidencia del Consejo presenta este plazo como respuesta a las tensiones en los mercados energéticos. Invoca la necesidad de preservar suministros fiables en un contexto internacional inestable.

Para los hogares y empresas que utilizan esta energía, el compromiso no establece aranceles ni ahorros. No garantiza una reducción del precio del gas ni una reducción del coste de la electricidad. El beneficio previsto para la seguridad de la oferta sigue siendo un objetivo político, no un resultado medido.

Ambas instituciones deben ratificar y aprobar oficialmente la enmienda. El Consejo tiene por objeto entrar en vigor antes de que finalice el año, mientras que el primer plazo previsto es el 1o de enero de 2027.

Ilustración: El Berlaymont, sede de la Comisión Europea en Bruselas. Fotografía de los cariños Libnanews, presentado desde marzo de 2019; fecha de tiro no establecida. No muestra la negociación del 19 de noviembre. Jai79 / Pixabay, fondo de Libnanews. Toda la foto, Libnanews dressing.

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