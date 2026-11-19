El plazo del 15 de diciembre se refiere a la corrección de las devoluciones bancarias, no a una remisión fiscal. The legal opinion referred to concerns provisions relating to public securities. La declaración, el cálculo fiscal y el recurso deben ser distinguidos: cada institución depende de los registros, los años financieros y los actos administrativos que le conciernen.

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The Ministry of Finance extended the deadline for rectification of contested bank statements to 15 December. Este plazo no constituye una remisión fiscal ni el anuncio de un impuesto uniforme en todos los bancos. Detrás del conflicto hay una opinión jurídica clara sobre las disposiciones relativas a los bonos euro del Estado.

15 de diciembre de 2026 es un plazo de presentación de informes, no la fecha anunciada de una pounción colectiva en cuentas bancarias. En su comunicado de 16 de noviembre, el Ministerio de Finanzas declaró que, a petición de la Asociación de Bancos del Líbano, había concedido un tiempo adicional para corregir las declaraciones correspondientes. Presenta este período como tiempo de trabajo con la administración tributaria, diseñada para examinar las observaciones técnicas de los establecimientos.

Esta aclaración limita el desacuerdo. Los bancos piden revisar el tratamiento de ciertas entradas en sus ingresos imponibles; el departamento les pide que cumplan su interpretación de las reglas. Entre esta solicitud, el cálculo de un impuesto específico para cada institución y su posible recuperación, quedan varios pasos distintos.

Aviso de enero de 2025, no un nuevo impuesto anunciado en noviembre

The document invoked by the Finances is Opinion No. 11/2025 of the Law and Consultation Commission of the Ministry of Justice, dated 14 January 2025. Su copia completa, publicada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, permite aclarar el tema: la deducibilidad de las disposiciones bancarias por pérdidas que puedan derivar del incumplimiento del Estado en sus valores de divisas.

The opinion examines Article 7(8) of the Income Tax Act. Su razonamiento distingue el crédito bancario de la suscripción de valores del Tesoro. Considera que esta última es una inversión financiera y no una transacción de crédito con arreglo a la disposición que se examina. The Panel finds that the provisions in question cannot benefit from this deduction from net profit.

Esta consulta ofrece una interpretación jurídica de una categoría de cargos. No es una ley que crea un impuesto adicional, ni una sentencia que determine la cantidad adeudada por cada banco. Tampoco es suficiente resolver todas las cuestiones de intercambio de divisas que la ABL ahora asocia con su desafío.

Los ejercicios y las cantidades deben permanecer separados

En su comunicado de prensa de 16 de noviembre, la ABL vincula la solicitud de enmienda a los años financieros 2020 a 2024. Reta tanto el tratamiento de las diferencias cambiarias como la reintegración de las disposiciones sobre bonos del euro. Este límite describe la reclamación colectiva; no proporciona un cuadro de ajustes individuales.

El 3 de noviembre, Finanzas ya había indicado que había remitido la opinión a la asociación y solicitado las correcciones correspondientes. They then specified that they had not initiated the study of the tax files and the issue of the tax concerned. Esta declaración debe leerse en su fecha: no prueba que cada caso todavía estaría en la misma etapa varias semanas después.

Sobre todo, una cantidad de disposiciones controvertidas no es una cantidad de impuestos. Para pasar de un año a otro, debe conocer la base de cada año, las correcciones realizadas y el tratamiento aplicable. Añadiendo pérdidas contables, después de presentar este total como deuda inmediata del Estado, cambiaría la naturaleza de la cifra.

Un reto debe relacionarse con un acto identificado

El Portal Oficial de Finanzas describe un procedimiento de denuncia contra la tributación o ciertas decisiones administrativas en las que el contribuyente considera que implican un error, injusticia o violación de la ley. Se prevé una solicitud escrita firmada por el contribuyente o su representante, en la que se establece el acto impugnado, las razones, la solicitud y los documentos de apoyo.

This framework does not transform a LBA communiqué into an individual appeal. Un banco que discute un método de cálculo, un banco que corrige una declaración, y un banco que reta un impuesto notificado no están necesariamente en la misma etapa. Por lo tanto, los plazos y los efectos de una acción deben examinarse sobre la base del hecho efectivamente recibido y no deducidos únicamente desde la fecha del 15 de diciembre.

El plazo anunciado deja así abierta una discusión técnica, sin anunciar su resultado. El documento decisivo para cada institución seguirá siendo el que vincula las entradas en disputa, el ejercicio financiero correspondiente y el cálculo tributario utilizado. El calendario colectivo no reemplaza esta demostración de carpeta por vehículo.

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Ilustración institucional: Banco del Líbano, archivos © François el Bacha / Libnanews. Fecha de disparo desconocida. El banco central ilustrado no debe confundirse con la administración tributaria. Vestido editorial.

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