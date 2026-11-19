En el Líbano, la decoración navideña también se confía a los profesionales. François El Bacha prefiere cruces, guirnaldas caprichosas y desacuerdos que hacen recuerdos familiares.

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En el Líbano, se te ofrece incluso volver a casa para hacer el árbol de Navidad, artificial, y toda la decoración que va con él. Eliges los colores, dejas que los profesionales hagan y consigues un salón en el que cada bola está en su lugar, cada guirnalda a la altura correcta, cada luz sabiamente distribuida.

¿Pero dónde está la alegría de gritar con la familia?

¿Quién dirá que el árbol está demasiado cerca de la ventana, entonces demasiado lejos, entonces que finalmente fue mejor donde fue puesto el año pasado? ¿Quién explicará que las bolas rojas no van con las doradas, mientras que alguien más recordará, con una precisión preocupante, que iban muy bien juntos en 2008?

¿Y el que no hace nada, sentado en el sofá, pero ve todo?

« Un poco más a la izquierda. »

Muévete.

« No, mi izquierda. »

Volvemos.

« Fue mejor antes »

Uno debe tener una familia para entender toda la violencia contenida en esta última oración.

¿Y la cuna? ¿Vamos a entregar la cuna a alguien? Traer a una persona que decidirá, sin consultar a nadie, la ubicación del burro y la carne? ¿Quién nos explicará que el pastor es demasiado grande, que las ovejas no están a escala y que esta pequeña casa no tiene consistencia con el resto?

Pero sabemos que las ovejas son demasiado grandes. Ha sido más alto que José durante treinta años. Nadie le pidió que se fuera.

Hay también esta terrible decoración que un niño ha hecho en la escuela y que seguimos ahorcando mientras el niño ahora tiene hijos, la pelota cuya pintura es escamosa pero que está absolutamente prohibido tirar, esta guirnalda que sólo funciona si le habla amablemente y mantiene el hilo en una posición que nadie tendrá que tocar hasta enero.

Ve a explicarle esto a un decorador.

Ve a decirle que esta cosa de la masa de sal debe ser muy visible, incluso si arruina sus esfuerzos, porque alguien, un día, trajo a casa con el orgullo de aquel que acaba de hacer algo hermoso.

Así que sí, el árbol puede ser más elegante si alguien viene a hacerlo. Tendrá coherencia, una paleta, un tema. Podemos fotografiarlo sin tener que ocultar el fondo con los regalos.

Pero perdimos la tarde. El que abre las cajas, donde encontramos lo que pensamos que se perdió, donde nos quejamos de que tenemos un mal orden el año anterior, donde alguien amenaza con dejar todo en el plan antes de volver cinco minutos después porque, decididamente, no podemos dejar que lo hagas solo.

Y cuando finalmente enciendamos las guirnaldas, él perderá esta pequeña satisfacción colectiva de haber logrado hacer algo juntos a pesar de las opiniones de todos, especialmente las opiniones de todos.

Que suban al árbol, si quieren.

Pero al menos déjennos el crossball.

Todavía tenemos un par de cosas que decir.

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